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YKS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2024 ÖSYM YKS Tercih Sonuçları Sorgulama Ekranı

YKS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2024 ÖSYM YKS Tercih Sonuçları Sorgulama Ekranı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
12.08.2024 - 10:08 Son Güncelleme: 12.08.2024 - 10:10

2024 YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Üniversitelerin açılmasına az bir süre kala milyonlarca YKS adayı tercih sonuçları için araştırmalarını hızlandırdı. Bu noktada ''YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2024? Hangi Üniversiteye Yerleştiğimi Nasıl Öğrenebilirim?'' soruları sıkça araştırılmaya başlandı. 

İşte ÖSYM ile YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı (https://sonuc.osym.gov.tr/) ve son gelişmeler...

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YKS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

YKS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2024) tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite kayıtlarının 19 Ağustos'ta başlayacağı hesap edildiğinde tercih sonuçlarının da bu hafta açıklanması bekleniyor.

YKS Tercih Sonuçlarına Nasıl Bakılır?

YKS Tercih Sonuçlarına Nasıl Bakılır?

Adaylar https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden tercih sonuçlarını sorgulayabilir.

👉YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Üniversite Kayıtları Ne Zaman Başlayacak?

Üniversite Kayıtları Ne Zaman Başlayacak?

2024 YKS yerleştirme sonuçlarının ardından üniversite programlarına kayıt olacak adaylar için önemli tarihler belirlendi. Kayıt süreci, 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.

Adayların, yerleştirme sonuçlarına göre kazandıkları programlara kayıt işlemlerini belirtilen tarihler arasında tamamlamaları gerekiyor. Elektronik kayıtlar, üniversitelerin resmi web siteleri üzerinden yapılabilirken, fiziksel kayıt işlemleri için adayların üniversitelerin öğrenci işleri ile iletişime geçmeleri ve gerekli belgeleri teslim etmeleri gerekiyor.

YKS Ek Yerleştirme Nasıl Yapılacak?

YKS Ek Yerleştirme Nasıl Yapılacak?

Ek yerleştirme tarihleri ÖSYM tarafından duyurulan takvim doğrultusunda açıklanır. Ancak, 2024 yılı için net tarihler henüz belli olmadı. Ek tercihte bulunacak adayların ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.

Ek Yerleştirme Süreci:

Ek Yerleştirme Süreci:

2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda, yükseköğretim programlarında boş kalan ya da kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacak.

ÖSYM tarafından belirlenen ek yerleştirme ücretini yatırmayan (şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ve gazi çocukları hariç) ek tercihten yararlanamayacak.

Ek yerleştirme aşamasında, adayların ön lisans ve lisans programlarına yerleştirilmelerinde, genel yerleştirmedeki en düşük puanın altında puanı olan adaylar değerlendirilecek.

Ek yerleştirme sonuçları açıklandığında, adaylar sonuçlarını yine ÖSYM'nin resmi web sitesinden öğrenebilirler.

Ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, kazanan adaylar, yerleştirildikleri programlarda kesin kayıt işlemlerini yapmalıdır. Kayıt işlemlerinin süresi ÖSYM tarafından duyurulacak.

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