Korku Filmlerinde Gerilim Yaratmayı Sağlayan Çekim Teknikleri
Korku Filmlerinde Gerilim Yaratmayı Sağlayan Çekim Teknikleri
Korku filmleri herkes tarafından sevilmese de meraklısı için vazgeçilmezler arasında yer alır. Gerilim duygusunun verdiği his kimi sinemaseverler için vazgeçilmezler arasında yer alır. Peki ama birbirinden korkunç sahneler nasıl çekiliyor? Bir korku filmi için kullanılan tekniklere gelin birlikte göz gezdirelim!
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Her izleyiciye hitap etmese de sevenleri için korku filmlerinin ayrı bir yeri vardır.
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En beğenilmeyen korku filmleri bile bazı sahnelerde fazlasıyla ürkütücü olabilir.
Bazı korku filmleri de baştan sonra yoğun bir şekilde gerilim sahnesi içerir. İzlerken dehşete kapıldığınız bu sahneler nabzınızın yükselmesine yeter de artar bile!
Kimi zaman çocuk karakterlerin de yer aldığı bu filmleri çekerken oyuncular hiç mi korkmuyor? Onlar korkmuyorsa biz nasıl bu kadar etkilenebiliyoruz?
Dar Açılar (Close-up / Extreme Close-up)
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Arka plan hareketine odaklanmak
Geniş Açılar (Wide Shot)
Karanlık/ışık kontrastı/bulanıklaştırma
Yavaş Çekim (Slow Motion)
Sürekli Takip (Tracking Shot / Follow Shot)
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Jump Scare (Ani Korku Etkisi)
Zihin Manipülasyonu (Subjective Camera)
Ses Tasarımı ve Sessizlik
Montaj ve Hızlı Geçişler (Quick Cuts)
Fisheye Lens
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Ters Açı (Dutch Angle / Canted Angle)
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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