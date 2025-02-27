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Ters Köşe Olacaksınız: Şaşırtıcı Sonlarıyla Akıllarda Kalan 15 Film!

Ters Köşe Olacaksınız: Şaşırtıcı Sonlarıyla Akıllarda Kalan 15 Film!

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.02.2025 - 08:01

Bazı filmler izleyiciyi son dakikaya kadar gerilim içinde tutar ve beklenmedik bir sonla tüm hikâyeyi tersine çevirir. Eğer tahmin edilemez olay örgüleri, zekice kurgulanmış sürprizler ve unutulmaz ters köşeler arıyorsanız, bu liste tam size göre! Az bilinen ama etkileyici final sahneleriyle aklınızı başınızdan alacak 15 filmi keşfetmeye hazır olun.

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1. Coherence (2013)

1. Coherence (2013)

Bir grup arkadaş, akşam yemeği için bir araya gelirken gökyüzünde bir kuyruklu yıldız belirir. Elektrikler gider ve işler garipleşmeye başlar. Kapının diğer tarafındaki insanlar, tahmin ettiklerinden çok daha yakın olabilir.

2. Timecrimes (2007)

2. Timecrimes (2007)

Hector, ormanda bir kadının saldırıya uğradığını görüp yardım etmek ister. Ancak kısa sürede kendisini bir zaman döngüsünün içinde bulur. Yaptığı her hamle, olayları daha da karmaşık hale getirirken kim düşman, kim dost belli olmaz.

3. The Invitation (2015)

3. The Invitation (2015)

Eski eşi tarafından özel bir akşam yemeğine davet edilen Will, gece boyunca giderek artan bir huzursuzluk hisseder. Eski dostlarıyla yeniden buluşmak masum bir yemek mi, yoksa çok daha korkunç bir planın parçası mı?

4. The Autopsy of Jane Doe (2016)

4. The Autopsy of Jane Doe (2016)

Bilinmeyen bir kadının cesedi, baba-oğul adli tıp uzmanlarının morguna getirilir. Otopsi ilerledikçe cesedin sıradışı özellikleri ortaya çıkar ve bir noktadan sonra ölüm sebebini bulmak, giderek zor bir hale gelir.

5. Triangle (2009)

5. Triangle (2009)

Bir grup arkadaş, okyanusun ortasında terk edilmiş bir gemi bulur. Ancak gemide yalnız değillerdir ve zamanın nasıl işlediğine dair bildikleri her şey altüst olacaktır.

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6. Enemy (2013)

6. Enemy (2013)

Sıradan bir üniversite hocası, bir filmde kendisine tıpatıp benzeyen bir adamı görünce onun peşine düşer. Ancak bu takıntısı, onun gerçeği algılayışını tamamen değiştirecek bir kâbusa dönüşecektir.

7. The Vanishing (1988)

7. The Vanishing (1988)

Bir çift, yol kenarındaki bir benzin istasyonunda mola verdiğinde kadın ortadan kaybolur. Yıllar sonra adam, kayboluşun ardındaki korkunç gerçeği öğrenmek için her şeyi göze alır. Sonu, unutulmayacak türden.

8. The Gift (2015)

8. The Gift (2015)

Simon ve Robyn yeni bir hayata başlamak isterken, Simon’ın eski bir lise arkadaşı çıkagelir. Küçük hediyelerle başlayan bu buluşmalar, geçmişteki karanlık bir sırrın açığa çıkmasına neden olur.

9. Oldboy (2003)

9. Oldboy (2003)

Bir adam, sebepsiz yere 15 yıl boyunca bir hücrede hapsedilir. Serbest bırakıldığında onu kimin tutsak ettiğini araştırmaya başlar. Ancak cevabı öğrendiğinde, keşke hiç bilmeseydim diyecektir.

10. The Others (2001)

10. The Others (2001)

Işık hassasiyeti olan iki çocuğuyla büyük bir malikanede yaşayan Grace, evdeki hizmetçiler ve çocuklarıyla birlikte tuhaf olaylara tanık olur.

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11. Orphan (2009)

11. Orphan (2009)

Eşiyle birlikte çocuklarını kaybeden Kate, evlatlık edinmeye karar verir. Yeni kızları Esther, yaşına göre olgun ve zarif görünse de, zamanla tüyler ürpertici bir gerçek ortaya çıkar.

12. A Tale of Two Sisters (2003)

12. A Tale of Two Sisters (2003)

Akıl hastanesinden yeni çıkan iki kız kardeş, üvey annelerinin baskıcı tutumuyla mücadele ederken bir yandan da evde paranormal olaylar yaşamaya başlar. Ancak ortada kimsenin tahmin edemeyeceği bir gerçek vardır.

13. The Machinist (2004)

13. The Machinist (2004)

Bir yıldır uykusuzluk çeken fabrika işçisi Trevor, hem fiziksel hem zihinsel olarak çöküşün eşiğindedir. Çevresinde giderek tuhaf olaylar yaşanırken, gerçek ve sanrı arasındaki çizgi bulanıklaşır.

14. Identity (2003)

14. Identity (2003)

Fırtına yüzünden bir motelde mahsur kalan on kişi, birer birer öldürülmeye başlar. Katil kimdir? Ve bu insanların birbirleriyle olan bağları sandıklarından çok daha derin midir?

15. The Night House (2020)

15. The Night House (2020)

Eşini kaybeden Beth, göl kenarındaki evlerinde tek başına yaşamaya devam ederken garip olaylar deneyimler. Kocasının ona miras bıraktığı şey sadece yas değil, bir de gölgelerde saklanan korkunç bir sırdır.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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