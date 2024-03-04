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Yerinde Duramayanlara: Wisekids’in Aniden Ayağa Kaldıran 10 Şarkısı

etiket Yerinde Duramayanlara: Wisekids’in Aniden Ayağa Kaldıran 10 Şarkısı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 22:33

Pek popüler olmasa da Wisekids müzik oluşumunu keşfettiğimiz zaman çok sevdik ve ekibimizi ister istemez ayağa kaldırtıp dans etmelerine sebep oldu! Wisekids'in keşfedilmesini istediğimiz için şarkılarını listemizde konuk ettik!

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1. Baianá

2. Whats the Prob Dog?

3. What To Do

4. Destiny

5. Return Of The Mack

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6. Aloha!

7. Go

8. Drivers License

9. Pump up the Jam

10. Barking

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