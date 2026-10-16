WhatsApp Çöktü mü? Sosyal Medyada Çok Sayıda Kişi WhatsApp'ın Çöktüğünü Yazdı! WhatsApp Neden Açılmıyor?
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Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın yaşanan teknik bir arıza nedeniyle dünya genelinde çöktüğü iddia edildi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı WhatsApp uygulamasına giremediğini, girenlerin de çoğu mesajlarının karşı tarafa iletilmediğini belirtti. Henüz WhatApp’ın çöktüğüne dair resmi bir açıklama yapılmadı. 16 Ekim 2026 Cuma günü WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıp yaşanmadığı kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Mesaj gönderemeyen, bildirim alamayan veya uygulamaya bağlanmakta zorlanan kullanıcılar, WhatsApp'ın güncel durumunu öğrenmeye çalışıyor.
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WhatsApp’ın dünya genelinde çöktüğü iddia edildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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