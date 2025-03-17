Yeni Sezonu Merakla Beklenen Prens Dizisinden İlk Sahne Yayınlandı!
Yeni Sezonu Merakla Beklenen Prens Dizisinden İlk Sahne Yayınlandı!
BluTV'nin yerli yapımlarından olan Prens, ilk bölümünden itibaren büyük bir ilgiyle takip edildi. Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın kaleminden çıkan Prens dizisi özellikle zekice yazılmış sahneleriyle beğeni topladı. Tarihe farklı ve eğlenceli bir bakış açısı sunan Prens, 2 sezonuyla Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde de başarısını kanıtladı. En İyi Komedi Dizisi Ödülü'nü alan Prens'in yeni sezonu merakla bekleniyordu.
Prens dizisinin resmi sosyal medya hesabından, yeni sezona dair minik bir kesit yayınlandı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Herkes onu çok sevdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Prens 3.sezona çok az kaldı!
İşte Prens'in yeni sezonundan ilk sahne!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın