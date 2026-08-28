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Yaz Boyunca Pürüzsüz Görünmek İçin Edinmen Gereken 10 Alışkanlık

etiket Yaz Boyunca Pürüzsüz Görünmek İçin Edinmen Gereken 10 Alışkanlık

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
28.08.2026 - 20:31
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Güneş, sıcak hava, terleme ve deniz keyfi derken cildinin bazı küçük dokunuşlara ihtiyaç duyduğunu hissedebilirsin. Neyse ki pürüzsüz bir görünüm yakalamak için büyük değişiklikler yapmana hiç gerek yok! Birkaç basit alışkanlığı günlük rutinine eklemen tüm havayı değiştirebilir.

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1. Duştan sonra nemlendiriciyi atlamamalısın.

Yazın hava sıcak olduğu için cildinin neme ihtiyacı olmadığını düşünebilirsin ama durum tam tersi olabilir. Güneş, deniz ve sık duş almak cildinde kuruluk hissine yol açabilir. Duştan sonra hafif yapılı bir nemlendirici kullanman, cildinin çok daha yumuşak ve pürüzsüz görünmesine yardımcı olur.

2. Güne başlamadan önce güneş koruyucu kullanmalısın.

Güneş koruyucu kullanmayı sadece plaj günlerinin değil, günlük bakım rutinlerinin de bir parçası haline getirmelisin. Özellikle yaz aylarında dışarı çıkmadan önce bu adımı atlamaman, cildinin daha dengeli ve sağlıklı bir görünüme kavuşmasını destekler.

3. Düzenli peeling yapmalısın.

Yazın cildin kendini korumak için daha fazla ölü deri üretebilir; bu da mat ve pürüzlü bir görüntüye sebep olur. Haftada 1-2 kez akşam rutininde uygulayacağın nazik kimyasal peelingler, cildindeki pürüzleri ve siyah noktaları bir sihirli değnek gibi yok eder. Tabii ertesi gün güneş kremini sürmeyi asla unutmuyorsun!

4. Akşamları cildini çift aşamalı temizlemelisin.

'Ben yüzümü sadece jelle yıkıyorum, tertemiz oluyor' diyorsan büyük yanılıyorsun. Gün boyu cildine katman katman sürdüğün o koruyucu filtreler, ter ve toz sadece su bazlı jelle çıkmaz. Akşamları önce yağ bazlı bir temizleyiciyle o güneş kremini eritmeli, ardından su bazlı jelinle cildini derinlemesine arındırmalısın.

5. Sabah rutinlerine mutlaka C vitamini serumu eklemelisin.

Güneş ışınları cildinde serbest radikaller üreterek yaşlanmayı ve lekelenmeyi hızlandırır. Sabahları güneş kreminden önce süreceğin birkaç damla C vitamini serumu, güneş kreminin koruyuculuğunu katlarken cildine o hep istediğin 'içten gelen ışıltıyı' verir.

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6. Vücut pürüzsüzlüğü için banyoda kabak lifi tercih etmelisin

Bacaklarındaki batıklar ve çilek bacak görüntüsü keyfini kaçırmasın. Banyoda doğal kabak lifi veya nazik vücut peelingleri kullanmayı alışkanlık haline getirebilirsin. Banyodan hemen sonra vücudunu nemlendirmeyi de sakın ihmal etme.

7. Cildini içten beslemek için bol su tüketmelisin

Dünyanın en pahalı serumunu da kullansan, içeriden cildini beslemiyorsan o pürüzsüzlüğü yakalaman zor. Yazın terle kaybettiğin suyu fazlasıyla geri almalısın. Unutma; neme doymuş cilt, pürüzsüz ve dolgun görünen cilttir!

8. Ağır fondötenler yerine BB kremleri seçmelisin

Aşırı sıcakta cildine kalın yapılı bir fondöten sürmek, gözeneklerine 'lütfen tıkanın ve sivilce yapın' demekle aynı şey. Yazın cildinin nefes almasına izin vermelisin. Kapatıcılığa ihtiyaç duyuyorsan renkli güneş kremleri veya hafif yapılı BB/CC kremler tam senin kalemin.

9. Dudak ve göz çevresi bakımını ihmal etmemelisin.

Yüzüne harika bakıyorsun ama ya dudakların ve göz çevren? Güneş ışınları dudakları kurutup çatlatır, göz çevresinde ise ince kırışıklıklara sebep olur. Çantana mutlaka UV filtreli bir dudak balmı atmalı ve göz çevreni yaz aylarında da nemsiz bırakmamalısın.

10. Her gece düzenli ve kaliteli uyumalısın.

Cildinin gündüz maruz kaldığı tüm o stresi ve hasarı onardığı tek bir an var: Gece uykusu. Düzenli ve kaliteli bir uyku, cildinin hücre yenilenmesini maksimuma çıkarır. Sabah aynaya baktığında göreceğin o dinlenmiş ve pürüzsüz görüntünün sırrı aslında tam olarak burada saklı!

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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