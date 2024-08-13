YKS Tercih Sonuçlarında Bir Üniversiteye Yerleşemeyen Adayların Twitter'daki Güldüren Tepkileri
YKS Tercih Sonuçlarında Bir Üniversiteye Yerleşemeyen Adayların Twitter'daki Güldüren Tepkileri
Üniversite okuma hayali kuran YKS adaylarından bazıları yerleşemeyince Twitter'da içini döktü. Mizahi bir üslupla durumlarını Twitter'da paylaşan kullanıcılar hem üzdü hem güldürdü.
İşte acılarını yaratıcı tepkilerle gösteren kullanıcıların o paylaşımları👇 😂
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YKS tercih sonuçları kimilerinin yüzünü güldürürken, kimilerini de hayal kırıklığına uğrattı. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyenler ise soluğu Twitter'da aldı. İşte üzgün mizahşörlerin paylaşımları:
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''Olan olmuş bari goygoyunu yapalım'' tweeti👇
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Ek tercih kapısına yönelim lütfen.
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Ne desek bilemedik.
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