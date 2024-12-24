Yılbaşı Heyecanı: Yeni Yıla Girmeden İçimizi Umutla Dolduracak 13 Şarkı
Yılbaşı Heyecanı: Yeni Yıla Girmeden İçimizi Umutla Dolduracak 13 Şarkı
Yeni yıla yaklaşırken şöyle güzel bir listeyle umutlarımızı tazeleyelim dedik. Her yıl çocuk gibi içimizi kıpır kıpır eden ve umutla dolduran yılbaşı şarkıları bu listede!
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1. Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You
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2. Ariana Grande - Santa Tell Me
3. John Legend - You Deserve It All
4. WHAM! - Last Christmas
5. Jonas Brothers - Like It's Christmas
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6. Brett Eldredge - Baby, It's Cold Outside ft. Meghan Trainor
7. Elton John - Step Into Christmas
8. Pentatonix - Frosty The Snowman
9. Shawn Mendes - The Christmas Song
10. Michael Buble - White Christmas
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11. Justin Bieber - Christmas Love
12. NE-YO - This Christmas
13. Destiny's Child - Do You Hear What I Hear?
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