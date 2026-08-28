Yaz Boyunca Pürüzsüz Görünmek İçin Edinmen Gereken 10 Alışkanlık
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Güneş, sıcak hava, terleme ve deniz keyfi derken cildinin bazı küçük dokunuşlara ihtiyaç duyduğunu hissedebilirsin. Neyse ki pürüzsüz bir görünüm yakalamak için büyük değişiklikler yapmana hiç gerek yok! Birkaç basit alışkanlığı günlük rutinine eklemen tüm havayı değiştirebilir.
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1. Duştan sonra nemlendiriciyi atlamamalısın.
2. Güne başlamadan önce güneş koruyucu kullanmalısın.
3. Düzenli peeling yapmalısın.
4. Akşamları cildini çift aşamalı temizlemelisin.
5. Sabah rutinlerine mutlaka C vitamini serumu eklemelisin.
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6. Vücut pürüzsüzlüğü için banyoda kabak lifi tercih etmelisin
7. Cildini içten beslemek için bol su tüketmelisin
8. Ağır fondötenler yerine BB kremleri seçmelisin
9. Dudak ve göz çevresi bakımını ihmal etmemelisin.
10. Her gece düzenli ve kaliteli uyumalısın.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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