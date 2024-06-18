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Yetişkin Olmanın Üzücü Ama Gerçek Yönleri Yaşama Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

Yetişkin Olmanın Üzücü Ama Gerçek Yönleri Yaşama Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
18.06.2024 - 17:01

Hepimiz küçükken bir an önce büyümek ve yetişkin olmak istedik. Gerçekteyse yetişkin olmanın birçok zorlu yönü var. Bugün, yetişkin olmayaca üzücü ama gerçekçi bir bakış açısıyla bakıyor olacağız. İyi okumalar.

Kaynak: https://onedio.com/haber/taslak-1-119...
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1. "Yaşlandıkça zaman çok daha hızlı ilerliyor."

1. "Yaşlandıkça zaman çok daha hızlı ilerliyor."

2. "Ebeveynlerinin yaşlanması ve sonunda vefat etmesi çok zor bir his."

2. "Ebeveynlerinin yaşlanması ve sonunda vefat etmesi çok zor bir his."

'Fırsatınız varken onlarla zaman geçirin.'

3. "Arkadaşların zamanla kendi ailelerini başlatıcak ve bir süre sonra beraber zaman geçirecek vakit bulmak imkansız hale gelecek."

3. "Arkadaşların zamanla kendi ailelerini başlatıcak ve bir süre sonra beraber zaman geçirecek vakit bulmak imkansız hale gelecek."

4. "Bazen yaşlanmanın en kötü yanı istediğin karakteristiklere sahip olamamış olman ve bunun verdiğin pişmanlığı."

4. "Bazen yaşlanmanın en kötü yanı istediğin karakteristiklere sahip olamamış olman ve bunun verdiğin pişmanlığı."

'Erkenden terapi görmenizi, hobi edinmenizi ve istediğiniz karakteristikleri benimsemenizi tavsiye ederim.'

5. "İnsanların umrunda değilsiniz. Ne kadar hasta veya yorgun olsan da ödemen gereken faturaların hep olacak."

5. "İnsanların umrunda değilsiniz. Ne kadar hasta veya yorgun olsan da ödemen gereken faturaların hep olacak."
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6. "Geçmişin ve bugünün hakkında pişmanlık hissetmek."

'Pişman olmayacağınız seçimler yaptığınızdan emin olun.'

7. "Yalnız kalmak istediğin çok zamanın olacak ama aslında yalnız birisi olmak istemediğini de fark edeceksin."

7. "Yalnız kalmak istediğin çok zamanın olacak ama aslında yalnız birisi olmak istemediğini de fark edeceksin."

8. "Şu anki arkadaşlarının çoğu hayatının bir parçası olmayacak ve bu oldukça normal."

8. "Şu anki arkadaşlarının çoğu hayatının bir parçası olmayacak ve bu oldukça normal."

9. "Günün ne kadar kötü geçerse geçsin işe gitmek zorundasın. Bu gerçeği bildiğim için çalışan insanlara karşı nazik davranmaya çalışıyorum çünkü yaşamlarında neler oluyor asla bilemeyiz."

10. "Bazı insanlar asla büyümez ve bir yetişkin olamaz."

10. "Bazı insanlar asla büyümez ve bir yetişkin olamaz."

'Bazen işlerin yürümesi için o insanlar ile beraber çalışman gerekebilir...'

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11. "Üzgünüm ama hepimizin muhteşem bir yaşamı veya fırsatları olmayacak."

11. "Üzgünüm ama hepimizin muhteşem bir yaşamı veya fırsatları olmayacak."

'Bazen elindekiler ile yetinmeyi öğrenmek gerekir.'

12. "Daha sonra paran olduğunda yapmak için ertelediğin şeyler? Büyük ihtimalle paran olduğundaysa onları yapacak gençliğin veya enerjin olmayacak."

13. "Kimse sana müthiş bir iş teklifi sunmayacak. O işi kendin bulman ve hatta kendinde de tecrübeli ve yetenekli insanlarla kapışman gerekecek."

13. "Kimse sana müthiş bir iş teklifi sunmayacak. O işi kendin bulman ve hatta kendinde de tecrübeli ve yetenekli insanlarla kapışman gerekecek."

14. "Yaz tatili yok, ara tatili yok. Şanslıysan yılda 2 hafta tatilin var..."

14. "Yaz tatili yok, ara tatili yok. Şanslıysan yılda 2 hafta tatilin var..."

15. "İnsanların ilgi odağı sen değilsin ve açıkcası seni umursamıyorlar!"

'Hem üzücü hem de özgürlük verici.'

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