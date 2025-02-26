Barbaros Tapan, Emilia Perez Oyuncuları ile Sohbet Etti: Selena Gomez'den Türkiye'ye Mesaj!
Barbaros Tapan, Emilia Perez Oyuncuları ile Sohbet Etti: Selena Gomez'den Türkiye'ye Mesaj!
Emilia Perez filmi ilk günden bu yana çok konuşuldu. 13 dalda Oscar adayı olan filmin yıldızlarıyla, Hollywood ünlüleriyle unutulmaz röportajlar yapan ve aynı zamanda da Golden Globes jüri üyesi olan, gazeteci Barbaros Tapan bir sohbet gerçekleştirdi. Film ile ilgili konuşan Selena Gomez ve Edgar Ramirez'in enerjisi ekrandan yansıyordu. Tapan, 'Türkiye'deki hayranlarınızdan size bolca sevgi getirdim.' deyince Gomez'in öpücük atarak 'Sizi seviyorum' dediği anlar gündem oldu.
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Jacques Audiard imzalı Emilia Pérez, suç ve müzikali bir araya getiren çarpıcı anlatımıyla sinema dünyasında büyük yankı uyandırdı.
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Avrupa Film Ödülleri, Altın Küre ve BAFTA’da birçok ödül kazandı.
Filmin başarısı üzerine Barbaros Tapan, Emilia Pérez oyuncularıyla özel bir söyleşi gerçekleştirdi.
Barbaros Tapan, oyunculara "Türkiye'deki hayranlarınızdan size bolca sevgi getirdim." deyince,
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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