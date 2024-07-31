Üniversiteler Ne Zaman Açılacak? YÖK 2024-2025 Güz Dönemi Takvimi Ne Zaman Açıklanacak?

Üniversitelerin 2024-2025 akademik yılı başlangıç tarihi henüz Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanmadı. Ancak YÖK'ün belirleyeceği tarihler, üniversitelerin kendi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebilir.

Dolayısıyla, en güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için üniversitelerin ve fakültelerin resmi internet sitelerindeki akademik takvimlere başvurmanızı öneriyoruz.