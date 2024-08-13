YKS Ek Tercihler Ne Zaman 2024? Kimler İkinci Tercih Yapabilir? Üniversite Ek Yerleştirme Hakkında Bilgiler

YKS-2024 ek tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair tarih henüz netleşmedi. Ancak üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra ek tercihler alınacak. Buna göre ek tercih sürecinin 23 Ağustos'tan sonra başlaması bekleniyor. NBu noktada ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyuruları yakından takip etmekte fayda var.