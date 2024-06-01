Yeni Hit Dalgaları: Geçtiğimiz Ay Shazam Radarına Yakalanan 10 Popüler Şarkı
Yeni Hit Dalgaları: Geçtiğimiz Ay Shazam Radarına Yakalanan 10 Popüler Şarkı
Shazam geldiği günden beri, mekanlarda çalan şarkıyı mekan sahibine sormanın devri kapandı diyebiliriz! 😅 Herhangi bir yerde çalan şarkıyı şıp diye bulmamızı sağlayan Shazam radarına bu ay hangi şarkılar takıldı?
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1. FloyyMenor & Cris MJ - Gata Only
2. Benson Boone - Beautiful Things
3. Tommy Richman - MILLION DOLLAR BABY
4. Disturbed - The Sound Of Silence
5. Artemas - i like the way you kiss me
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