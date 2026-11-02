Pablo Picasso Kimdir, Kaç Yaşında Öldü, Nereli? Doğumunda Ölü Sanılan Ünlü Ressamın Hayatı

Pablo Picasso, 25 Ekim 1881'de İspanya'nın Malaga kentinde doğdu. Babası José Ruiz Blasco bir resim öğretmeni ve ressamdı, annesi ise María Picasso López'di. Sanatçı, kariyerinin ilerleyen yıllarında annesinin soyadı olan Picasso'yu kullanmayı tercih etti. Vaftiz adının çok uzun olması da Pablo Picasso hakkında en çok anlatılan ilginç bilgiler arasında yer alır.

Pablo Picasso Kaç Yaşında Öldü?

Pablo Picasso, 8 Nisan 1973'te Fransa'nın Mougins kentinde 91 yaşında hayatını kaybetti. Resmin yanı sıra heykel, seramik, gravür ve sahne tasarımı alanlarında da eser veren sanatçı, uzun kariyeri boyunca on binlerce eser üretti. Barselona, Paris ve doğduğu kent Malaga'da adını taşıyan müzeler bulunuyor.