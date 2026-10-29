Bir Ürünün Gümrükten Geçerken Fiyatına Eklenen 7 Farklı Maliyet
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İnternetten yurt dışından bir ürün sipariş edeceksiniz diyelim. Ürünün fiyatına bakıyorsunuz, gayet uygun. Fakat Türkiye'ye ulaştığında maliyeti beklediğinizden daha yüksek oluyor.
Peki, bunun nedeni hangi maliyetler olabilir?
1. Gümrük Vergisi
2. İlave Gümrük Vergisi
3. Katma Değer Vergisi (KDV)
4. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
5. Dampinge Karşı Vergi
6. Nakliye Ücreti
7. Sigorta Ücreti
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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