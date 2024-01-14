Yıllarca Süren Evliliklerini Bitirme Kararı Alan Kişilerden Birbirinden Samimi İtiraflar
Yıllarca Süren Evliliklerini Bitirme Kararı Alan Kişilerden Birbirinden Samimi İtiraflar
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/mikespohr/27...
20 yıllık bir birliktelik, birçok çift için bir ömre bedel bir serüven olabilirken, bazen bu uzun vadeli birliktelikler de beklenmedik bir noktada son bulabiliyor. Boşanma kararı almak, her çiftin kendi içinde özel nedenlere dayanıyor. Gönderimizde, 20 yıllık evlilikten sonra boşanma kararı alan çiftlerin yaşadıkları deneyimleri ve bu zorlu kararın ardındaki sebepleri derledik.
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1- "Eski kocam, 22 yıl boyunca sorumluluk sahibi, olgun ve eğlenceli bir koca ve baba olduktan sonra, sanki bir şalter attı."
2- "Evliliğimin üzerinden 30 yıl geçmişti."
3- "37 yıl evli kaldık ve torunlarımız vardı!"
4- "Kocam kanserle savaştıktan sonra, tedaviler onu sıfır cinsel dürtü ile bıraktı."
5- "Zorba biriydi ve yıllar sonra artık pes etmiştim. Ayrılmak için ihtiyacım olan şeyi bana 12 yaşlarındaki kızım verdi."
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6- "Bir sabah arabamın lastiği patladığı için işe kocamın arabasıyla gittim."
7- "Üç çocuğumuz ve bir gelirimiz vardı, 25 yıllık evliydik. Faturalar içinde boğuluyormuşuz gibi hissediyordum."
8- "Annem 22 yıllık evliliğin ardından babamı aldattı çünkü birbirlerinin sevgi dillerini asla anlayamadılar."
9- "29 yıllık evliliğimiz beni aldattığı ilk iki seferde ayakta kaldı ama üçüncüsünde bitti."
10- "Ben değil, annem ve babam. 19 yıllık evlilik ve iki çocuktan sonra bir kez bile kavga etmediler."
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11- "Karım cinsel ilişkiye olan tüm ilgisini kaybetti. Sadece bu da değil, fiziksel temas ya da şefkat de kalmamıştı."
12- "Birlikte geçirdiğimiz 32 yılın ardından onu terk ettim. Yavaş yavaş daha bencil ve kibirli olmaya başladı."
13- "Babam annemle olan 26 yıllık evliliği boyunca aldattı."
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