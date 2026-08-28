Yaz Boyunca Pürüzsüz Görünmek İçin Edinmen Gereken 10 Alışkanlık

Yazın cildin kendini korumak için daha fazla ölü deri üretebilir; bu da mat ve pürüzlü bir görüntüye sebep olur. Haftada 1-2 kez akşam rutininde uygulayacağın nazik kimyasal peelingler, cildindeki pürüzleri ve siyah noktaları bir sihirli değnek gibi yok eder. Tabii ertesi gün güneş kremini sürmeyi asla unutmuyorsun!