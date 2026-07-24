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Yeni Parti'yle İlgili Tavrı Merak Edilen Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e Tebrik Telefonu Geldi

Yeni Parti'yle İlgili Tavrı Merak Edilen Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e Tebrik Telefonu Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.07.2026 - 23:59
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yeni Parti Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'i telefonla arayarak tebrik etti. Yavaş'ın görüşmede, Yeni Parti'nin kuruluşunun hayırlı olmasını dilediği ve Özgür Özel'e genel başkanlık görevinde başarı temennisinde bulunduğu belirtildi.

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Yavaş, Özel'i arayarak tebrik etti.

Yavaş, Özel'i arayarak tebrik etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, telefonla görüştüğü Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i hem partisinin kuruluşu hem de genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Görüşmede Yeni Parti'ye başarı dileklerini ileten Yavaş, 'Yeni Parti'nin ülkemiz demokrasisine ve millet iradesinin güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, Mansur Yavaş'la ilgili soruyu yanıtlamıştı.

Özgür Özel, Mansur Yavaş'la ilgili soruyu yanıtlamıştı.

Özgür Özel, 'Mansur Yavaş sizinle birlikte olacak mı?' sorusuna ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, belediye başkanları hakkında özenli bir dil kullanmaya dikkat ettiğini belirterek, 'Bu konuyu daha önce de konuştuk. Mansur Bey'in ilk günden bu yana sergilediği duruş, bizimle birlikte Anıtkabir'e yürüyüşü ve tüm tavrı, hepimizin beklediği yöndedir.' ifadelerini kullanmıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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