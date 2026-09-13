Yeni Klibi İçin Radikal Bir İmaj Değişikliğine Giden Murat Ceylan'ın Son Hali Dillere Düştü!

Bugün Murat Ceylan'ı Survivor parkurunun kenarında yarışmacılara seslenirken görmeye o kadar alıştık ki kendisinin hikayesinin aslında parkurun diğer tarafında başladığını zaman zaman unutuyoruz. Ceylan'la ilk kez 2013 yılında Survivor Ünlüler-Gönüllüler sezonunda Gönüllüler takımında yarışırken tanışmıştık. Yarışmadaki enerjisi ve performansıyla dikkat çeken Ceylan, beş yıl sonra 2018'de bu kez Survivor All Star ile yeniden Dominik'in yolunu tuttu.

Araya Almeda Abazi'yle birlikte sunduğu Para Bende ve Familya dizisindeki oyunculuk deneyimi de girdi ama ekran macerasındaki en kalıcı adresi yine Survivor oldu. 2019'dan itibaren yarışmanın sunucu kadrosunda yer almaya başlayan Ceylan, zaman içerisinde Acun Ilıcalı'nın yanında Survivor'ın en tanıdık yüzlerinden birine dönüştü.

2013'te parkurda ter döken yarışmacı Murat'tan, bugün yarışmacıların saniyelerini sayan sunucu Murat'a uzanan epey uzun bir Dominik geçmişinden söz ediyorduk. Fakat son dönemde Ceylan'ın aklı fikri yalnızca parkurlarda değil. Uzun zamandır hayatında olan müzik, artık kariyerinin çok daha görünür bir parçası.