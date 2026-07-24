Yeni Parti'yle İlgili Tavrı Merak Edilen Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e Tebrik Telefonu Geldi

Özgür Özel, 'Mansur Yavaş sizinle birlikte olacak mı?' sorusuna ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, belediye başkanları hakkında özenli bir dil kullanmaya dikkat ettiğini belirterek, 'Bu konuyu daha önce de konuştuk. Mansur Bey'in ilk günden bu yana sergilediği duruş, bizimle birlikte Anıtkabir'e yürüyüşü ve tüm tavrı, hepimizin beklediği yöndedir.' ifadelerini kullanmıştı.