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Yeniden Refah Partisi'nin Seçim Bürosuna Saldırı: ''Müsaade Etmeyeceğiz''

Yeniden Refah Partisi'nin Seçim Bürosuna Saldırı: ''Müsaade Etmeyeceğiz''

Saldırı Yeniden Refah Partisi
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.01.2024 - 17:12

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçim öncesi partiler çalışamlarına hızla devam ederken, Yeniden Refah Partisi tarafından Polatlı Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Yusuf Hamdemir’in seçim irtibat bürosuna iki kişi tarafından saldırı düzenlendi.

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Mart ayında gerçekleşecek 2024 Yerel Seçimleri, Türkiye siyasetinin baş gündemlerinden biri olmaya devam ediyor.

Mart ayında gerçekleşecek 2024 Yerel Seçimleri, Türkiye siyasetinin baş gündemlerinden biri olmaya devam ediyor.

Polatlı Cumhuriyet Mahallesi Selçuk Caddesi üzerinde bulunan Yeniden Refah Partisi Adayı Yusuf Hamdemir’in seçim irtibat bürosuna kimliği belirsiz iki kişi tarafından saldırı düzenlendi.

Polatlı Cumhuriyet Mahallesi Selçuk Caddesi üzerinde bulunan Yeniden Refah Partisi Adayı Yusuf Hamdemir’in seçim irtibat bürosuna kimliği belirsiz iki kişi tarafından saldırı düzenlendi.

Gece saatlerinde meydana gelen olayda kaldırımda yürüyen şahıs, ayağıyla camı kırdıktan sonra yere düştü. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Gece saatlerinde meydana gelen olayda kaldırımda yürüyen şahıs, ayağıyla camı kırdıktan sonra yere düştü. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis ekipleri ise iki şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yusuf Hamdemir ise Polatlı Postası'na yaptığı açıklamada "Kimlerin yaptığı önemli değil. Bu saldırıyı gerçekleştiren şahısları kınıyorum. Bizlerin çıktığı yol demek ki doğru yol. O yüzden tüm partileri sükunete davet ediyorum. Bu ve benzer olaylar diğer partilerde de yapılabilir. Bizler sakinliğimizi koruyarak seçime şiddet bulaştırmaya çalışanlara müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri ise iki şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yusuf Hamdemir ise Polatlı Postası'na yaptığı açıklamada "Kimlerin yaptığı önemli değil. Bu saldırıyı gerçekleştiren şahısları kınıyorum. Bizlerin çıktığı yol demek ki doğru yol. O yüzden tüm partileri sükunete davet ediyorum. Bu ve benzer olaylar diğer partilerde de yapılabilir. Bizler sakinliğimizi koruyarak seçime şiddet bulaştırmaya çalışanlara müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Olay yerinden görüntüler:

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