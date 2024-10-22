Yellowstone'daki Kaplıcalara Düşerek Hayatını Kaybeden Gencin Hazin Sonu
Yellowstone'daki Kaplıcalara Düşerek Hayatını Kaybeden Gencin Hazin Sonu
ABD'de bulunan Yellowstone Mlli Parkı, kaplıcalarıyla meşhur. Fakat kaplıca dediysek, Türkiye'deki gibi içine girip rahatlayabileceğiniz kaplıcalar değil. Yellowstone'un sıcak sularına yaklaşmak bile oldukça tehlikeli.
2016 yılında bir genç, yanlışlıkla bu sıcak suların içine düştüğünde hazin bir şekilde hayatını kaybetmişti.
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Yellowstone Mlli Parkı, içerisindeki çok büyük gayzerler ile tanınır. Öyle ki Dünya'daki sıcak su kaynaklarının yarısı bu bölgede bulunuyor.
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Yellowstone Milli Parkı'nı ziyaret edenlerin bu sıcak sulardan uzak durmasını sağlamak için, parkta yürüyüş alanları bulunuyor.
Yellowstone'da yürürken neden bu yürüyüş alanlarından çıkmamanız gerektiğine dair pek çok uyarı yazısıyla karşılaşırsınız.
Peki, yanlışlıkla bile olsa bu suların içine düşerseniz ne mi olur?
Genç adamın cesedi, günün ilerleyen saatlerinde suyun içinde yüzerken görüldü. Çoktan öldüğü fark edilen adamın cesedi, o anda etkili olan rüzgarlar ve bedenin ulaşılamayacak bir noktada olması sebebiyle alınamadı.
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Yellowstone'daki suların yüzeydeki sıcaklığı ortalama 92 derece. Bu aynı zamanda, suyun kaynama noktası. Suyun derinliklerinde ise sıcaklığın git gide arttığı belirtiliyor.
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