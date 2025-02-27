Prens 3. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak? Prens 3. Sezon Yayın Tarihi ve Yeni Oyuncuları

Dijital bir platformda yayınlanan Prens dizisi büyük bir ilgiyle takip edildi. Ünlü isim Giray Altınok'un senaristlerinden biri olduğu Prens'in 3. sezon çekimlerinin ise bittiği açıklandı. Büyük bir heyecanla yeni sezonu beklenen Prens dizisinin ne zaman yayınlanacağı ise merak konusu oldu. Prens 3.sezonda birbirinden ünlü ve başarılı isimler de kadroda olacak.

Peki Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacak, oyuncular kimler?