Yeni Sezona Bir Dizi Daha Ekleniyor: TV8'e Yeni Dizi Geliyor
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Yeni sezon başladı başlamasına ama kanalların dizi hazırlıkları henüz bitmedi. Ekranlara gelecek yeni projelerin bir kısmının kanalları ve yayın tarihleri belli olsa da bazı projeler için hala arayışlar sürüyor. Yeni sezonda henüz belli olmayan diziler arasında son olarak Pem Yapım’ın TV8 için hazırladığı yeni dizi projesi gündeme geldi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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TV8 denildiğinde akla ilk olarak yarışma programları geliyor.
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“Daha 17” dizisinin yapımcılığını üstlenen Efe İrvül ile Merve Girgin’in üzerinde çalıştığı kod adı "Mükemmel Anneler"in kanalı netleşti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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