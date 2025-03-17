Yeni Sezonu Merakla Beklenen Prens Dizisinden İlk Sahne Yayınlandı!

Giray Altınok'un hem başrolüne hayat verdiği hem de senaristliğini Kerem Özdoğan ile beraber üstlendiği Prens dizisi, BluTV'nin özel yapımı olarak karşımıza çıktı. İlk bölümü 2023 yılının Haziran ayında seyirci karşısına çıkan Prens, büyük bir ilgiyle takip edildi. Prens'in kadrosunda Ceyda Düvenci, Serdar Orçin, Çağdaş Onur Öztürk ve Aslı Tandoğan gibi başarılı isimler yer aldı.

İlk sezonu oldukça beğenilen ve sosyal medyada sık sık gündem olan Prens, ikinci sezonuyla da bomba gibi geldi. Bu kez Çağlar Ertuğrul ve Ebru Şahin gibi isimler de dizinin kadrosuna dahil oldu. Seyir zevki katlanarak artan Prens'in yeni sezonunun gelip gelmeyeceği ise merak konusu olmuştu.