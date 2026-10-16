WhatsApp Çöktü mü? 16 Ekim WhatsApp Neden Açılmıyor?

WhatsApp veya platformun sahibi Meta, dünya genelindeki kesintinin nedeni hakkında henüz resmî açıklama yapmadı. Bu nedenle sorunun sunuculardan, mesaj iletim sisteminden veya başka bir teknik arızadan kaynaklandığı kesin olarak bilinmiyor.

Kullanıcı bildirimlerinde en fazla mesaj gönderememe, mesaj alamama ve medya dosyalarının iletilmemesi sorunları öne çıkıyor. WhatsApp Web’e bağlanamadığını belirten kullanıcılar da bulunuyor. Aynı anda çok sayıda ülkeden bildirim gelmesi, sorunun kişisel internet bağlantılarından değil WhatsApp altyapısından kaynaklandığına işaret ediyor.