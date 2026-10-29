Bir Ürünün Gümrükten Geçerken Fiyatına Eklenen 7 Farklı Maliyet

Bir ürün yurt dışından Türkiye'ye getirildiğinde karşılaşmanız gereken en temel maliyetlerden biri gümrük vergisidir. Bu verginin ne kadar olduğu, ithal edilen ürünün türüne ve gümrük tarife sınıflandırmasına göre değişebilir.

Mesela yurt dışından bir makineyle bir tekstil ürününe aynı oranda gümrük vergisi uygulanmaz. Ürünün hangi ülkede üretildiğine ve hangi ticaret anlaşmalarının geçerli olduğuna dair birçok hesap yapılır. Yani Türkiye'ye girişte uygulanabilecek vergiler, ürünün özelliklerine ve ithalat koşullarına göre değerlendirilir.