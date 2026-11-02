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Bakanlık Uyardı: Yurtdışından Gelenlere 430 Euro Sınırı, Kişisel Kıyafetler Kapsam Dışı

Bakanlık Uyardı: Yurtdışından Gelenlere 430 Euro Sınırı, Kişisel Kıyafetler Kapsam Dışı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.11.2026 - 09:03
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Yurtdışından Türkiye'ye dönen yolcuların valizlerini ilgilendiren 430 euroluk gümrük sınırı, Ticaret Bakanlığı'ndan gelen açıklamayla yeniden gündeme geldi. Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, bu sınırın yolcunun kendi kullanımına yönelik kıyafetlerde uygulanmadığını, hediyelik eşyalarda ise geçerli olduğunu duyurdu. 15 yaşından küçük yolcular için sınır 150 euro olarak uygulanıyor.

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Kişisel kıyafetlerde 430 euro sınırı uygulanmıyor.

Kişisel kıyafetlerde 430 euro sınırı uygulanmıyor.

Gümrük mevzuatı, yolcunun yanında getirdiği kişisel kıyafetlerle hediyelik eşyaları aynı kefeye koymuyor. Kaplan'ın aktardığına göre yolcunun kendi kullanımına yönelik giyim ve kuşam eşyası, 2009/15481 sayılı Karar'ın 58. maddesi ve Ek-9 listesinin (B) bölümü uyarınca gümrük vergisinden muaf tutuluyor.

Yani valizindeki montu, ayakkabıyı, pantolonu için '430 euroyu geçti mi?' diye hesap yapmaya gerek yok. Kaplan, bu nedenle kişisel kıyafetlerde 430 euro sınırının uygulanmadığını vurguladı.

Sınır, kişisel muafiyetin dışında kalan hediyelik eşyalar için geçerli.

Sınır, kişisel muafiyetin dışında kalan hediyelik eşyalar için geçerli.

430 euroluk sınır ise başka bir yerde devreye giriyor. Aynı kararın 61. maddesine göre ticari nitelik taşımayan ve kişisel muafiyet kapsamının dışında kalan eşyalarda, yani hediyelik eşyalarda bu tutar esas alınıyor. Sınır aşıldığında gümrük vergilendirmesi uygulanabiliyor.

Kaplan'ın ifadesiyle belirleyici olan şey şu: 'Önemli olan, eşyanın kişisel kullanıma yönelik olması ve ticari miktar veya nitelik taşımamasıdır.'

15 yaşından küçük yolcularda sınır 150 euroya düşüyor.

15 yaşından küçük yolcularda sınır 150 euroya düşüyor.

Çocuk yolcular için çıta daha aşağıda. 15 yaşından küçük yolcularda hediyelik eşyalar için geçerli sınır 150 euro olarak belirlenmiş durumda.

Bakanlık yetkilisinin açıklaması, yurtdışı dönüşlerinde sık yaşanan karışıklığı gidermeyi hedefliyor. Hediyelik eşya almayı planlayanların toplam tutarı 430 euroya, çocuklarda ise 150 euroya göre hesaplaması gerekiyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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