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Oscar Tarihinin En Olaylı Anları! Skandallar, Hatalar ve Unutulmaz Zaferler

Oscar Tarihinin En Olaylı Anları! Skandallar, Hatalar ve Unutulmaz Zaferler

Oscar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.02.2025 - 13:35 Son Güncelleme: 27.02.2025 - 13:38

Her yıl sinema dünyasının en prestijli ödülleri dağıtılırken, Oscar sahnesinde sadece kazananlar değil, beklenmedik olaylar, tarihi anlar ve büyük sürprizler de yaşanıyor. Bazen duygusal konuşmalar, bazen de skandallar hafızalara kazınıyor. 97. Oscar Ödül Töreni'ne az bir zaman kala törenden unutulmaz anları sizler için derledik. 

İşte Oscar tarihine damga vuran en unutulmaz anlar! 🎬✨

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1. Charlie Chaplin'in Ayakta Alkışlanması (1972)

1. Charlie Chaplin'in Ayakta Alkışlanması (1972)

Efsanevi komedyen Charlie Chaplin, 20 yıl süren sürgünden sonra onur ödülünü almak için Oscar’a döndü. 12 dakika süren ayakta alkış, Oscar tarihindeki en uzun alkış olarak kaydedildi.

2. Marlon Brando’nun Ödülü Reddetmesi (1973)

2. Marlon Brando’nun Ödülü Reddetmesi (1973)

Marlon Brando, The Godfather ile En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı ama sahneye çıkmadı. Yerine, Amerikan yerlilerine yapılan haksızlıklara dikkat çekmek için Sacheen Littlefeather adlı aktivisti gönderdi.

3. Roberto Benigni’nin Sandalyelerin Üzerine Çıkması (1999)

3. Roberto Benigni’nin Sandalyelerin Üzerine Çıkması (1999)

Life is Beautiful filmiyle ödül kazanan Roberto Benigni, aşırı coşkuyla sandalyelerin üzerine çıkıp salonun içinde zıplayarak Oscar tarihinin en neşeli anlarından birine imza attı.

4. Halle Berry’nin Gözyaşları (2002)

4. Halle Berry’nin Gözyaşları (2002)

Halle Berry, Monster’s Ball ile En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanan ilk siyahi kadın oldu. Gözyaşları içinde yaptığı konuşma, Oscar tarihine geçti.

5. Heath Ledger’a Ölümünden Sonra Oscar Verilmesi (2009)

5. Heath Ledger’a Ölümünden Sonra Oscar Verilmesi (2009)

Heath Ledger, The Dark Knight filmindeki Joker performansıyla ölümünden sonra En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Ödülü, ailesi duygusal bir konuşmayla kabul etti.

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6. Ellen DeGeneres’in Ünlü Selfie’si (2014)

6. Ellen DeGeneres’in Ünlü Selfie’si (2014)

Ellen DeGeneres, sunuculuk yaptığı sırada Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Brad Pitt ve diğer yıldızlarla selfie çekti. Bu fotoğraf, Twitter’da o güne kadar en çok paylaşılan tweet oldu.

7. En İyi Film Ödülünde Yanlış Anons Skandalı (2017)

7. En İyi Film Ödülünde Yanlış Anons Skandalı (2017)

Sunucular La La Landin En İyi Film kazandığını duyurdu, ancak birkaç dakika sonra yanlış anons yapıldığı ortaya çıktı. Gerçek kazanan Moonlight'dı.

8. Will Smith’in Chris Rock’a Tokadı (2022)

8. Will Smith’in Chris Rock’a Tokadı (2022)

Chris Rock, Will Smith’in eşi Jada Pinkett Smith hakkında bir şaka yaptı. Buna sinirlenen Will Smith sahneye çıkıp Rock’a tokat attı. Bu olay, Oscar tarihinin en sansasyonel anlarından biri oldu.

9. Jennifer Lawrence’ın Sahneye Çıkarken Düşmesi (2013)

9. Jennifer Lawrence’ın Sahneye Çıkarken Düşmesi (2013)

Jennifer Lawrence, Silver Linings Playbook ile En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandığında sahneye çıkarken merdivenlerde takılıp düştü. Sonrasında esprili konuşmasıyla durumu tatlıya bağladı.

10. Leonardo DiCaprio’nun Nihayet Oscar’ı Kazanması (2016)

10. Leonardo DiCaprio’nun Nihayet Oscar’ı Kazanması (2016)

Yıllarca Oscar kazanamamasıyla espri konusu olan Leonardo DiCaprio, sonunda The Revenant ile En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Konuşmasında iklim değişikliğine vurgu yaparak büyük alkış topladı.

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11. Adrien Brody’nin Halle Berry’yi Öpmesi (2003)

11. Adrien Brody’nin Halle Berry’yi Öpmesi (2003)

The Pianist ile En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazanan Adrien Brody, ödülü almak için sahneye çıktığında Halle Berry’yi aniden öperek herkesin şaşkın bakışlarını topladı.

12. Jack Palance’ın Şınav Çekmesi (1992)

12. Jack Palance’ın Şınav Çekmesi (1992)

74 yaşındaki Jack Palance, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandığında sahnede tek eliyle şınav çekerek herkesi şaşırttı.

13. Hattie McDaniel’in Tarih Yazması (1940)

13. Hattie McDaniel’in Tarih Yazması (1940)

Gone with the Wind (Rüzgâr Gibi Geçti) filmindeki performansıyla Hattie McDaniel, Oscar kazanan ilk siyahi oyuncu oldu. Ancak ırk ayrımcılığı nedeniyle törende ayrılmış bir bölümde oturmak zorunda kaldı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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