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Yılbaşı Heyecanı: Yeni Yıla Girmeden İçimizi Umutla Dolduracak 13 Şarkı

etiket Yılbaşı Heyecanı: Yeni Yıla Girmeden İçimizi Umutla Dolduracak 13 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
24.12.2024 - 23:57

Yeni yıla yaklaşırken şöyle güzel bir listeyle umutlarımızı tazeleyelim dedik. Her yıl çocuk gibi içimizi kıpır kıpır eden ve umutla dolduran yılbaşı şarkıları bu listede!

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1. Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You

2. Ariana Grande - Santa Tell Me

3. John Legend - You Deserve It All

4. WHAM! - Last Christmas

5. Jonas Brothers - Like It's Christmas

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6. Brett Eldredge - Baby, It's Cold Outside ft. Meghan Trainor

7. Elton John - Step Into Christmas

8. Pentatonix - Frosty The Snowman

9. Shawn Mendes - The Christmas Song

10. Michael Buble - White Christmas

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11. Justin Bieber - Christmas Love

12. NE-YO - This Christmas

13. Destiny's Child - Do You Hear What I Hear?

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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