Korku Filmlerinde Gerilim Yaratmayı Sağlayan Çekim Teknikleri

Korku filmleri herkes tarafından sevilmese de meraklısı için vazgeçilmezler arasında yer alır. Gerilim duygusunun verdiği his kimi sinemaseverler için vazgeçilmezler arasında yer alır. Peki ama birbirinden korkunç sahneler nasıl çekiliyor? Bir korku filmi için kullanılan tekniklere gelin birlikte göz gezdirelim!