Supernatural Yıldızları Jared Padalecki ve Misha Collins, The Boys'un Final Sezonunda
Supernatural Yıldızları Jared Padalecki ve Misha Collins, The Boys'un Final Sezonunda
Supernatural hayranları için uzun zamandır beklenen an sonunda geldi! Jared Padalecki ve Misha Collins, Prime Video’nun sevilen dizisi The Boys’un beşinci ve final sezonuna katılıyor. Müjdeli haberi ise, dizide Soldier Boy karakteriyle yer alan Jensen Ackles duyurdu.
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Şu sıralar Toronto’da devam eden The Boys çekimleri sırasında, Jensen Ackles hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.
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Eric Kripke’nin yarattığı bir başka evrende, Supernatural ekibinin bir araya gelişi, dizinin hayranları için büyük bir sürpriz oldu.
Söz konusu videoyu da buraya bırakalım:
The Boys'un final sezonu, kaos, kan ve aksiyon dolu sahnelerle izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.
Peki sizce Supernatural hayranları için yıllardır beklenen bu buluşma, The Boys evreninde nasıl bir hikâyeyle şekillenecek?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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