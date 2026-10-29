article/comments
article/share
Haberler
Finans
Bir Ürünün Gümrükten Geçerken Fiyatına Eklenen 7 Farklı Maliyet

etiket Bir Ürünün Gümrükten Geçerken Fiyatına Eklenen 7 Farklı Maliyet

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
29.10.2026 - 15:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İnternetten yurt dışından bir ürün sipariş edeceksiniz diyelim. Ürünün fiyatına bakıyorsunuz, gayet uygun. Fakat Türkiye'ye ulaştığında maliyeti beklediğinizden daha yüksek oluyor. 

Peki, bunun nedeni hangi maliyetler olabilir?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Gümrük Vergisi

1. Gümrük Vergisi

Bir ürün yurt dışından Türkiye'ye getirildiğinde karşılaşmanız gereken en temel maliyetlerden biri gümrük vergisidir. Bu verginin ne kadar olduğu, ithal edilen ürünün türüne ve gümrük tarife sınıflandırmasına göre değişebilir. 

Mesela yurt dışından bir makineyle bir tekstil ürününe aynı oranda gümrük vergisi uygulanmaz. Ürünün hangi ülkede üretildiğine ve hangi ticaret anlaşmalarının geçerli olduğuna dair birçok hesap yapılır. Yani Türkiye'ye girişte uygulanabilecek vergiler, ürünün özelliklerine ve ithalat koşullarına göre değerlendirilir.

2. İlave Gümrük Vergisi

2. İlave Gümrük Vergisi

Bazı ürünlerde normal gümrük vergisinin yanı sıra ilave gümrük vergisi de uygulanabiliyor. Bu vergi, ilgili mevzuatta belirlenen ürünlerde ve koşullar çerçevesinde devreye girer. 

Mesela aynı türde iki ürün farklı ülkelerde üretilmişse bunlara uygulanan vergi yükü farklılaşabilir. Fakat ilave gümrük vergisinin her ithal ürüne otomatik olarak uygulandığını düşünmeyin. Bir ürün için böyle bir maliyetin bulunup bulunmadığını güncel düzenlemelere bakarak kontrol edebilirsiniz.

3. Katma Değer Vergisi (KDV)

3. Katma Değer Vergisi (KDV)

İthalat sırasında karşılaşılabilecek önemli maliyetlerden biri KDV'dir. Ticari amaçlarla yurt dışından getirilen ürünlerde KDV hesaplaması, ilgili mevzuattaki matrah ve oranlara göre yapılır. 

Bu hesaplama aynı zamanda gümrük kıymetini, gümrük vergilerini ve mevzuata göre matraha eklenmesi gereken diğer unsurları da içerebilir. Bu yüzden ürünün fiyatına bakarak KDV'yi sadece o fiyat üzerinden hesaplamanız doğru sonucu vermeyebilir. Bir de KDV oranı, ürünün niteliğine ve geçerli mevzuata göre değişebilir.

4. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)

4. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)

Belirli ürün gruplarına uygulanır. Yani her üründe karşımıza çıkmaz. Ürünün ilgili vergi listesinde yer alması gerekiyor. Aynı zamanda mevzuattaki koşulları da taşımalı. 

Mesela motorlu taşıtlar ya da bazı elektronik ürünler gibi belirli kategorilerde uygulanabilir. Eğer ithal edilen bir ürün ÖTV kapsamındaysa vergi, ürünün toplam maliyetini önemli ölçüde etkileyebilir.

5. Dampinge Karşı Vergi

5. Dampinge Karşı Vergi

Bazı ithal ürünlere anti-damping vergisi uygulanabiliyor. Peki, bu ne demek? Damping, bir ürünün yabancı pazarda normal değerinin altında fiyatlarla satılmasıdır. Bu durum, ithalatçı ülkedeki üreticilere zarar verebilir. 

Yetkili makamlar gerekli incelemeleri yaptıktan sonra ilgili ürünler ve ülkeler için ticaret politikası önlemleri alınabilir. Eğer bu önlem yürürlükteyse o zaman normal gümrük vergilerinin yanında ek bir maliyetle karşılaşılabilir. Tabii bu, tüm ithal ürünlere ya da belirli bir ülkeden gelen tüm mallara otomatik olarak uygulanan bir vergi değil.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Nakliye Ücreti

6. Nakliye Ücreti

Ürün gemi, uçak, kara yolu ya da demir yolu üzerinden taşınabilir. Hâliyle her taşıma yönteminin maliyeti farklı olur. Hava yoluyla taşımacılık çok daha hızlıdır. Fakat bazı yüklerde deniz yoluna kıyasla daha pahalı olabilir. 

Burada ürünün ağırlığı, hacmi, taşınacağı mesafe ve teslimat koşulları devreye girer. Aynı zamanda taşıma masraflarının gümrük kıymetine hangi koşullarda dâhil olacağı yine kurallara ve teslim şekline bağlıdır.

7. Sigorta Ücreti

7. Sigorta Ücreti

Uluslararası taşımacılık sırasında bir ürünün kaybolması, hasar görmesi ya da farklı aksaklıklarla karşılaşması olasıdır. Taşıma sigortası, belirlenen koşullar çerçevesinde bu tür risklerden kaynaklanabilecek maddi kayıplara karşı koruma sağlayabilir. 

Ürünün değerine, taşıma güzergâhına ve kullanılan taşıma yöntemine göre sigorta ücreti değişebilir. Ayrıca her ithalat işleminde aynı sigorta zorunluluğu bulunmaz ve sigortanın kapsamı poliçeden poliçeye farklılık gösterir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın