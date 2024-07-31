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Üniversiteler Ne Zaman Açılacak? YÖK 2024-2025 Güz Dönemi Takvimi Ne Zaman Açıklanacak?

Üniversiteler Ne Zaman Açılacak? YÖK 2024-2025 Güz Dönemi Takvimi Ne Zaman Açıklanacak?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 22:04

Yüzbinlerce üniversite öğrencisi yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. 2024 YKS yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından açıklandı, gözler bu kez okulların açılacağı tarihe çevrildi. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak?

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2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM, tercih işlemlerinin de 25 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacağını duyurdu.

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM, tercih işlemlerinin de 25 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacağını duyurdu.

Adaylar tercihlerini ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak.

Adaylar tercihlerini ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak.

Üniversiteye yeni başlayacak öğrenciler ve ara sınıf öğrencileri merakla okulların açılacağı günü bekliyor.

Üniversiteye yeni başlayacak öğrenciler ve ara sınıf öğrencileri merakla okulların açılacağı günü bekliyor.

Üniversiteler Ne Zaman Açılacak?

Üniversiteler Ne Zaman Açılacak?

Üniversitelerin 2024-2025 akademik yılı başlangıç tarihi henüz Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanmadı. Ancak YÖK'ün belirleyeceği tarihler, üniversitelerin kendi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebilir. 

Dolayısıyla, en güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için üniversitelerin ve fakültelerin resmi internet sitelerindeki akademik takvimlere başvurmanızı öneriyoruz.

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