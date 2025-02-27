Oscar Tarihinin En Olaylı Anları! Skandallar, Hatalar ve Unutulmaz Zaferler
Oscar Tarihinin En Olaylı Anları! Skandallar, Hatalar ve Unutulmaz Zaferler
Her yıl sinema dünyasının en prestijli ödülleri dağıtılırken, Oscar sahnesinde sadece kazananlar değil, beklenmedik olaylar, tarihi anlar ve büyük sürprizler de yaşanıyor. Bazen duygusal konuşmalar, bazen de skandallar hafızalara kazınıyor. 97. Oscar Ödül Töreni'ne az bir zaman kala törenden unutulmaz anları sizler için derledik.
İşte Oscar tarihine damga vuran en unutulmaz anlar! 🎬✨
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1. Charlie Chaplin'in Ayakta Alkışlanması (1972)
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2. Marlon Brando’nun Ödülü Reddetmesi (1973)
3. Roberto Benigni’nin Sandalyelerin Üzerine Çıkması (1999)
4. Halle Berry’nin Gözyaşları (2002)
5. Heath Ledger’a Ölümünden Sonra Oscar Verilmesi (2009)
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6. Ellen DeGeneres’in Ünlü Selfie’si (2014)
7. En İyi Film Ödülünde Yanlış Anons Skandalı (2017)
8. Will Smith’in Chris Rock’a Tokadı (2022)
9. Jennifer Lawrence’ın Sahneye Çıkarken Düşmesi (2013)
10. Leonardo DiCaprio’nun Nihayet Oscar’ı Kazanması (2016)
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11. Adrien Brody’nin Halle Berry’yi Öpmesi (2003)
12. Jack Palance’ın Şınav Çekmesi (1992)
13. Hattie McDaniel’in Tarih Yazması (1940)
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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