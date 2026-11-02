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Yasemin Girici Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Yeni SPK Üyesi Yasemin Girici Hakkında Bilinenler

Yasemin Girici Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Yeni SPK Üyesi Yasemin Girici Hakkında Bilinenler

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 09:00
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Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yeni üye atandı. 1 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 2026/367 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ekonomist Yasemin Girici, SPK Kurul Üyeliğine getirildi. Atamanın ardından Yasemin Girici'nin kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak edilmeye başlandı. Yasemin Girici hakkında bilinenleri derledik.

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Yasemin Girici, 1 Kasım 2026'da SPK Kurul Üyeliğine atandı.

Yasemin Girici, 1 Kasım 2026'da SPK Kurul Üyeliğine atandı.

Aynı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Muhsin Atcı SPK Başkanlığına, Ersin Başar Ekmekci ise SPK Başkanvekilliğine getirildi. Yasemin Girici, kamu yönetiminde ve uluslararası finans kuruluşlarında 20 yılı aşkın deneyime sahip bir ekonomist.

Yasemin Girici Kaç Yaşında, Nereli?

Yasemin Girici Kaç Yaşında, Nereli?

Yasemin Girici'nin doğum tarihi ve doğum yeri atama kararında yer almıyor; bu bilgiler kamuya açık kaynaklarda doğrulanmış olarak bulunmuyor.

Yasemin Girici'nin Eğitimi

Basında yer alan bilgilere göre Yasemin Girici, 1993-1996 yılları arasında Eskişehir Atatürk Lisesi'nde okudu. Lisans eğitimini 1997-2001 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisat Bölümü'nde tamamladı. 2002-2004 yılları arasında ABD'deki Rutgers Üniversitesi'nde burslu olarak iktisat alanında yüksek lisans yaptı.

Yasemin Girici’nin Kariyeri

Yasemin Girici’nin Kariyeri

Yasemin Girici, Aralık 2005'te Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda ekonomist olarak çalışmaya başladı. Ağustos 2019'da Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Aralık 2021 ile Temmuz 2023 arasında aynı birimin genel müdürlüğünü yürüttü. Temmuz 2022 ile Eylül 2023 arasında Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu'nda görev aldı.

Yasemin Girici, Temmuz 2023 ile Ağustos 2026 arasında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yönetim Kurulu'nda Türkiye, Romanya, Azerbaycan, Moldova, Kırgızistan ve Cezayir'i temsil eden direktör olarak çalıştı. Ağustos 2026'da Hazine ve Maliye Bakanlığı'na dönen Yasemin Girici, 1 Kasım 2026'da SPK Kurul Üyesi oldu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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