"Yeterince İçimde Tuttum" Dedi Patladı: Zaha'dan Galatasaray Taraftarının Eleştirisine Olay Cevap

Taraftar: 'Kendine yeni bir kulüp bul. Homurdanan her oyuncu satılmalı. Yıldız olduğunu düşündün ama Türk futbolcular karşısında ezildin. Kazandığın parayı hakettiğini düşünüyor musun?'

Zaha: '4 aylık bir sakatlığın ardından formumu yakalamam ve her hafta gol atmaya başlamamın ardından tuhaf şekilde ocak ayından itibaren yedek kulübesinde oturtulmama ne dersiniz? Yeterince içimde tuttum.'