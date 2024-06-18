Yetişkin Olmanın Üzücü Ama Gerçek Yönleri Yaşama Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Yetişkin Olmanın Üzücü Ama Gerçek Yönleri Yaşama Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Kaynak: https://onedio.com/haber/taslak-1-119...
Hepimiz küçükken bir an önce büyümek ve yetişkin olmak istedik. Gerçekteyse yetişkin olmanın birçok zorlu yönü var. Bugün, yetişkin olmayaca üzücü ama gerçekçi bir bakış açısıyla bakıyor olacağız. İyi okumalar.
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1. "Yaşlandıkça zaman çok daha hızlı ilerliyor."
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2. "Ebeveynlerinin yaşlanması ve sonunda vefat etmesi çok zor bir his."
3. "Arkadaşların zamanla kendi ailelerini başlatıcak ve bir süre sonra beraber zaman geçirecek vakit bulmak imkansız hale gelecek."
4. "Bazen yaşlanmanın en kötü yanı istediğin karakteristiklere sahip olamamış olman ve bunun verdiğin pişmanlığı."
5. "İnsanların umrunda değilsiniz. Ne kadar hasta veya yorgun olsan da ödemen gereken faturaların hep olacak."
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6. "Geçmişin ve bugünün hakkında pişmanlık hissetmek."
7. "Yalnız kalmak istediğin çok zamanın olacak ama aslında yalnız birisi olmak istemediğini de fark edeceksin."
8. "Şu anki arkadaşlarının çoğu hayatının bir parçası olmayacak ve bu oldukça normal."
9. "Günün ne kadar kötü geçerse geçsin işe gitmek zorundasın. Bu gerçeği bildiğim için çalışan insanlara karşı nazik davranmaya çalışıyorum çünkü yaşamlarında neler oluyor asla bilemeyiz."
10. "Bazı insanlar asla büyümez ve bir yetişkin olamaz."
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11. "Üzgünüm ama hepimizin muhteşem bir yaşamı veya fırsatları olmayacak."
12. "Daha sonra paran olduğunda yapmak için ertelediğin şeyler? Büyük ihtimalle paran olduğundaysa onları yapacak gençliğin veya enerjin olmayacak."
13. "Kimse sana müthiş bir iş teklifi sunmayacak. O işi kendin bulman ve hatta kendinde de tecrübeli ve yetenekli insanlarla kapışman gerekecek."
14. "Yaz tatili yok, ara tatili yok. Şanslıysan yılda 2 hafta tatilin var..."
15. "İnsanların ilgi odağı sen değilsin ve açıkcası seni umursamıyorlar!"
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