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WhatsApp Çöktü mü? Sosyal Medyada Çok Sayıda Kişi WhatsApp'ın Çöktüğünü Yazdı! WhatsApp Neden Açılmıyor?

WhatsApp Çöktü mü? Sosyal Medyada Çok Sayıda Kişi WhatsApp'ın Çöktüğünü Yazdı! WhatsApp Neden Açılmıyor?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.10.2026 - 20:30 Son Güncelleme: 16.10.2026 - 20:39
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Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın yaşanan teknik bir arıza nedeniyle dünya genelinde çöktüğü iddia edildi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı WhatsApp uygulamasına giremediğini, girenlerin de çoğu mesajlarının karşı tarafa iletilmediğini belirtti. Henüz WhatApp’ın çöktüğüne dair resmi bir açıklama yapılmadı. 16 Ekim 2026 Cuma günü WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıp yaşanmadığı kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Mesaj gönderemeyen, bildirim alamayan veya uygulamaya bağlanmakta zorlanan kullanıcılar, WhatsApp'ın güncel durumunu öğrenmeye çalışıyor.

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WhatsApp’ın dünya genelinde çöktüğü iddia edildi.

WhatsApp’ın dünya genelinde çöktüğü iddia edildi.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı WhatsApp’ın çöktüğünü iddia etti. Henüz META tarafından WhatsApp’ın çöktüğüne dair bir açıklama yapılmadı ama sosyal medyada çok sayıda kullanıcı uygulamayı açamadığını, açanlar da mesajlarının iletilmediğini ve WhatsApp bildirimi almadığını yazdı.

"WhatsApp şu anda çöktü"

Tesla uçan araba yaparken WhatsApp'ın çökmesine de göndermeler yapıldı...

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"WhatsApp herkes için mi çöktü yoksa sadece ben miyim?"

"WhatsApp mı çöktü yoksa internet bağlantım mı sorunlu"

"WhatsApp çöktü ve ben interneti koparıp tekrar bağlıyordum 😑"

"WhatsApp'ım her şey yolunda mı, yoksa sadece bende mi çalışmayı durdurdu?"

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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