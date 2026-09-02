Yeni Müzik Alarmı: Billboard’a Yerleşmeyi Başaran Laufey!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Son yıllarda müzik dünyasında çok az isim Laufey kadar hızlı ve net bir çıkış yakaladı. Eski Hollywood filmlerinden fırlamış gibi duran melodileri bugünün hisleriyle buluşturan genç müzisyen, Billboard listelerini altüst ederek caz müziğe bambaşka bir soluk getirdi.
Hakkında neler bilmeliyiz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müzik kulağı ve tutkusu doğrudan ailesinden geliyor.
Çello ve piyano çalmaya çok küçük yaşlarda başladı.
İlk şarkılarını üniversitedeki öğrenci odasında kaydetti.
Caz müziği yeni nesil için yeniden popüler hale getirdi desek abartmış olmayız.
Nostaljik melodileri bugünün ilişki dertleriyle anlatıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyayı sahici bir iletişim alanına dönüştürdü.
Veeee Grammy ödül gecesinden eli boş dönmedi!
Ayrıca Billboard Müzikte Kadınlar ödüllerinde "Yenilikçi" unvanını aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın