Yeni Parti'yle İlgili Tavrı Merak Edilen Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e Tebrik Telefonu Geldi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yeni Parti Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'i telefonla arayarak tebrik etti. Yavaş'ın görüşmede, Yeni Parti'nin kuruluşunun hayırlı olmasını dilediği ve Özgür Özel'e genel başkanlık görevinde başarı temennisinde bulunduğu belirtildi.
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Yavaş, Özel'i arayarak tebrik etti.
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Özgür Özel, Mansur Yavaş'la ilgili soruyu yanıtlamıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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