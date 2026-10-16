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WhatsApp Çöktü mü? 16 Ekim WhatsApp Neden Açılmıyor?

WhatsApp Çöktü mü? 16 Ekim WhatsApp Neden Açılmıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 20:28
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WhatsApp’ta mesaj gönderemeyen veya WhatsApp Web’e bağlanamayan kullanıcılar, 16 Ekim’de uygulamada kesinti yaşanıp yaşanmadığını araştırmaya başladı. Güncel veriler dünya genelini etkileyen büyük bir arızaya işaret etmiyor. Sorunun belirli kullanıcılar, cihazlar veya internet bağlantılarıyla sınırlı olabileceği değerlendiriliyor.

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16 Ekim WhatsApp Çöktü mü?

16 Ekim WhatsApp Çöktü mü?

WhatsApp’ta dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor. Yabancı kesinti takip platformu Entireweb’de Türkiye saatiyle 20.20 itibarıyla son bir saat içinde 1.500’ün üzerinde sorun bildirimi kaydedildi. Bildirimlerin büyük bölümü son 20 dakika içinde geldi.

Kesinti haritasına göre 30 ülkedeki 86 şehirden WhatsApp ile ilgili sorun raporlandı. ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, Fransa, İtalya, Brezilya, Hindistan, Japonya ve Avustralya bildirimin geldiği ülkeler arasında bulunuyor. Başka bir takip platformunda da Birleşik Krallık, Avusturya ve Hırvatistan’dan mesaj gönderme sorunu yaşayan kullanıcılar görüldü.

WhatsApp Neden Açılmıyor?

WhatsApp Neden Açılmıyor?

WhatsApp veya platformun sahibi Meta, dünya genelindeki kesintinin nedeni hakkında henüz resmî açıklama yapmadı. Bu nedenle sorunun sunuculardan, mesaj iletim sisteminden veya başka bir teknik arızadan kaynaklandığı kesin olarak bilinmiyor.

Kullanıcı bildirimlerinde en fazla mesaj gönderememe, mesaj alamama ve medya dosyalarının iletilmemesi sorunları öne çıkıyor. WhatsApp Web’e bağlanamadığını belirten kullanıcılar da bulunuyor. Aynı anda çok sayıda ülkeden bildirim gelmesi, sorunun kişisel internet bağlantılarından değil WhatsApp altyapısından kaynaklandığına işaret ediyor.

WhatsApp Ne Zaman Düzelecek?

WhatsApp Ne Zaman Düzelecek?

WhatsApp’ın ne zaman tamamen normale döneceğine ilişkin resmî bir saat açıklanmadı. Kesintinin bütün kullanıcıları aynı ölçüde etkilemediği, bazı hesaplarda uygulamanın açılmasına rağmen mesajların gönderilemediği görülüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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