"Yeterince İçimde Tuttum" Dedi Patladı: Zaha'dan Galatasaray Taraftarının Eleştirisine Olay Cevap
"Yeterince İçimde Tuttum" Dedi Patladı: Zaha'dan Galatasaray Taraftarının Eleştirisine Olay Cevap
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wilfried Zaha, bir sarı-kırmızılı taraftarın sosyal medyadan yaptığı eleştiriye cevap verdi. Tecrübeli futbolcu, teknik direktörü Okan Buruk'a sitem etti. 31 yaşındaki oyuncu, kısa bir süre sonra yanıtını sildi.
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Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da sezon başı takıma katılan Wilfred Zaha, beklentilerin altında kaldı.
Sakatlığı sebebiyle uzun bir süre takımdan uzak kalan yıldız oyuncuya bir taraftar sosyal medyadan "Kendine yeni bir kulüp bul." dedi.
Fildişili oyuncu, bu ifadelere tepki gösterdi ve Okan Buruk'u işaret etti.
Zaha ile taraftar arasında geçen konuşma 👇
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