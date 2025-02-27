Prens'in Orion'u Onur Özaydın Dehşet Bey Filmiyle Anlaştı!
Prens'in Orion'u Onur Özaydın Dehşet Bey Filmiyle Anlaştı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/p...
Yargı ve Prens dizileriyle ön plana çıkan Onur Özaydın'ın yeni projesi belli oldu. Prens'te canlandırdığı Orion karakteriyle kahkahaya boğan Onur Özaydın, Birsen Altuntaş'ın haberine göre Dehşet Bey filmiyle el sıkıştı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Blu TV'de yayınlanan Prens dizisi son yılların en başarılı yapımlarından biri.
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3. sezon çekimleri tamamlanan dizi, önümüzdeki nisan ayında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Dizide Orion'u canlandırarak kahkahaya boğan Onur Özaydın, çekimlerin bitmesinin ardından hiç vakit kaybetmeden yepyeni bir projeyle anlaştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özaydın, başrollerini Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün’ün paylaşacağı Dehşet Bey filmiyle anlaştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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