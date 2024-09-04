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Yaz Daha Bitmedi: Bu Şarkıları Dinleyerek Yazın Keyfini Uzatabilirsin!

etiket Yaz Daha Bitmedi: Bu Şarkıları Dinleyerek Yazın Keyfini Uzatabilirsin!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
04.09.2024 - 21:31

En tatlı meyveler, deniz esintisi, sıcak havalar ve en önemlisi tatil bitti diyorsan merak etme! Listemizdeki şarkıları uzun bir süre daha dinleyerek yazın tadını, saydığımız şeyler olmadan bile çıkarabilirsin!

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Charli xcx - Apple

Sabrina Carpenter - Espresso

Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER

Shaboozey - A Bar Song (Tipsy)

Tinashe - Nasty

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Tommy Richman - MILLION DOLLAR BABY

Charli xcx & Billie Eilish - Guess

Kendrick Lamar - Not Like Us

Chappel Roan - Good Luck, Babe!

Jungle - Back On 74

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Troye Sivan - Rush

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