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Supernatural Yıldızları Jared Padalecki ve Misha Collins, The Boys'un Final Sezonunda

Supernatural Yıldızları Jared Padalecki ve Misha Collins, The Boys'un Final Sezonunda

dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.02.2025 - 12:23

Supernatural hayranları için uzun zamandır beklenen an sonunda geldi! Jared Padalecki ve Misha Collins, Prime Video’nun sevilen dizisi The Boys’un beşinci ve final sezonuna katılıyor. Müjdeli haberi ise, dizide Soldier Boy karakteriyle yer alan Jensen Ackles duyurdu.

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Şu sıralar Toronto’da devam eden The Boys çekimleri sırasında, Jensen Ackles hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Şu sıralar Toronto’da devam eden The Boys çekimleri sırasında, Jensen Ackles hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Setten yayınladığı videoda, Supernatural’ın efsanevi Impala’sının önünde Jared Padalecki ile FaceTime görüşmesi yaparak Supernatural yıldızlarının bir araya geleceğinin sinyallerini verdi.

Eric Kripke’nin yarattığı bir başka evrende, Supernatural ekibinin bir araya gelişi, dizinin hayranları için büyük bir sürpriz oldu.

Eric Kripke’nin yarattığı bir başka evrende, Supernatural ekibinin bir araya gelişi, dizinin hayranları için büyük bir sürpriz oldu.

Kripke, daha önce Supernatural’a saygı duruşunda bulunan birçok sahneye imza atmıştı. Ancak bu kez eski dostları bir araya getirmek için daha büyük bir adım attı.

Söz konusu videoyu da buraya bırakalım:

The Boys'un final sezonu, kaos, kan ve aksiyon dolu sahnelerle izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.

The Boys'un final sezonu, kaos, kan ve aksiyon dolu sahnelerle izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.

Ancak final sezonunda sadece aksiyon değil, aynı zamanda duygusal anlar da eksik olmayacak. Çünkü sevilen karakterlerin tamamının bu savaştan sağ çıkıp çıkamayacağı belirsizliğini koruyor.

Peki sizce Supernatural hayranları için yıllardır beklenen bu buluşma, The Boys evreninde nasıl bir hikâyeyle şekillenecek?

Peki sizce Supernatural hayranları için yıllardır beklenen bu buluşma, The Boys evreninde nasıl bir hikâyeyle şekillenecek?

Jared Padalecki ve Misha Collins, diziye nasıl bir katkı sağlayacak? Tüm bu soruların yanıtları, final sezonu yayınlandığında ortaya çıkacak!

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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