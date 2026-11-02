article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Pablo Picasso Kimdir, Kaç Yaşında Öldü, Nereli? Doğumunda Ölü Sanılan Ünlü Ressamın Hayatı

Pablo Picasso Kimdir, Kaç Yaşında Öldü, Nereli? Doğumunda Ölü Sanılan Ünlü Ressamın Hayatı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 09:11
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bilgi yarışmalarında sık sorulan 'Doğumunda ebenin ölü doğduğunu sanarak bir masa üzerine bıraktığı, hekim olan amcasının tekrar nefes almasını sağladığı kimdir?' sorusunun cevabı İspanyol ressam Pablo Picasso'dur. 20. yüzyıl sanatının en etkili isimlerinden biri olan Pablo Picasso, kübizm akımının öncülerinden biri olarak tanınır. Peki Pablo Picasso kimdir, nereli ve kaç yaşında öldü? Ünlü ressam hakkında bilinenleri derledik.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pablo Picasso'nun doğduğunda ölü sanıldığı anlatılır.

Pablo Picasso'nun doğduğunda ölü sanıldığı anlatılır.

Pablo Picasso'nun kendi anlatımına ve aile hikâyesine göre doğum çok zor geçti; ebe bebeğin ölü doğduğunu düşünerek onu bir masaya bıraktı ve anneyle ilgilenmeye başladı. Doğumda bulunan, hekim olan amcası Salvador Ruiz ise bebeğin yüzüne puro dumanı üfledi ve bebek ağlayarak nefes almaya başladı. Biyografi yazarları bu hikâyenin tıbbi bir kayda değil, aile anlatısına dayandığını vurgular.

Pablo Picasso Nereli, Ne Zaman Doğdu?

Pablo Picasso Nereli, Ne Zaman Doğdu?

Pablo Picasso, 25 Ekim 1881'de İspanya'nın Malaga kentinde doğdu. Babası José Ruiz Blasco bir resim öğretmeni ve ressamdı, annesi ise María Picasso López'di. Sanatçı, kariyerinin ilerleyen yıllarında annesinin soyadı olan Picasso'yu kullanmayı tercih etti. Vaftiz adının çok uzun olması da Pablo Picasso hakkında en çok anlatılan ilginç bilgiler arasında yer alır.

Pablo Picasso Kaç Yaşında Öldü?

Pablo Picasso, 8 Nisan 1973'te Fransa'nın Mougins kentinde 91 yaşında hayatını kaybetti. Resmin yanı sıra heykel, seramik, gravür ve sahne tasarımı alanlarında da eser veren sanatçı, uzun kariyeri boyunca on binlerce eser üretti. Barselona, Paris ve doğduğu kent Malaga'da adını taşıyan müzeler bulunuyor.

Pablo Picasso'nun Eğitimi

Pablo Picasso'nun Eğitimi

Resme küçük yaşta babasının yanında başlayan Pablo Picasso, ailesiyle birlikte önce A Coruña'ya, ardından Barselona'ya taşındı. Barselona'daki La Llotja Güzel Sanatlar Okulu'nda okudu, daha sonra Madrid'deki Kraliyet San Fernando Güzel Sanatlar Akademisi'ne kaydoldu. Akademik eğitimi kısa sürse de genç yaşta olağanüstü bir çizim yeteneği gösterdi.

Mavi ve Pembe Dönemler

Mavi ve Pembe Dönemler

Pablo Picasso, 1900'lerin başında Paris'e gidip gelmeye başladı ve 1904'te kalıcı olarak Paris'e yerleşti. 1901-1904 yılları arasındaki, mavi tonların ve hüzünlü konuların öne çıktığı eserleri 'Mavi Dönem' olarak anılır. Ardından gelen ve sirk sanatçıları gibi figürlerin daha sıcak tonlarla işlendiği yıllar ise 'Pembe Dönem' olarak bilinir.

Kübizm ve Avignonlu Kızlar

Pablo Picasso'nun 1907'de tamamladığı Avignonlu Kızlar (Les Demoiselles d'Avignon) tablosu, modern sanatta bir dönüm noktası kabul edilir. Pablo Picasso, Fransız ressam Georges Braque ile birlikte kübizm akımını geliştirdi. Kübizm, nesneleri tek bir bakış açısından değil, geometrik parçalara ayırarak aynı anda birden fazla açıdan göstermeyi amaçlıyordu.

Guernica Tablosu

Pablo Picasso'nun en bilinen eserlerinden biri olan Guernica, İspanya İç Savaşı sırasında 26 Nisan 1937'de Bask kasabası Guernica'nın bombalanmasının ardından yapıldı. Tablo aynı yıl Paris Dünya Fuarı'ndaki İspanya pavyonunda sergilendi ve savaş karşıtı sanatın simgelerinden biri hâline geldi. Pablo Picasso'nun isteği doğrultusunda eser, İspanya'da demokrasi yeniden kurulduktan sonra 1981'de ülkeye götürüldü; bugün Madrid'deki Reina Sofía Müzesi'nde bulunuyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın