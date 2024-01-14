Yıllarca Süren Evliliklerini Bitirme Kararı Alan Kişilerden Birbirinden Samimi İtiraflar

'Sonunda ihtiyacım olan tek şeyin sevilmek, eşimin onunla paylaştığım mücadeleleri ve endişeleri anladığını hissetmek olduğunu fark ettim. Onun işe girmesi beni rahatlatacak ve sevgimizi pekiştirecekti. Bunu ona defalarca söyledim. Sonunda, bir tartışmada yüzüme bağırdı, 'Senden nefret ediyorum!' 'Bir daha asla işe dönmeyeceğim!' Artık 'biz' diye bir şey kalmamıştı.' O gece ayrıldık.'