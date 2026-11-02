Pablo Picasso Kimdir, Kaç Yaşında Öldü, Nereli? Doğumunda Ölü Sanılan Ünlü Ressamın Hayatı
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Bilgi yarışmalarında sık sorulan 'Doğumunda ebenin ölü doğduğunu sanarak bir masa üzerine bıraktığı, hekim olan amcasının tekrar nefes almasını sağladığı kimdir?' sorusunun cevabı İspanyol ressam Pablo Picasso'dur. 20. yüzyıl sanatının en etkili isimlerinden biri olan Pablo Picasso, kübizm akımının öncülerinden biri olarak tanınır. Peki Pablo Picasso kimdir, nereli ve kaç yaşında öldü? Ünlü ressam hakkında bilinenleri derledik.
Pablo Picasso'nun doğduğunda ölü sanıldığı anlatılır.
Pablo Picasso Nereli, Ne Zaman Doğdu?
Pablo Picasso'nun Eğitimi
Mavi ve Pembe Dönemler
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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