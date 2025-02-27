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Prens'in Orion'u Onur Özaydın Dehşet Bey Filmiyle Anlaştı!

Prens'in Orion'u Onur Özaydın Dehşet Bey Filmiyle Anlaştı!

Prens Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.02.2025 - 18:24

Yargı ve Prens dizileriyle ön plana çıkan Onur Özaydın'ın yeni projesi belli oldu. Prens'te canlandırdığı Orion karakteriyle kahkahaya boğan Onur Özaydın, Birsen Altuntaş'ın haberine göre Dehşet Bey filmiyle el sıkıştı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/p...
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Blu TV'de yayınlanan Prens dizisi son yılların en başarılı yapımlarından biri.

Blu TV'de yayınlanan Prens dizisi son yılların en başarılı yapımlarından biri.

Aldığı ödüllerle de bunu gösteren Prens'i izlerken kahkahaya boğulmamak neredeyse mümkün değil!

3. sezon çekimleri tamamlanan dizi, önümüzdeki nisan ayında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

3. sezon çekimleri tamamlanan dizi, önümüzdeki nisan ayında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Nisan ayının başında ya da ortasında yayınlanması planlanan dizinin 4. sezonunun gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.

Dizide Orion'u canlandırarak kahkahaya boğan Onur Özaydın, çekimlerin bitmesinin ardından hiç vakit kaybetmeden yepyeni bir projeyle anlaştı.

Dizide Orion'u canlandırarak kahkahaya boğan Onur Özaydın, çekimlerin bitmesinin ardından hiç vakit kaybetmeden yepyeni bir projeyle anlaştı.

Üstelik anlaştığı yapım, O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği, usta yazar Murat Menteş’in kaleme aldığı çizgi romandan uyarlama!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özaydın, başrollerini Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün’ün paylaşacağı Dehşet Bey filmiyle anlaştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özaydın, başrollerini Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün’ün paylaşacağı Dehşet Bey filmiyle anlaştı.

Onur Özaydın'ın Dehşet Bey’de sürpriz bir karaktere hayat vereceği açıklandı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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