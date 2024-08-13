YKS Ek Tercihler Ne Zaman 2024? Kimler İkinci Tercih Yapabilir? Üniversite Ek Yerleştirme Hakkında Bilgiler
YKS Ek Tercihler Ne Zaman 2024? Kimler İkinci Tercih Yapabilir? Üniversite Ek Yerleştirme Hakkında Bilgiler
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2024) sonuçlarının açıklanmasının ardından, herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar için önemli bir dönem daha başlıyor: Ek tercihler dönemi.
Peki YKS Ek Tercihler Ne Zaman? Kimler Ek Tercih Yapabilir?
İşte Üniversite Ek Yerleştirme Hakkında Bilgiler...
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YKS Ek Tercihler Ne Zaman?
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