Yeni Klibi İçin Radikal Bir İmaj Değişikliğine Giden Murat Ceylan'ın Son Hali Dillere Düştü!
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Survivor'a yarışmacı olarak girip yıllar içinde programın sunucu koltuğuna geçen Murat Ceylan, son dönemde müzik kariyerine ağırlık vermeye başladı. Murat Ceylan Wish adıyla bambaşka bir tarza bürünen Ceylan, yeni şarkısı “Kanlı Aşk” için bu kez görüntüsünü de baştan aşağı değiştirdi. Radikal imaj değişikliği kısa sürede sosyal medyanın diline düşerken, Ceylan'ın ekstra belirginleşen yüz hatları da kullanıcıların gözünden kaçmadı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Survivor'a yarışmacı olarak ayak basıp yıllar içinde mikrofonu eline alan Murat Ceylan'ı artık yarışmacı olarak hatırlamakta bile zorlanıyoruz!
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Murat Ceylan'ın müzik tarafını son dönemde daha sık görmeye başlamış olabiliriz ama kendisi bu işe pek de yabancı değil.
Yeni şarkısı “Kanlı Aşk” için kamera karşısına geçen Murat Ceylan bu kez imaj değişikliğinin dozunu epey artırdı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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