YKS Tercih Sonuçlarında Bir Üniversiteye Yerleşemeyen Adayların Twitter'daki Güldüren Tepkileri

Üniversite okuma hayali kuran YKS adaylarından bazıları yerleşemeyince Twitter'da içini döktü. Mizahi bir üslupla durumlarını Twitter'da paylaşan kullanıcılar hem üzdü hem güldürdü.

İşte acılarını yaratıcı tepkilerle gösteren kullanıcıların o paylaşımları👇 😂