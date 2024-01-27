Yeniden Refah Partisi'nin Seçim Bürosuna Saldırı: ''Müsaade Etmeyeceğiz''

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçim öncesi partiler çalışamlarına hızla devam ederken, Yeniden Refah Partisi tarafından Polatlı Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Yusuf Hamdemir’in seçim irtibat bürosuna iki kişi tarafından saldırı düzenlendi.