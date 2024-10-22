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Yellowstone'daki Kaplıcalara Düşerek Hayatını Kaybeden Gencin Hazin Sonu

Yellowstone'daki Kaplıcalara Düşerek Hayatını Kaybeden Gencin Hazin Sonu

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
22.10.2024 - 10:28

ABD'de bulunan Yellowstone Mlli Parkı, kaplıcalarıyla meşhur. Fakat kaplıca dediysek, Türkiye'deki gibi içine girip rahatlayabileceğiniz kaplıcalar değil. Yellowstone'un sıcak sularına yaklaşmak bile oldukça tehlikeli. 

2016 yılında bir genç, yanlışlıkla bu sıcak suların içine düştüğünde hazin bir şekilde hayatını kaybetmişti.

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Yellowstone Mlli Parkı, içerisindeki çok büyük gayzerler ile tanınır. Öyle ki Dünya'daki sıcak su kaynaklarının yarısı bu bölgede bulunuyor.

Yellowstone Mlli Parkı, içerisindeki çok büyük gayzerler ile tanınır. Öyle ki Dünya'daki sıcak su kaynaklarının yarısı bu bölgede bulunuyor.

Yellowstone Mlli Parkı'nın gayzerleri, maalesef ülkemizdeki gibi 'kaplıca' değil. Bu suların sıcaklığı, bir insanın dayanabileceğinden çok daha fazla.

Yellowstone Milli Parkı'nı ziyaret edenlerin bu sıcak sulardan uzak durmasını sağlamak için, parkta yürüyüş alanları bulunuyor.

Yellowstone Milli Parkı'nı ziyaret edenlerin bu sıcak sulardan uzak durmasını sağlamak için, parkta yürüyüş alanları bulunuyor.

Bu alanlardan çıkmak, sıcak sulara yaklaşmak insan sağlığını ciddi anlamda tehlikeye atıyor.

Yellowstone'da yürürken neden bu yürüyüş alanlarından çıkmamanız gerektiğine dair pek çok uyarı yazısıyla karşılaşırsınız.

Yellowstone'da yürürken neden bu yürüyüş alanlarından çıkmamanız gerektiğine dair pek çok uyarı yazısıyla karşılaşırsınız.

Peki, yanlışlıkla bile olsa bu suların içine düşerseniz ne mi olur?

Peki, yanlışlıkla bile olsa bu suların içine düşerseniz ne mi olur?

2016 yılında yaşanan hazin bir olay, bizlere ne olacağını göstermiş oldu. 

23 yaşındaki Colin Nathaniel Scott, Yellowstone'da gezerken uyarı levhalarını hiçe saymış ve yürüyüş yolundan çıkmıştı. Kardeşiyle beraber gayzerlerin sıcaklığını kontrol etmek isteyen gencin ayağı kaymış ve ne yazık ki bu gayzerlerin içine düşmüştü.

Genç adamın cesedi, günün ilerleyen saatlerinde suyun içinde yüzerken görüldü. Çoktan öldüğü fark edilen adamın cesedi, o anda etkili olan rüzgarlar ve bedenin ulaşılamayacak bir noktada olması sebebiyle alınamadı.

Genç adamın cesedi, günün ilerleyen saatlerinde suyun içinde yüzerken görüldü. Çoktan öldüğü fark edilen adamın cesedi, o anda etkili olan rüzgarlar ve bedenin ulaşılamayacak bir noktada olması sebebiyle alınamadı.

Ertesi gün görevliler tekrar alana geldiklerinde, ortada cesetten hiçbir şey kalmadığını gördüler. Sıcak su, bir insan vücudunu tamamen eritmişti.

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Yellowstone'daki suların yüzeydeki sıcaklığı ortalama 92 derece. Bu aynı zamanda, suyun kaynama noktası. Suyun derinliklerinde ise sıcaklığın git gide arttığı belirtiliyor.

Yellowstone'daki suların yüzeydeki sıcaklığı ortalama 92 derece. Bu aynı zamanda, suyun kaynama noktası. Suyun derinliklerinde ise sıcaklığın git gide arttığı belirtiliyor.

Yellowstone Milli Park sitesinde, bugüne kadar 20'den fazla kişinin bu sıcak sularda hayatını kaybettiği bilgisi yer alıyor.

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