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Gayrimeşru İstanbul'un Başrolleri Serra Arıtürk ve Aytaç Şaşmaz Oldu!

Gayrimeşru İstanbul'un Başrolleri Serra Arıtürk ve Aytaç Şaşmaz Oldu!

BluTV
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.02.2025 - 13:59

Game of Thrones'tan da aşina olduğumuz ve dünyanın en bilindik dijital platformlarından biri olan HBO MAX; ülkemizde mayıs ayından itibaren Blu TV'nin yerini alacak. Türkiye'de yayın hayatına başlayacak platformun ilk dizisi ise Gayrimeşru İstanbul olmuştu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin başrol oyuncuları belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/h...
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Dünyanın en bilindik dijital yayın platformlarından biri olan HBO Max, mayıs ayından itibaren Türkiye'de yayın hayatına başlayacak.

Dünyanın en bilindik dijital yayın platformlarından biri olan HBO Max, mayıs ayından itibaren Türkiye'de yayın hayatına başlayacak.

Ülkemizde Blu TV'nin yerini alacak olan HBO Max, böylece Türkiye pazarına giriş yapmış olacak.

Max adıyla yerli eğlence piyasasında yerini alacak platformun lansman projesinin adı Gayrimeşru İstanbul olmuştu.

Max adıyla yerli eğlence piyasasında yerini alacak platformun lansman projesinin adı Gayrimeşru İstanbul olmuştu.

Sıfırbir Yapım imzalı dizinin 8 bölümden oluşması planlanıyor.

Suç dünyasının başka bir yüzünü ortaya koyacak dizinin başrolleri Serra Arıtürk ve Aytaç Şaşmaz oldu.

Suç dünyasının başka bir yüzünü ortaya koyacak dizinin başrolleri Serra Arıtürk ve Aytaç Şaşmaz oldu.

Merakla beklenen dizide Aytaç Şaşmaz “Ozan” ve Serra Arıtürk “Elif” rollerine hayat verecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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