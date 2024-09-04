Yaz Daha Bitmedi: Bu Şarkıları Dinleyerek Yazın Keyfini Uzatabilirsin!
Yaz Daha Bitmedi: Bu Şarkıları Dinleyerek Yazın Keyfini Uzatabilirsin!
En tatlı meyveler, deniz esintisi, sıcak havalar ve en önemlisi tatil bitti diyorsan merak etme! Listemizdeki şarkıları uzun bir süre daha dinleyerek yazın tadını, saydığımız şeyler olmadan bile çıkarabilirsin!
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Charli xcx - Apple
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Sabrina Carpenter - Espresso
Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER
Shaboozey - A Bar Song (Tipsy)
Tinashe - Nasty
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Tommy Richman - MILLION DOLLAR BABY
Charli xcx & Billie Eilish - Guess
Kendrick Lamar - Not Like Us
Chappel Roan - Good Luck, Babe!
Jungle - Back On 74
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