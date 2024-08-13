KYK Yurt ve Burs Başvuruları Ne Zaman 2024? KYK Yurt ve Burs-Kredi Başvuru Tarihleri Hakkında Bilgiler

Üniversite adaylarının diğer merak ettiği konu ise burs ve kredi başvuru tarihleri. Geçtiğimiz yıl başvurular Ekim ayında alınmıştı. Bu yıl henüz başvuru tarihleri duyurulmadı. Ancak önceki yıl gibi bu yıl da başvuruların Ekim ayında başlaması bekleniyor.