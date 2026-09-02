Yeni Müzik Alarmı: Billboard’a Yerleşmeyi Başaran Laufey!

İzlandalı bir baba ve Çinli bir annenin kızı olan Laufey, müziğin merkezde olduğu bir evde büyüdü. Annesi klasik müzik kemancısı, dedesi ise Çin'in tanınmış keman eğitmenlerinden biriydi. Bu köklü ve müzikle dolu ortam onun daha çocukken çok sağlam bir kulak ve disiplin geliştirmesini sağladı.