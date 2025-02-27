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Prens 3. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak? Prens 3. Sezon Yayın Tarihi ve Yeni Oyuncuları

Prens 3. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak? Prens 3. Sezon Yayın Tarihi ve Yeni Oyuncuları

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.02.2025 - 10:49

Dijital bir platformda yayınlanan Prens dizisi büyük bir ilgiyle takip edildi. Ünlü isim Giray Altınok'un senaristlerinden biri olduğu Prens'in 3. sezon çekimlerinin ise bittiği açıklandı. Büyük bir heyecanla yeni sezonu beklenen Prens dizisinin ne zaman yayınlanacağı ise merak konusu oldu. Prens 3.sezonda birbirinden ünlü ve başarılı isimler de kadroda olacak. 

Peki Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacak, oyuncular kimler?

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Prens 3. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Prens 3. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Blu TV ekranlarının orijinal yapımı Prens, büyük bir heyecanla ve sevgiyle takip edildi. İki sezonu bulunan Prens'in yeni sezonu ise büyük bir merak konusu olmuştu. Prens'in yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağını dizinin senaristlerinden biri olan ve başrolü oynayan Giray Altınok açıkladı.

Prens'in 3. sezonu 2025 yılının Nisan ayının başında veya ortasında yayınlanacak.

Prens 3. Sezon Yeni Oyuncular

Prens 3. Sezon Yeni Oyuncular

Prens dizisinin kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Kadrosunda Serdar Orçin, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Çağdaş Onur Öztürk, Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'un yer aldığı diziye yeni isimler katıldı.

Prens 3. sezonda Binnur Kaya, Burcu Özberk, Yiğit Özşener, Tansu Biçer ve Burak Dakak gibi oyuncular yer alıyor.

Prens Dizisi Yeni Sezonda Neler Olacak?

Prens Dizisi Yeni Sezonda Neler Olacak?

Prens 3. sezonda neler olacağı tam olarak bilinmiyor. Fakat hikayenin yeni oyuncuların dahil olmasıyla birlikte büyüyeceği ve birbirinden komik sahnelerin yer alacağı kesin!

Prens'in yeni sezonunda ayrıca Osmanlı Devleti'nin de hikaye dahil olması bekleniyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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