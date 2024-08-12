YKS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2024 ÖSYM YKS Tercih Sonuçları Sorgulama Ekranı

2024 YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Üniversitelerin açılmasına az bir süre kala milyonlarca YKS adayı tercih sonuçları için araştırmalarını hızlandırdı. Bu noktada ''YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2024? Hangi Üniversiteye Yerleştiğimi Nasıl Öğrenebilirim?'' soruları sıkça araştırılmaya başlandı.

İşte ÖSYM ile YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı (https://sonuc.osym.gov.tr/) ve son gelişmeler...