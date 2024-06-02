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"Yeterince İçimde Tuttum" Dedi Patladı: Zaha'dan Galatasaray Taraftarının Eleştirisine Olay Cevap

"Yeterince İçimde Tuttum" Dedi Patladı: Zaha'dan Galatasaray Taraftarının Eleştirisine Olay Cevap

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
02.06.2024 - 20:36

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wilfried Zaha, bir sarı-kırmızılı taraftarın sosyal medyadan yaptığı eleştiriye cevap verdi. Tecrübeli futbolcu, teknik direktörü Okan Buruk'a sitem etti. 31 yaşındaki oyuncu, kısa bir süre sonra yanıtını sildi.

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Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da sezon başı takıma katılan Wilfred Zaha, beklentilerin altında kaldı.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da sezon başı takıma katılan Wilfred Zaha, beklentilerin altında kaldı.

Sakatlığı sebebiyle uzun bir süre takımdan uzak kalan yıldız oyuncuya bir taraftar sosyal medyadan "Kendine yeni bir kulüp bul." dedi.

Sakatlığı sebebiyle uzun bir süre takımdan uzak kalan yıldız oyuncuya bir taraftar sosyal medyadan "Kendine yeni bir kulüp bul." dedi.

Fildişili oyuncu, bu ifadelere tepki gösterdi ve Okan Buruk'u işaret etti.

Fildişili oyuncu, bu ifadelere tepki gösterdi ve Okan Buruk'u işaret etti.

Zaha ile taraftar arasında geçen konuşma 👇

Zaha ile taraftar arasında geçen konuşma 👇

Taraftar'Kendine yeni bir kulüp bul. Homurdanan her oyuncu satılmalı. Yıldız olduğunu düşündün ama Türk futbolcular karşısında ezildin. Kazandığın parayı hakettiğini düşünüyor musun?' 

Zaha: '4 aylık bir sakatlığın ardından formumu yakalamam ve her hafta gol atmaya başlamamın ardından tuhaf şekilde ocak ayından itibaren yedek kulübesinde oturtulmama ne dersiniz? Yeterince içimde tuttum.' 

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