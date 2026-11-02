Yasemin Girici Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Yeni SPK Üyesi Yasemin Girici Hakkında Bilinenler

Yasemin Girici, Aralık 2005'te Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda ekonomist olarak çalışmaya başladı. Ağustos 2019'da Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Aralık 2021 ile Temmuz 2023 arasında aynı birimin genel müdürlüğünü yürüttü. Temmuz 2022 ile Eylül 2023 arasında Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu'nda görev aldı.

Yasemin Girici, Temmuz 2023 ile Ağustos 2026 arasında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yönetim Kurulu'nda Türkiye, Romanya, Azerbaycan, Moldova, Kırgızistan ve Cezayir'i temsil eden direktör olarak çalıştı. Ağustos 2026'da Hazine ve Maliye Bakanlığı'na dönen Yasemin Girici, 1 Kasım 2026'da SPK Kurul Üyesi oldu.