Yeni Sezona Bir Dizi Daha Ekleniyor: TV8'e Yeni Dizi Geliyor

Kanalın yayın akışında MasterChef Türkiye ve Survivor gibi Acun Medya imzalı yapımlar uzun süredir önemli bir yer tutuyor. Özellikle yaz döneminde MasterChef Türkiye, kanalın ana kuşağındaki en dikkat çeken yapımlardan biri olarak öne çıkıyor. Kanalda zaman zaman dizi projelerine de ekranında yer verse de son yıllarda kanalın yayın çizgisinde yarışma ve eğlence programları daha baskın durumda. Daha önce Aşka Düşman, Tuzak, Yazgı ve Canım Annem gibi dizilerin yayınlandığı TV8'e yeni bir soluk geliyor.