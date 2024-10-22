Yellowstone'daki Kaplıcalara Düşerek Hayatını Kaybeden Gencin Hazin Sonu

2016 yılında yaşanan hazin bir olay, bizlere ne olacağını göstermiş oldu.

23 yaşındaki Colin Nathaniel Scott, Yellowstone'da gezerken uyarı levhalarını hiçe saymış ve yürüyüş yolundan çıkmıştı. Kardeşiyle beraber gayzerlerin sıcaklığını kontrol etmek isteyen gencin ayağı kaymış ve ne yazık ki bu gayzerlerin içine düşmüştü.