DMM, BES'ten Kitlesel Çıkış İddiasını Yalanladı: Son Bir Ayda 100 Binden Fazla Net Sözleşme Artışı Var
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İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) kitlesel çıkışlar yaşandığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Merkez, sermaye piyasalarındaki gelişmeler nedeniyle çıkış yapıldığını öne süren paylaşımları 'tamamen asılsız' olarak nitelendirdi. DMM, sistemin son durumuna dair rakamları da kamuoyuyla paylaştı.
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DMM iddiaları asılsız olarak nitelendirdi.
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BES'te son bir ayda sözleşme sayısı arttı.
DMM spekülatif içeriklere itibar edilmemesini istedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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