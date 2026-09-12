“Yaz Bitti Peki Ya Eğlence?” Sorusunu Sordurmayacak 10 Etkinlik
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Yaz tatilinin bitmesi, akşam planlarının da rafa kalkacağı anlamına gelmiyor. Hatta şehirlerin kültür-sanat takvimine bakınca sonbaharın çok daha hareketli geçeceğini söylemek mümkün. Üstelik bu kez listede yalnızca konser yok; sahnede güçlü bir tiyatro oyunu izlemek, kahkahaya ihtiyacın varsa bir şova gitmek, ellerini biraz çalıştırmak için atölyeye katılmak ya da açık havada film izlemek de seçenekler arasında.
Ajandayı açıyoruz; sonbaharda evden çıkmak için bahanen bol!
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1. Festibağ
2. Black Coffee
3. Beykoz Kundura’da Bir Akşamüstü Konser Serisi - Hissikablelvuku
4. Tan Taşçı
5. MIX Festival
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6. Mor ve Ötesi Senfonik
7. New Era of Technoballet
8. The Blaze DJ Set
9. Kaan Sekban Stand Up
10. Seramik Atölyesi
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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