Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
YKS Tercih Sonuçlarında Bir Üniversiteye Yerleşemeyen Adayların Twitter'daki Güldüren Tepkileri

YKS Tercih Sonuçlarında Bir Üniversiteye Yerleşemeyen Adayların Twitter'daki Güldüren Tepkileri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 12:00 Son Güncelleme: 13.08.2024 - 12:03

Üniversite okuma hayali kuran YKS adaylarından bazıları yerleşemeyince Twitter'da içini döktü. Mizahi bir üslupla durumlarını Twitter'da paylaşan kullanıcılar hem üzdü hem güldürdü.

İşte acılarını yaratıcı tepkilerle gösteren kullanıcıların o paylaşımları👇 😂

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

YKS tercih sonuçları kimilerinin yüzünü güldürürken, kimilerini de hayal kırıklığına uğrattı. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyenler ise soluğu Twitter'da aldı. İşte üzgün mizahşörlerin paylaşımları:

YKS tercih sonuçları kimilerinin yüzünü güldürürken, kimilerini de hayal kırıklığına uğrattı. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyenler ise soluğu Twitter'da aldı. İşte üzgün mizahşörlerin paylaşımları:

''Olan olmuş bari goygoyunu yapalım'' tweeti👇

👇

Ek tercih kapısına yönelim lütfen.

Ek tercih kapısına yönelim lütfen.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

Ne desek bilemedik.

Ne desek bilemedik.
twitter.com

👇

👇

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın