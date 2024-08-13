ÖSYM Duyurdu: YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
ÖSYM Duyurdu: YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı.
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Yaklaşık 1 milyon kişinin katılım gösterdiği tercih işlemlerinin 4 Ağustos'ta sona ermesinin ardından gözler YKS tercih sonuçlarına çevrilmişti.
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2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecektir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos’ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos’ta alınacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM’ye bildirilecek. Genel yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
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