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Yerse Benle Kuytuya Gel: Manitanıza Kuytuda Dinletmeniz Gereken 13 Şarkı

etiket Yerse Benle Kuytuya Gel: Manitanıza Kuytuda Dinletmeniz Gereken 13 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
21.01.2025 - 00:06

Manitanıza kuytuda dinletmeniz gereken şarkıları bir listede topladık... İşte o şarkılar!

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1. The Weeknd - After Hours

2. Lana Del Rey - Doin' Time

3. Calvin Harris & Disciples - How Deep Is Your Love

4. Billie Eilish - Chihiro

5. Raving George ft. Oscar And The Wolf - You're Mine

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6. Lykke Li - I Follow Rivers

7. Duke Dumont - Ocean Drive

8. Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile

9. Sade - Smooth Operator

10. Justin Timberlake - Mirrors

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11. Shouse - Love Tonight

12. Rihanna - We Found Love ft. Calvin Harris

13. Lana Del Rey - Young and Beautiful

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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