Yeni Yılda Sürpriz Albüm Çıkarmasını İstediğimiz Şarkıcıyı Oylarınızla Seçiyoruz!

'Artık eski şarkılarını dinlemek istemiyoruz, yeni albüm yayınlasın da yeni şarkıları saatlerce dinleyelim.' diyenlerin sesi olmaya geldik! Müzikseverlerin sesi bu ankette yankılanacak. Hangi şarkıcı, bu sene yeni albüm çıkarmalı?

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