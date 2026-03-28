Yeni Bölümü İptal Edilen Arka Sokaklar'ın Final Yapacağı İddiasına Yanıt Geldi

Arka Sokaklar yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.03.2026 - 08:29

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümü dün akşam iptal edildi. 27 Mart Cuma akşamı yayınlanması planlanan Arka Sokaklar son anda iptal edildi ve dizinin tekrar bölümü ekrana geldi. Arka Sokaklar'ın reklam gelirinin yetersiz olması nedeniyle yayınlanmamasının ardından final yapacağı iddia edildi. Final iddiasına yanıt gecikmedi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Arka Sokaklar'ın yeni bölümü son anda yayınlanmadı.

20 yıldır Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar güçlü rakiplerine rağmen cuma akşamlarının klasiği olmaya devam ediyor. Arka Sokaklar'ın dün akşam (27 Mart) son anda iptal edilmesi ve yerine tekrar bölümünün yayınlanması seyirciyi epey şaşırttı. Reklam gelirini toparlayamaması nedeniyle yayınlanmama kararı alan Arka Sokaklar için haliyle final iddiaları ortaya atıldı.

Arka Sokaklar final mi yapacak? Final iddialarına yanıt geldi.

Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün iptal edilmesinin ardından fenomen dizinin final yapacağı iddiası sosyal medyayı karıştırırken Birsen Altuntaş'tan yanıt gecikmedi. Gazeteci Birsen Altuntaş, Arka Sokaklar hakkında 'Demiyoruz tabii ki, birçok dizinin başına geldi bu durum... Bölümün reklam kuşağı için topladığı gelir, maliyetin çok altındaysa kanal o zarara girmek istemiyor haklı olarak... Ülkede ekonomik kriz var, bölüm maliyetleri uçtu gitti, reklam gelirleri ise hep düşük kaldı. Sebep maalesef bu...' yazdı ve final iddiasını reddetti.

TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
