Yerse Benle Kuytuya Gel: Manitanıza Kuytuda Dinletmeniz Gereken 13 Şarkı
Yerse Benle Kuytuya Gel: Manitanıza Kuytuda Dinletmeniz Gereken 13 Şarkı
Manitanıza kuytuda dinletmeniz gereken şarkıları bir listede topladık... İşte o şarkılar!
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1. The Weeknd - After Hours
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2. Lana Del Rey - Doin' Time
3. Calvin Harris & Disciples - How Deep Is Your Love
4. Billie Eilish - Chihiro
5. Raving George ft. Oscar And The Wolf - You're Mine
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6. Lykke Li - I Follow Rivers
7. Duke Dumont - Ocean Drive
8. Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile
9. Sade - Smooth Operator
10. Justin Timberlake - Mirrors
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11. Shouse - Love Tonight
12. Rihanna - We Found Love ft. Calvin Harris
13. Lana Del Rey - Young and Beautiful
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