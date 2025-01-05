Yeni Yılda Sürpriz Albüm Çıkarmasını İstediğimiz Şarkıcıyı Oylarınızla Seçiyoruz!
Yeni Yılda Sürpriz Albüm Çıkarmasını İstediğimiz Şarkıcıyı Oylarınızla Seçiyoruz!
'Artık eski şarkılarını dinlemek istemiyoruz, yeni albüm yayınlasın da yeni şarkıları saatlerce dinleyelim.' diyenlerin sesi olmaya geldik! Müzikseverlerin sesi bu ankette yankılanacak. Hangi şarkıcı, bu sene yeni albüm çıkarmalı?
Oylama başlasın!
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Başlıyoruz! Hangi erkek şarkıcı bu sene sürpriz bir albüm yayımlamalı?
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Peki hangi kadın şarkıcı sürpriz albüm yayımlamalı?
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