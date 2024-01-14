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Yıllarca Süren Evliliklerini Bitirme Kararı Alan Kişilerden Birbirinden Samimi İtiraflar

Yıllarca Süren Evliliklerini Bitirme Kararı Alan Kişilerden Birbirinden Samimi İtiraflar

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 20:31

20 yıllık bir birliktelik, birçok çift için bir ömre bedel bir serüven olabilirken, bazen bu uzun vadeli birliktelikler de beklenmedik bir noktada son bulabiliyor. Boşanma kararı almak, her çiftin kendi içinde özel nedenlere dayanıyor. Gönderimizde, 20 yıllık evlilikten sonra boşanma kararı alan çiftlerin yaşadıkları deneyimleri ve bu zorlu kararın ardındaki sebepleri derledik.

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/mikespohr/27...
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1- "Eski kocam, 22 yıl boyunca sorumluluk sahibi, olgun ve eğlenceli bir koca ve baba olduktan sonra, sanki bir şalter attı."

1- "Eski kocam, 22 yıl boyunca sorumluluk sahibi, olgun ve eğlenceli bir koca ve baba olduktan sonra, sanki bir şalter attı."

'İlişkileri olmaya, kredi kartı borçlarını biriktirmeye, durmadan spor yapmaya, günlerce ortadan kaybolmaya ve daha pek çok şeye başladı. İş yerinde bizden 25 yaş küçük bir kadınla ilişki yaşarken boşanma davası açtı. (Kadın boşanmanın kesinleşmesinden üç hafta sonra onu terk etti.) Klasik orta yaş krizi. Birine zarar verdiğini tamamen inkar ediyordu. Bunu izlemek çok üzücü ve zordu.'

2- "Evliliğimin üzerinden 30 yıl geçmişti."

2- "Evliliğimin üzerinden 30 yıl geçmişti."

'Bir gün işten eve dönerken kendime sordum. Önümüzdeki 30 yıl boyunca hayatımın böyle olmasını mı istiyorum? Değildi. Daha fazlasını istiyordum. Hayatımı nasıl yaşayacağımın söylenmesinden bıkmıştım.'

3- "37 yıl evli kaldık ve torunlarımız vardı!"

3- "37 yıl evli kaldık ve torunlarımız vardı!"

'İkimiz de emekli olduk ve emeklilik anlayışlarımız farklıydı. Benim fikrim ise beşinci tekerlekli karavanımızla seyahat etmek ve dışarı çıkıp birlikte bir şeyler yapmaktı. Onun alkole bu kadar çok para harcaması ve bütün gün oturması konusunda pek çok anlaşmazlığımız oldu. Sonunda ayrıldık.'

4- "Kocam kanserle savaştıktan sonra, tedaviler onu sıfır cinsel dürtü ile bıraktı."

4- "Kocam kanserle savaştıktan sonra, tedaviler onu sıfır cinsel dürtü ile bıraktı."

'Seks, ilişkimizin büyük ölçüde özlenen çok hayati bir parçasıydı. İsimsiz ilişkilere girmenin zamanının geldiğine karar verdikten sonra, ilişkimiz bitti.'

5- "Zorba biriydi ve yıllar sonra artık pes etmiştim. Ayrılmak için ihtiyacım olan şeyi bana 12 yaşlarındaki kızım verdi."

5- "Zorba biriydi ve yıllar sonra artık pes etmiştim. Ayrılmak için ihtiyacım olan şeyi bana 12 yaşlarındaki kızım verdi."

'Anne, bana her zaman bana saygı duymayan ve bana iyi davranmayan biriyle kalmamamı söylerdin. Neden babamla kalıyorsun?'

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6- "Bir sabah arabamın lastiği patladığı için işe kocamın arabasıyla gittim."

6- "Bir sabah arabamın lastiği patladığı için işe kocamın arabasıyla gittim."

'İçinde dün sabaha ait bir otel fişi buldum, bunu çok net hatırlıyorum çünkü kapıdan çıkarken bana iyi görünüp görünmediğini sormuştu, sanırım işe giderken. Yirmi altı yıldır birlikteyiz, bunun olacağını hiç tahmin etmemiştim.'

7- "Üç çocuğumuz ve bir gelirimiz vardı, 25 yıllık evliydik. Faturalar içinde boğuluyormuşuz gibi hissediyordum."

7- "Üç çocuğumuz ve bir gelirimiz vardı, 25 yıllık evliydik. Faturalar içinde boğuluyormuşuz gibi hissediyordum."

'Sonunda ihtiyacım olan tek şeyin sevilmek, eşimin onunla paylaştığım mücadeleleri ve endişeleri anladığını hissetmek olduğunu fark ettim.  Onun işe girmesi beni rahatlatacak ve sevgimizi pekiştirecekti. Bunu ona defalarca söyledim. Sonunda, bir tartışmada yüzüme bağırdı, 'Senden nefret ediyorum!' 'Bir daha asla işe dönmeyeceğim!' Artık 'biz' diye bir şey kalmamıştı.' O gece ayrıldık.'

8- "Annem 22 yıllık evliliğin ardından babamı aldattı çünkü birbirlerinin sevgi dillerini asla anlayamadılar."

8- "Annem 22 yıllık evliliğin ardından babamı aldattı çünkü birbirlerinin sevgi dillerini asla anlayamadılar."

'Babam yapar, yapar, yapar ama genellikle pek konuşmaz. Annemin çok fazla ilgiye ihtiyacı var ve babamdan aldığı sevgiyi hiç yeterli bulmadı. İlişkilerin iletişim ve anlayışa ihtiyacı vardır, o zamanlar ikisi de onlarda yoktu. Artık arkadaşlar ve hayatlarına devam ediyorlar, bu yüzden onlar adına mutluyum'

9- "29 yıllık evliliğimiz beni aldattığı ilk iki seferde ayakta kaldı ama üçüncüsünde bitti."

9- "29 yıllık evliliğimiz beni aldattığı ilk iki seferde ayakta kaldı ama üçüncüsünde bitti."

'Boşanma davası açtığımda, bunu düzeltmek için yalvardı. Verdiği onarılamaz zararı anlamasını sağlamanın tek yolu ona şunu sormaktı: 'Kızımız benim durumumda olsaydı ve senden tavsiye isteseydi, ona tekrar denemesini söyler miydin?'

10- "Ben değil, annem ve babam. 19 yıllık evlilik ve iki çocuktan sonra bir kez bile kavga etmediler."

10- "Ben değil, annem ve babam. 19 yıllık evlilik ve iki çocuktan sonra bir kez bile kavga etmediler."

'Bir gün annem eve geldi ve babama artık ona 'aşık' olmadığını söyledi, o kadar. Babamın da benim de annemin onu aldattığına dair şüphelerimiz vardı ama o bunu asla kabul etmedi. Ayrıldılar ve başkalarıyla evlendiler.'

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11- "Karım cinsel ilişkiye olan tüm ilgisini kaybetti. Sadece bu da değil, fiziksel temas ya da şefkat de kalmamıştı."

11- "Karım cinsel ilişkiye olan tüm ilgisini kaybetti. Sadece bu da değil, fiziksel temas ya da şefkat de kalmamıştı."

'Kronik uykusuzluğu olduğunu söylediği için ayrı yatak odalarında uyumakta ısrar etti, ancak daha sonra doktorunun ona uykusuzluğunu gideren ilaçlar yazdığını öğrendim, sadece benimle aynı yatakta uyumak istemiyordu. Harika bir kadınla başka bir ilişkim var, ama dürüst olmak gerekirse, bazen onu özlüyorum.'

12- "Birlikte geçirdiğimiz 32 yılın ardından onu terk ettim. Yavaş yavaş daha bencil ve kibirli olmaya başladı."

12- "Birlikte geçirdiğimiz 32 yılın ardından onu terk ettim. Yavaş yavaş daha bencil ve kibirli olmaya başladı."

'Benim mutluluğumu önemsemeyi bıraktı. Ona mutlu olmadığımı söylediğimde omuz silkti ve sırıtarak 'Ne yapacaksın, GİDECEK misin?  dedi. Ben de öyle yaptım. Beş yıl oldu ve onu bir saniye bile özlemedim.'

13- "Babam annemle olan 26 yıllık evliliği boyunca aldattı."

13- "Babam annemle olan 26 yıllık evliliği boyunca aldattı."

'Kovid kısıtlamaları nedeniyle şehre vardığında bir hafta boyunca otelde kalması gerekiyordu. Annem onunla kalmak istedi ama karantinada yalnız olmadığını öğrendik. Diğer birçok ilişkisini de sonrasında öğrendik, bu yüzden annem 2020'de onu terk etti ve o zamandan beri zorlu bir boşanma süreci yaşıyor.'

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