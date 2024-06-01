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Yeni Hit Dalgaları: Geçtiğimiz Ay Shazam Radarına Yakalanan 10 Popüler Şarkı

etiket Yeni Hit Dalgaları: Geçtiğimiz Ay Shazam Radarına Yakalanan 10 Popüler Şarkı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 15:01

Shazam geldiği günden beri, mekanlarda çalan şarkıyı mekan sahibine sormanın devri kapandı diyebiliriz! 😅 Herhangi bir yerde çalan şarkıyı şıp diye bulmamızı sağlayan Shazam radarına bu ay hangi şarkılar takıldı?

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1. FloyyMenor & Cris MJ - Gata Only

2. Benson Boone - Beautiful Things

3. Tommy Richman - MILLION DOLLAR BABY

4. Disturbed - The Sound Of Silence

5. Artemas - i like the way you kiss me

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6. Teddy Swims - Lose Control

7. Hozier - Too Sweet

8. Shaboozey - A Bar Song (Tipsy)

9. Lithe - Fall Back

10. Sabrina Carpenter - Espresso

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