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Yeni Klibi İçin Radikal Bir İmaj Değişikliğine Giden Murat Ceylan'ın Son Hali Dillere Düştü!

Yeni Klibi İçin Radikal Bir İmaj Değişikliğine Giden Murat Ceylan'ın Son Hali Dillere Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.09.2026 - 17:31
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Survivor'a yarışmacı olarak girip yıllar içinde programın sunucu koltuğuna geçen Murat Ceylan, son dönemde müzik kariyerine ağırlık vermeye başladı. Murat Ceylan Wish adıyla bambaşka bir tarza bürünen Ceylan, yeni şarkısı “Kanlı Aşk” için bu kez görüntüsünü de baştan aşağı değiştirdi. Radikal imaj değişikliği kısa sürede sosyal medyanın diline düşerken, Ceylan'ın ekstra belirginleşen yüz hatları da kullanıcıların gözünden kaçmadı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Survivor'a yarışmacı olarak ayak basıp yıllar içinde mikrofonu eline alan Murat Ceylan'ı artık yarışmacı olarak hatırlamakta bile zorlanıyoruz!

Survivor'a yarışmacı olarak ayak basıp yıllar içinde mikrofonu eline alan Murat Ceylan'ı artık yarışmacı olarak hatırlamakta bile zorlanıyoruz!

Bugün Murat Ceylan'ı Survivor parkurunun kenarında yarışmacılara seslenirken görmeye o kadar alıştık ki kendisinin hikayesinin aslında parkurun diğer tarafında başladığını zaman zaman unutuyoruz. Ceylan'la ilk kez 2013 yılında Survivor Ünlüler-Gönüllüler sezonunda Gönüllüler takımında yarışırken tanışmıştık. Yarışmadaki enerjisi ve performansıyla dikkat çeken Ceylan, beş yıl sonra 2018'de bu kez Survivor All Star ile yeniden Dominik'in yolunu tuttu.

Araya Almeda Abazi'yle birlikte sunduğu Para Bende ve Familya dizisindeki oyunculuk deneyimi de girdi ama ekran macerasındaki en kalıcı adresi yine Survivor oldu. 2019'dan itibaren yarışmanın sunucu kadrosunda yer almaya başlayan Ceylan, zaman içerisinde Acun Ilıcalı'nın yanında Survivor'ın en tanıdık yüzlerinden birine dönüştü.

2013'te parkurda ter döken yarışmacı Murat'tan, bugün yarışmacıların saniyelerini sayan sunucu Murat'a uzanan epey uzun bir Dominik geçmişinden söz ediyorduk. Fakat son dönemde Ceylan'ın aklı fikri yalnızca parkurlarda değil. Uzun zamandır hayatında olan müzik, artık kariyerinin çok daha görünür bir parçası.

Murat Ceylan'ın müzik tarafını son dönemde daha sık görmeye başlamış olabiliriz ama kendisi bu işe pek de yabancı değil.

Murat Ceylan'ın müzik tarafını son dönemde daha sık görmeye başlamış olabiliriz ama kendisi bu işe pek de yabancı değil.

Küçük yaşlardan itibaren piyano ve müzik eğitimi alan Ceylan, daha 2016 yılında söz ve müziğini kendisinin hazırladığı Yeni Nesil albümünü yayımlamıştı. Ozan Doğulu ve Çağrı Sertel'in de katkıda bulunduğu albümün aynı isimli çıkış şarkısının klibini ise Nihat Odabaşı çekmişti.

Son dönemdeyse müzik tarafına televizyon kariyerinden ayrı, kendine has bir kimlik kazandırmaya başladı. Murat Ceylan Wish adıyla karşımıza çıkan Ceylan, Survivor ekranlarında görmeye alıştığımız halinden daha karanlık ve alternatif bir tarz benimsedi. 2025'te Say What You Wanna Be, ardından Time After Time ve Quiet Symphony gibi İngilizce çalışmalarını yayımlayan Ceylan, 2026 yazında da Quiet Symphony albümünü dinleyiciyle buluşturdu. Ardından yaklaşık 10 yıllık aranın sonundaki ilk Türkçe teklisi İyi Köpek geldi.

Yani Survivor'ın güler yüzlü sunucusuyla sahnedeki Murat Ceylan Wish arasındaki makas bir süredir bilinçli olarak açılıyordu. Ama sıradaki şarkısı için yalnızca müzikal kimliğini değiştirmek yeterli gelmemiş olacak ki bu kez görüntüsünde de oldukça radikal bir değişikliğe gitti!

Yeni şarkısı “Kanlı Aşk” için kamera karşısına geçen Murat Ceylan bu kez imaj değişikliğinin dozunu epey artırdı!

Yeni şarkısı “Kanlı Aşk” için kamera karşısına geçen Murat Ceylan bu kez imaj değişikliğinin dozunu epey artırdı!

Murat Ceylan'ın sıradaki çalışmasının adı “Kanlı Aşk”. Ceylan da şarkının adına gönderme yaparcasına klip çekimleri için saçlarını kıpkırmızıya boyatarak alıştığımız görüntüsünü tamamen değiştirdi. Yeni halini sosyal medyada paylaşmasıyla birlikte Survivor'da görmeye alıştığımız Murat Ceylan'dan epey farklı görünen hali kısa sürede kullanıcıların diline düştü. Üstelik gözler yalnızca saçlarında değildi.

Ceylan'ın yeni görüntülerinde yüz hatlarının geçmişe kıyasla çok daha belirgin görünmesi, özellikle de oldukça keskinleşen jawline'ı ayrıca dikkat çekti. Ceylan'ın yüzündeki değişiklik bazı sosyal medya kullanıcılarının estetik ve botoks ihtimallerini gündeme getirmesine neden oldu. 

Bir yanda Survivor ekranlarında görmeye alıştığımız Murat Ceylan, diğer tarafta kıpkırmızı saçları ve keskin yüz hatlarıyla Kanlı Aşk döneminin Murat Ceylan Wish'i... Sosyal medya iki çift laf etmeden duramadı tabii!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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