onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Yeni Yılda Sürpriz Albüm Çıkarmasını İstediğimiz Şarkıcıyı Oylarınızla Seçiyoruz!

etiket Yeni Yılda Sürpriz Albüm Çıkarmasını İstediğimiz Şarkıcıyı Oylarınızla Seçiyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
05.01.2025 - 15:47

'Artık eski şarkılarını dinlemek istemiyoruz, yeni albüm yayınlasın da yeni şarkıları saatlerce dinleyelim.' diyenlerin sesi olmaya geldik! Müzikseverlerin sesi bu ankette yankılanacak. Hangi şarkıcı, bu sene yeni albüm çıkarmalı?

Oylama başlasın!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başlıyoruz! Hangi erkek şarkıcı bu sene sürpriz bir albüm yayımlamalı?

Peki hangi kadın şarkıcı sürpriz albüm yayımlamalı?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın