Bakanlık Uyardı: Yurtdışından Gelenlere 430 Euro Sınırı, Kişisel Kıyafetler Kapsam Dışı
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Yurtdışından Türkiye'ye dönen yolcuların valizlerini ilgilendiren 430 euroluk gümrük sınırı, Ticaret Bakanlığı'ndan gelen açıklamayla yeniden gündeme geldi. Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, bu sınırın yolcunun kendi kullanımına yönelik kıyafetlerde uygulanmadığını, hediyelik eşyalarda ise geçerli olduğunu duyurdu. 15 yaşından küçük yolcular için sınır 150 euro olarak uygulanıyor.
Kişisel kıyafetlerde 430 euro sınırı uygulanmıyor.
Sınır, kişisel muafiyetin dışında kalan hediyelik eşyalar için geçerli.
15 yaşından küçük yolcularda sınır 150 euroya düşüyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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