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YKS Ek Tercihler Ne Zaman 2024? Kimler İkinci Tercih Yapabilir? Üniversite Ek Yerleştirme Hakkında Bilgiler

YKS Ek Tercihler Ne Zaman 2024? Kimler İkinci Tercih Yapabilir? Üniversite Ek Yerleştirme Hakkında Bilgiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 10:51 Son Güncelleme: 13.08.2024 - 10:58

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2024) sonuçlarının açıklanmasının ardından, herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar için önemli bir dönem daha başlıyor: Ek tercihler dönemi. 

Peki YKS Ek Tercihler Ne Zaman? Kimler Ek Tercih Yapabilir?

İşte Üniversite Ek Yerleştirme Hakkında Bilgiler...

YKS Tercih Sonuçları Açıklandı👇

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YKS Ek Tercihler Ne Zaman?

YKS Ek Tercihler Ne Zaman?

YKS-2024 ek tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair tarih henüz netleşmedi. Ancak üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra ek tercihler alınacak. Buna göre ek tercih sürecinin 23 Ağustos'tan sonra başlaması bekleniyor. NBu noktada ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyuruları yakından takip etmekte fayda var.

Üniversite Kayıtları Ne Zaman Yapılacak?

Üniversite Kayıtları Ne Zaman Yapılacak?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar için üniversite kayıt tarihleri açıklandı. Kayıt işlemleri şu tarihlerde yapılacak:

Normal Kayıtlar: 19-23 Ağustos 2024

Elektronik Kayıtlar: 19-21 Ağustos 2024

Kimler Ek Tercih Yapabilir?

Kimler Ek Tercih Yapabilir?

YKS ek tercih dönemi, çeşitli nedenlerle ilk tercihlerinde istedikleri bölüme yerleşemeyen adaylar için önemli bir fırsat.

Yerleştirme sonuçlarına göre yerleşemeyen adaylar, taban puanları ve kontenjanları dolmayan bölümler için başvuranlar, tercih tercih yapamayan adaylar, yerleştirme puanı hesaplanmış adaylar ek tercihte bulunabilir.

Bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar ise ek tercih yapamaz.

YKS Ek Tercih Kılavuzu ve Ücreti Hakkında

YKS Ek Tercih Kılavuzu ve Ücreti Hakkında

Ek tercih kılavuzu, adaylara ek tercih döneminde başvurabilecekleri programlar, kontenjanlar, taban puanlar ve tercih sıralamaları hakkında bilgi verir.

Kılavuz YKS ek tercihlerinin başlamasıyla birlikte ÖSYM tarafından yayımlanır. 2024 yılı YKS ek tercih ücreti henüz belli olmadı. Kılavuz yayımlandığında ücret de belli olacak.

Ancak fikir almak için geçtiğimiz yılın YKS ek tercih kılavuzuna göz atabilirsiniz. 

YKS 2023 EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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