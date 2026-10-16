WhatsApp Çöktü mü? 16 Ekim WhatsApp Neden Açılmıyor?
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WhatsApp’ta mesaj gönderemeyen veya WhatsApp Web’e bağlanamayan kullanıcılar, 16 Ekim’de uygulamada kesinti yaşanıp yaşanmadığını araştırmaya başladı. Güncel veriler dünya genelini etkileyen büyük bir arızaya işaret etmiyor. Sorunun belirli kullanıcılar, cihazlar veya internet bağlantılarıyla sınırlı olabileceği değerlendiriliyor.
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16 Ekim WhatsApp Çöktü mü?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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