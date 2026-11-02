Yasemin Girici Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Yeni SPK Üyesi Yasemin Girici Hakkında Bilinenler
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Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yeni üye atandı. 1 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 2026/367 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ekonomist Yasemin Girici, SPK Kurul Üyeliğine getirildi. Atamanın ardından Yasemin Girici'nin kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak edilmeye başlandı. Yasemin Girici hakkında bilinenleri derledik.
Yasemin Girici, 1 Kasım 2026'da SPK Kurul Üyeliğine atandı.
Yasemin Girici Kaç Yaşında, Nereli?
Yasemin Girici’nin Kariyeri
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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