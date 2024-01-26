CHP'de 209 Belediyenin Başkan Adayı Belli Oldu: İşte O Adaylar!
CHP'de 209 Belediyenin Başkan Adayı Belli Oldu: İşte O Adaylar!
CHP, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçim öncesi aday belirleme sürecini hızlandırdı. Adayların kesinleşmesi için CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplandı. Yerel seçimler için aday çalışmalarını sürdüren CHP PM'de 209 belediye başkan adayı belirlendi.
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CHP'de 209 Belediye Başkan Adayı daha belirlendi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeniden aday gösterildi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras oldu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu oldu. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cafer Pekdemir oldu.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atlıhan Atila oldu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Azize Çeroğlu oldu. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hasan Süha Saral oldu. Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Şükrü Şahar oldu.
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