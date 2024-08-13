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KYK Yurt ve Burs Başvuruları Ne Zaman 2024? KYK Yurt ve Burs-Kredi Başvuru Tarihleri Hakkında Bilgiler

KYK Yurt ve Burs Başvuruları Ne Zaman 2024? KYK Yurt ve Burs-Kredi Başvuru Tarihleri Hakkında Bilgiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 12:58 Son Güncelleme: 13.08.2024 - 12:59

2024 yılı için KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) yurt ve burs-kredi başvuru tarihleri, üniversiteyi kazanan adaylar arasında merak konusu oldu. 

Peki; KYK Yurt ve Burs Başvuruları Ne Zaman 2024? KYK Yurt ve Burs-Kredi Başvuru Tarihleri Ne Zaman Belli Olacak?

YKS Tercih Sonuçları Açıklandı👇

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KYK Yurt Başvuruları Ne Zaman 2024?

KYK Yurt Başvuruları Ne Zaman 2024?

KYK yurt başvuruları üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından başlayacak. Üniversite kayıtları bu yıl 19-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Ardından Ağustos'un son günlerinde KYK yurt başvurularının da başlaması bekleniyor.

GSB Burs ve Kredi Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

GSB Burs ve Kredi Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

Üniversite adaylarının diğer merak ettiği konu ise burs ve kredi başvuru tarihleri. Geçtiğimiz yıl başvurular Ekim ayında alınmıştı. Bu yıl henüz başvuru tarihleri duyurulmadı. Ancak önceki yıl gibi bu yıl da başvuruların Ekim ayında başlaması bekleniyor.

Burs ve Kredi Miktarı 2024

Burs ve Kredi Miktarı 2024

Güncel ödeme tutarları şu şekilde:

Lisans Öğrencileri: Aylık 1.250 TL

Yüksek Lisans Öğrencileri: Aylık 2.500 TL

Doktora Öğrencileri: Aylık 3.750 TL

KYK Sıkça Sorulan Sorular

KYK Sıkça Sorulan Sorular

Üniversiteyi kazanan adaylar KYK yurt ve bursları hakkında tüm merak ettikleri soruların yanıtlarına Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün sıkça sorulan sorular kısmından ulaşabilir

KYK SIKÇA SORULAN SORULAR VE YANITLARI İÇİN TIKLAYIN

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