DMM, BES'ten Kitlesel Çıkış İddiasını Yalanladı: Son Bir Ayda 100 Binden Fazla Net Sözleşme Artışı Var

DMM, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada sermaye piyasalarındaki gelişmeler nedeniyle BES'ten kitlesel çıkışlar yaşandığının ileri sürüldüğünü hatırlattı. Merkez, bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu duyurdu.