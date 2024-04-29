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Yemek, İçki, Tatil, Ev Fiyatları Bitti Sıra Konserlerde: Türkiye, Yine En Pahalı!

Yemek, İçki, Tatil, Ev Fiyatları Bitti Sıra Konserlerde: Türkiye, Yine En Pahalı!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
29.04.2024 - 18:16

Bayram tatilinde yurt dışına gidenler yeme içme konusunda Türkiye'nin kur yükselişine karşın çok pahalı olduğunu deneyimleyerek yaşadı. Son günlerde de tatil fiyatları gündemde. Sıra şimdi de konsere geldi.

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2021 yılında hızlanan kurlardaki yükselişin enflasyona geçişi de aynı hızda olmuştu. Sonrasında kurda baskılanma oluşurken, ekonomideki dengelerin bozulmasıyla oluşan iklimde dolar ve euronun TL karşısındaki yükselişine rağmen yurt içinde fiyatlar halen çok yüksek seyrediyor.

2021 yılında hızlanan kurlardaki yükselişin enflasyona geçişi de aynı hızda olmuştu. Sonrasında kurda baskılanma oluşurken, ekonomideki dengelerin bozulmasıyla oluşan iklimde dolar ve euronun TL karşısındaki yükselişine rağmen yurt içinde fiyatlar halen çok yüksek seyrediyor.

Otomobil fiyatlarının Türkiye'de vergiler nedeniyle yüksek kalmasına alışmışken, ardından ev fiyatları gelmişti.

Otomobil fiyatlarının Türkiye'de vergiler nedeniyle yüksek kalmasına alışmışken, ardından ev fiyatları gelmişti.

Bakınız.

32 lirayı aşan dolar/TL, 35 liranın üzerinde seyreden euro/TL kurlara karşın ithal ürünleri geçtik, Türkiye'de üretilerek ihraç edilen ürünlerin dahi Türkiye'de daha pahalı olduğunu da gördük.

32 lirayı aşan dolar/TL, 35 liranın üzerinde seyreden euro/TL kurlara karşın ithal ürünleri geçtik, Türkiye'de üretilerek ihraç edilen ürünlerin dahi Türkiye'de daha pahalı olduğunu da gördük.

Bakınız.

Gıda enflasyonundaki yükseliş de hızını kesmeyince vatandaş alım gücünde temel ihtiyaçlarda da zorlanmaya başlamıştı. "Görece" daha iyi ekonomik durumda olanlar bayram tatilinde yurt dışını tercih edince gerçekler yüzümüze yüzümüze çarptı.

Gıda enflasyonundaki yükseliş de hızını kesmeyince vatandaş alım gücünde temel ihtiyaçlarda da zorlanmaya başlamıştı. "Görece" daha iyi ekonomik durumda olanlar bayram tatilinde yurt dışını tercih edince gerçekler yüzümüze yüzümüze çarptı.

O da burada.

Son olarak sıra geldi aynı sanatçının konser biletlerindeki farklılığa! Gelecek aylarda Türkiye'de konser verecek dünyaca ünlü bir sanatçının bilet fiyatlarını gören şaşırmadı. Yurt dışında aynı sanatçının bilet fiyatlarını gören ise ağladı.

Son olarak sıra geldi aynı sanatçının konser biletlerindeki farklılığa! Gelecek aylarda Türkiye'de konser verecek dünyaca ünlü bir sanatçının bilet fiyatlarını gören şaşırmadı. Yurt dışında aynı sanatçının bilet fiyatlarını gören ise ağladı.
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Sosyal medyada bir kullanıcı sanatçının dünya turnesi kapsamındaki fiyatlara bakınca Türkiye'nin İspanya'dan daha pahalı olduğunu gördü.

Sosyal medyada bir kullanıcı sanatçının dünya turnesi kapsamındaki fiyatlara bakınca Türkiye'nin İspanya'dan daha pahalı olduğunu gördü.
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Kullanıcı (Schengen vizesi bulunduğu için olsa gerek) Bulgaristan konserinden bilet alırken, ulaşım ve konaklamayla birlikte maliyetini daha ucuza getirdi.

Kullanıcı (Schengen vizesi bulunduğu için olsa gerek) Bulgaristan konserinden bilet alırken, ulaşım ve konaklamayla birlikte maliyetini daha ucuza getirdi.
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Yorumlar da şu şekilde oldu👇

Yorumlar da şu şekilde oldu👇
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Siz ne dersiniz?

Siz ne dersiniz?
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Her şeyi daha pahalıya almamızın nedeni nedir?

Her şeyi daha pahalıya almamızın nedeni nedir?
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