Bakanlık Uyardı: Yurtdışından Gelenlere 430 Euro Sınırı, Kişisel Kıyafetler Kapsam Dışı

430 euroluk sınır ise başka bir yerde devreye giriyor. Aynı kararın 61. maddesine göre ticari nitelik taşımayan ve kişisel muafiyet kapsamının dışında kalan eşyalarda, yani hediyelik eşyalarda bu tutar esas alınıyor. Sınır aşıldığında gümrük vergilendirmesi uygulanabiliyor.

Kaplan'ın ifadesiyle belirleyici olan şey şu: 'Önemli olan, eşyanın kişisel kullanıma yönelik olması ve ticari miktar veya nitelik taşımamasıdır.'