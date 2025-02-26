onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Barbaros Tapan, Emilia Perez Oyuncuları ile Sohbet Etti: Selena Gomez'den Türkiye'ye Mesaj!

Barbaros Tapan, Emilia Perez Oyuncuları ile Sohbet Etti: Selena Gomez'den Türkiye'ye Mesaj!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
27.02.2025 - 00:23

Emilia Perez filmi ilk günden bu yana çok konuşuldu. 13 dalda Oscar adayı olan filmin yıldızlarıyla, Hollywood ünlüleriyle unutulmaz röportajlar yapan ve aynı zamanda da Golden Globes jüri üyesi olan, gazeteci Barbaros Tapan bir sohbet gerçekleştirdi. Film ile ilgili konuşan Selena Gomez ve Edgar Ramirez'in enerjisi ekrandan yansıyordu. Tapan, 'Türkiye'deki hayranlarınızdan size bolca sevgi getirdim.' deyince Gomez'in öpücük atarak 'Sizi seviyorum' dediği anlar gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Jacques Audiard imzalı Emilia Pérez, suç ve müzikali bir araya getiren çarpıcı anlatımıyla sinema dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Jacques Audiard imzalı Emilia Pérez, suç ve müzikali bir araya getiren çarpıcı anlatımıyla sinema dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez ve Adriana Paz gibi güçlü isimlerin yer aldığı yapım, Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü paylaşan oyuncu kadrosuyla dikkat çekti.

Avrupa Film Ödülleri, Altın Küre ve BAFTA’da birçok ödül kazandı.

Avrupa Film Ödülleri, Altın Küre ve BAFTA’da birçok ödül kazandı.

Emilia Perez, Oscar’da ise 13 dalda aday gösterilerek yılın en iddialı filmleri arasına adını yazdırdı.

Filmin başarısı üzerine Barbaros Tapan, Emilia Pérez oyuncularıyla özel bir söyleşi gerçekleştirdi.

Filmin başarısı üzerine Barbaros Tapan, Emilia Pérez oyuncularıyla özel bir söyleşi gerçekleştirdi.

Röportajda, filmdeki deneyimlerinden bahseden Selena Gomez, Türkiye’deki hayranlarını unutmayarak sıcak bir mesaj gönderdi.

Barbaros Tapan, oyunculara "Türkiye'deki hayranlarınızdan size bolca sevgi getirdim." deyince,

Barbaros Tapan, oyunculara "Türkiye'deki hayranlarınızdan size bolca sevgi getirdim." deyince,

Gomez, ekrana öpücük göndererek 'Türkiye'yi çok seviyorum.' diye konuştu. Tapan, 'Umarım bir gün gelip ziyaret edersiniz.' diye devam etti.

Dünyaca ünlü oyuncunun o anları:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın