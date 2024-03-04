Yerinde Duramayanlara: Wisekids’in Aniden Ayağa Kaldıran 10 Şarkısı
Yerinde Duramayanlara: Wisekids’in Aniden Ayağa Kaldıran 10 Şarkısı
Pek popüler olmasa da Wisekids müzik oluşumunu keşfettiğimiz zaman çok sevdik ve ekibimizi ister istemez ayağa kaldırtıp dans etmelerine sebep oldu! Wisekids'in keşfedilmesini istediğimiz için şarkılarını listemizde konuk ettik!
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1. Baianá
2. Whats the Prob Dog?
3. What To Do
4. Destiny
5. Return Of The Mack
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6. Aloha!
7. Go
8. Drivers License
9. Pump up the Jam
10. Barking
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