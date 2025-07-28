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Yine Coldplay Konseri Yine Kiss Cam Yakalanması: Bu Kez Lionel Messi ve Eşi Kamerada

Yine Coldplay Konseri Yine Kiss Cam Yakalanması: Bu Kez Lionel Messi ve Eşi Kamerada

Coldplay Lionel Messi
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.07.2025 - 11:21

Coldplay’in geçtiğimiz haftalardaki Boston konserinde Astronomer şirketinin CEO'su Andy Byron ile insan kaynakları müdürü Kristin Cabot Kiss Cam’e yakalanmış, dünya medyası günlerce bu ikiliyi konuşmuştu. 

Coldplay’in bu kez Miami’de gerçekleştirdiği konserde Kiss Cam, dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi ve eşi Antonela Roccuzzo’yu yakaladı, stadyumdaki binlerce kişi alkış tufanı kopardı.

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İşte Kiss Cam Lionel Messi ve eşine döndüğü anda konser alanında yaşananlar:

Coldplay'in Boston konserindeki skandalın yankıları devam ederken bu kez Kiss Cam'e Lionel Messi yakalandı!

Coldplay'in Boston konserindeki skandalın yankıları devam ederken bu kez Kiss Cam'e Lionel Messi yakalandı!

Coldplay’in “Music of the Spheres” turnesinin Miami ayağında gerçekleşen konserde, kameralar tribünlerde oturan Messi ve Antonela’yı gösterdiğinde, seyirciler büyük bir alkış tufanı kopardı. “Kiss Cam” sırasında Messi ve Antonela öpüşmek yerine gülümsediler ve birbirlerine sarıldılar.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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