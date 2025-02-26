Barbaros Tapan, Emilia Perez Oyuncuları ile Sohbet Etti: Selena Gomez'den Türkiye'ye Mesaj!

Emilia Perez filmi ilk günden bu yana çok konuşuldu. 13 dalda Oscar adayı olan filmin yıldızlarıyla, Hollywood ünlüleriyle unutulmaz röportajlar yapan ve aynı zamanda da Golden Globes jüri üyesi olan, gazeteci Barbaros Tapan bir sohbet gerçekleştirdi. Film ile ilgili konuşan Selena Gomez ve Edgar Ramirez'in enerjisi ekrandan yansıyordu. Tapan, 'Türkiye'deki hayranlarınızdan size bolca sevgi getirdim.' deyince Gomez'in öpücük atarak 'Sizi seviyorum' dediği anlar gündem oldu.