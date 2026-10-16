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DMM, BES'ten Kitlesel Çıkış İddiasını Yalanladı: Son Bir Ayda 100 Binden Fazla Net Sözleşme Artışı Var

DMM, BES'ten Kitlesel Çıkış İddiasını Yalanladı: Son Bir Ayda 100 Binden Fazla Net Sözleşme Artışı Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
16.10.2026 - 20:50
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İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) kitlesel çıkışlar yaşandığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Merkez, sermaye piyasalarındaki gelişmeler nedeniyle çıkış yapıldığını öne süren paylaşımları 'tamamen asılsız' olarak nitelendirdi. DMM, sistemin son durumuna dair rakamları da kamuoyuyla paylaştı.

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DMM iddiaları asılsız olarak nitelendirdi.

DMM iddiaları asılsız olarak nitelendirdi.

DMM, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada sermaye piyasalarındaki gelişmeler nedeniyle BES'ten kitlesel çıkışlar yaşandığının ileri sürüldüğünü hatırlattı. Merkez, bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu duyurdu.

BES'te son bir ayda sözleşme sayısı arttı.

BES'te son bir ayda sözleşme sayısı arttı.

DMM, güncel BES istatistiklerine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

'Güncel BES istatistikleri incelendiğinde sistemde olumsuz bir seyir bulunmamaktadır.'

Merkez, son bir ayda net sözleşme sayısında 100 binden fazla artış yaşandığını ve sisteme ciddi miktarda yeni kaynak girdiğini de açıkladı.

DMM spekülatif içeriklere itibar edilmemesini istedi.

DMM spekülatif içeriklere itibar edilmemesini istedi.

DMM, BES'in devlet katkısı, güven ve istikrar ortamıyla büyümesini sürdürdüğünü belirtti. Halkı, piyasalarda güvensizlik ve huzursuzluk yaratmayı amaçlayan spekülatif içeriklere itibar etmemeye ve yalnızca yetkili resmi kurumların açıklamalarını dikkate almaya çağırdı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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