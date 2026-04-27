Yaz Mevsimi Yaklaşırken İnsanın Ruhunu Dinlendiren Şarkılar

27.04.2026 - 12:01

Havalar yavaş yavaş ısınıp, günler de uzarken insanın içinde adlandıramadığı tarifsiz bir duygu beliriyor... Bu hissi en iyi anlatan şey ise tabii ki de şarkılar! Bu listenin şarkıları ruhunuzu dinlendirecek....

1. Nicky Youre, dazy - Sunroof

Kafayı dağıtabileceğiniz ve sizi kendinize getirecek harika bir şarkı ile başlayalım. Camdan gelen rüzgarı hissetmek gibi insanın zihnini hafifletiyor.

2. Harry Styles - Golden

Bu şarkı sanki insanın içinde bir umut taşıyor. Her şey yavaş yavaş yoluna girecekmiş gibi hissettiriyor ve güneşin altında yürürken dinlediğinde daha da etkili.

3. Borns - Electric Love

Bu şarkının yoğun duyguların bile hafif hissettirdiği bir atmosferi var. Enerjik ama kesinlikle de rahatsız etmiyor.

4. Grouplove - Tongue Red

Çok düşünmeden belki de sadece anda kalmayı sevdiren şarkılardan bir tanesi. Dinledikçe zihniniz biraz daha hafifkeyecek.

5. Surfaces - Sunday Best

Şarkının pozitifliği insanı öyle bir sarıyor ki, endişe ve korkuya asla yer kalmıyor. İnsanı rahatlatırken aynı zamanda da özgür hissettiriyor.

6. Jack Johnson - Banana Pancakes

Hayatın hızını düşürüp, insanı durdurup anın tadını çıkarmasını sağlayan şarkılardan bir tanesi de Jack Johnson'dan geliyor! Dinledikçe insan biraz gevşiyor. Basitliğin verdiği huzur burada.

7. Vance Boy - Riptide

Tanıdık melodisiyle insanın zihnini rahatlatan bir etkisi var. Karmaşık düşünceler yerine sade bir akış sunuyor ve dinlerken kapılıp gidiyorsunuz....

8. Weezer - Island In The Sun

Sanki hiçbir sorumluluğun yokmuş gibi. İnsana hayattan kaçmak için harika bir anahtar gibi hissettiriyor!

9. Corinne Bailey Rae - Put Your Records On

Kendinizi rahat bırakıp ritme kapılmak için inanılmaz iyi bir şarkı! Zorlamadan, düşünmeden iyi hissetmeyi anlatıyor. Yaza da oldukça yakışıyor!

10. Kygo - Firestone ft. Conrad Sewell

Hafif elektronik ama kesinlikle yormayan şarkılardan bir tanesi. Günün sonunda zihnini dinlendirmek için çok iyi bir seçim!

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
