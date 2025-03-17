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Yeni Sezonu Merakla Beklenen Prens Dizisinden İlk Sahne Yayınlandı!

Yeni Sezonu Merakla Beklenen Prens Dizisinden İlk Sahne Yayınlandı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
17.03.2025 - 20:19

BluTV'nin yerli yapımlarından olan Prens, ilk bölümünden itibaren büyük bir ilgiyle takip edildi. Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın kaleminden çıkan Prens dizisi özellikle zekice yazılmış sahneleriyle beğeni topladı. Tarihe farklı ve eğlenceli bir bakış açısı sunan Prens, 2 sezonuyla Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde de başarısını kanıtladı. En İyi Komedi Dizisi Ödülü'nü alan Prens'in yeni sezonu merakla bekleniyordu. 

Prens dizisinin resmi sosyal medya hesabından, yeni sezona dair minik bir kesit yayınlandı!

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Herkes onu çok sevdi.

Herkes onu çok sevdi.

Giray Altınok'un hem başrolüne hayat verdiği hem de senaristliğini Kerem Özdoğan ile beraber üstlendiği Prens dizisi, BluTV'nin özel yapımı olarak karşımıza çıktı. İlk bölümü 2023 yılının Haziran ayında seyirci karşısına çıkan Prens, büyük bir ilgiyle takip edildi. Prens'in kadrosunda Ceyda Düvenci, Serdar Orçin, Çağdaş Onur Öztürk ve Aslı Tandoğan gibi başarılı isimler yer aldı. 

İlk sezonu oldukça beğenilen ve sosyal medyada sık sık gündem olan Prens, ikinci sezonuyla da bomba gibi geldi. Bu kez Çağlar Ertuğrul ve Ebru Şahin gibi isimler de dizinin kadrosuna dahil oldu. Seyir zevki katlanarak artan Prens'in yeni sezonunun gelip gelmeyeceği ise merak konusu olmuştu.

Prens 3.sezona çok az kaldı!

Prens 3.sezona çok az kaldı!

Giray Altınok, 3. sezon müjdesini verince milyonlarca izleyici sevincini dile getirdi. Prens dizisinin yeni sezon çekimlerinin 2024 yılının Aralık ayında hala devam ettiğini öğrenmiştik. O günlerde İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Giray Altınok, Prens 3.sezonun Nisan ayının ortalarında seyirciyle bulaşabileceği müjdesini vermişti.

Prens'in yeni sezonunda Osmanlı'nın da dahil olup olmayacağı merak konusu oldu. Giray Altınok bu konuya net bir cevap vermese de hikayenin gidişatının değişeceği konusunda ipuçları mevcut. Bunlardan bir tanesi de Prens'in yeni sezonundan paylaşılan minik kesit oldu!

Prens dizisinin 3.sezonundan bir sahne ilk kez paylaşıldı. Sahnede, Prens'in sınırları 'alışık olmadığımız' bir şekilde büyüttüğü görüldü. 

Nasıl mı? :) 👇🏻

İşte Prens'in yeni sezonundan ilk sahne!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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