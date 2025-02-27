Ters Köşe Olacaksınız: Şaşırtıcı Sonlarıyla Akıllarda Kalan 15 Film!
Ters Köşe Olacaksınız: Şaşırtıcı Sonlarıyla Akıllarda Kalan 15 Film!
Bazı filmler izleyiciyi son dakikaya kadar gerilim içinde tutar ve beklenmedik bir sonla tüm hikâyeyi tersine çevirir. Eğer tahmin edilemez olay örgüleri, zekice kurgulanmış sürprizler ve unutulmaz ters köşeler arıyorsanız, bu liste tam size göre! Az bilinen ama etkileyici final sahneleriyle aklınızı başınızdan alacak 15 filmi keşfetmeye hazır olun.
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1. Coherence (2013)
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2. Timecrimes (2007)
3. The Invitation (2015)
4. The Autopsy of Jane Doe (2016)
5. Triangle (2009)
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6. Enemy (2013)
7. The Vanishing (1988)
8. The Gift (2015)
9. Oldboy (2003)
10. The Others (2001)
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11. Orphan (2009)
12. A Tale of Two Sisters (2003)
13. The Machinist (2004)
14. Identity (2003)
15. The Night House (2020)
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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