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Yeni Müzik Alarmı: Billboard’a Yerleşmeyi Başaran Laufey!

etiket Yeni Müzik Alarmı: Billboard’a Yerleşmeyi Başaran Laufey!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
02.09.2026 - 18:01
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Son yıllarda müzik dünyasında çok az isim Laufey kadar hızlı ve net bir çıkış yakaladı. Eski Hollywood filmlerinden fırlamış gibi duran melodileri bugünün hisleriyle buluşturan genç müzisyen, Billboard listelerini altüst ederek caz müziğe bambaşka bir soluk getirdi.

Hakkında neler bilmeliyiz?

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Müzik kulağı ve tutkusu doğrudan ailesinden geliyor.

İzlandalı bir baba ve Çinli bir annenin kızı olan Laufey, müziğin merkezde olduğu bir evde büyüdü. Annesi klasik müzik kemancısı, dedesi ise Çin'in tanınmış keman eğitmenlerinden biriydi. Bu köklü ve müzikle dolu ortam onun daha çocukken çok sağlam bir kulak ve disiplin geliştirmesini sağladı.

Çello ve piyano çalmaya çok küçük yaşlarda başladı.

Çello ve piyano çalmaya çok küçük yaşlarda başladı.

Laufey sadece vokalist değil, aynı zamanda çok yönlü bir enstrümantalisttir. Küçük yaşta başladığı klasik piyano ve çello eğitimini yıllarca sürdürdü. Hatta İzlanda Senfoni Orkestrası ile henüz 15 yaşındayken çello solisti olarak sahneye çıktı.

İlk şarkılarını üniversitedeki öğrenci odasında kaydetti.

İlk şarkılarını üniversitedeki öğrenci odasında kaydetti.

Dünyanın en prestijli müzik okullarından Berklee College of Music'te eğitim aldı. Pandemi döneminde yurt odasında tek başına kaydettiği samimi parçaları internette paylaşmaya başladı. Bu yalın kayıtlar kısa sürede Billie Eilish ve Willow Smith gibi isimlerin dikkatini çekti.

Caz müziği yeni nesil için yeniden popüler hale getirdi desek abartmış olmayız.

Yıllardır belli bir yaş grubuna ya da sadece meraklısına hitap ettiği düşünülen caz ve bossa nova türlerini doğrudan kendi kuşağına sevdirdi. Caz standartlarının ağır havasını kırarak bu müziği günlük çalma listelerinin vazgeçilmezi yaptı. Biz de çok sevdik elbette!

Nostaljik melodileri bugünün ilişki dertleriyle anlatıyor.

Nostaljik melodileri bugünün ilişki dertleriyle anlatıyor.

Şarkılarının altyapısında 1950'lerin zarif tınıları ve yaylı aranjmanları yer alsa da sözler tamamen bugüne ait. Günümüzün flört çıkmazlarını, mesajlaşma kaygılarını ve yalnızlık hissini eski zamanların zarafetiyle birleştirerek kendine has bir dil kurdu. Yani hepimizin sesi oldu.

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Sosyal medyayı sahici bir iletişim alanına dönüştürdü.

Sosyal medyayı sahici bir iletişim alanına dönüştürdü.

Pek çok sanatçının aksine sosyal medyayı sadece bir pazarlama aracı olarak görmedi. Eline çellosunu veya gitarını alıp doğrudan kameraya çaldığı videolarla, dinleyicisiyle birebir ve samimi bir bağ kurmayı başardı.

Veeee Grammy ödül gecesinden eli boş dönmedi!

Veeee Grammy ödül gecesinden eli boş dönmedi!

Geleneksel Pop Vokal Albümü kategorisinde Grammy kazanarak bu alanda ödül alan en genç isimlerden biri oldu. Başarısının tek seferlik bir şans olmadığını, ikinci albümüyle de aynı başarı çizgisini sürdürerek kanıtladı.

Ayrıca Billboard Müzikte Kadınlar ödüllerinde "Yenilikçi" unvanını aldı.

Ayrıca Billboard Müzikte Kadınlar ödüllerinde "Yenilikçi" unvanını aldı.

Laufey caz müziğini yeni bir nesle sevdirirken endüstrinin en önemli kurumlarından birinin de takdirini topladı. 2026 yılında düzenlenen Billboard Women in Music töreninde Innovator (Yenilikçi) ödülünü kazandı. Bu ödül onun klasik melodileri güncel bir dille sunarak sektöre getirdiği taze kanın resmi bir onayı oldu.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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