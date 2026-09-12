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“Yaz Bitti Peki Ya Eğlence?” Sorusunu Sordurmayacak 10 Etkinlik

etiket “Yaz Bitti Peki Ya Eğlence?” Sorusunu Sordurmayacak 10 Etkinlik

Özge
Özge - Onedio Üyesi
12.09.2026 - 14:01
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Yaz tatilinin bitmesi, akşam planlarının da rafa kalkacağı anlamına gelmiyor. Hatta şehirlerin kültür-sanat takvimine bakınca sonbaharın çok daha hareketli geçeceğini söylemek mümkün. Üstelik bu kez listede yalnızca konser yok; sahnede güçlü bir tiyatro oyunu izlemek, kahkahaya ihtiyacın varsa bir şova gitmek, ellerini biraz çalıştırmak için atölyeye katılmak ya da açık havada film izlemek de seçenekler arasında.

Ajandayı açıyoruz; sonbaharda evden çıkmak için bahanen bol!

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1. Festibağ

1. Festibağ

Yazın festival ruhunu biraz daha uzatmak isteyenler için başlangıcı Festibağ ile yapalım. Swissôtel The Bosphorus ve Chalet Garden’da gerçekleşen iki günlük festival; müziği, gastronomiyi ve yaratıcı deneyimleri aynı programda buluşturuyor. Konserlerin yanında Anadolu Hazineleri tadımı, koku, kokteyl, mum ve şişe boyama gibi farklı atölyeler de bulunuyor. Dolayısıyla bütün günü tek bir sahnenin karşısında geçirmek yerine farklı şeyler deneyebileceğin daha hareketli bir festival planı ortaya çıkıyor.

Takvim: 12-13 Eylül 2026 | Swissôtel The Bosphorus & Chalet Garden, İstanbul

Festibağ programının tamamını inceleyebilir, bu etkinlik için biletini hemen Passo’dan alabilirsin!

2. Black Coffee

2. Black Coffee

Sonbaharda sahnede güçlü bir isim ve renkli bir şov arıyorsan, seni ay sonundaki gösterişli konsere alalım. Yüksek enerjisiyle sezonu aynı hızda bitirmek isteyenlere hitap eden bu konser, dinleyicilere yazın heyecanını sunuyor. Eğer sen de o ritimle henüz vedalaşmaya hazır değilsen kesinlikle kentteki en iyi seçeneklerden biri olduğunu söylemeliyiz.

Yer: Ataköy Marina Arena, İstanbul

Tarih: 25 Eylül 2026, 16.00

Detaylara Passo üzerinden ulaşabilirsin!

3. Beykoz Kundura’da Bir Akşamüstü Konser Serisi - Hissikablelvuku

3. Beykoz Kundura’da Bir Akşamüstü Konser Serisi - Hissikablelvuku

Beykoz Kundura'da Bir Akşamüstü, kentteki en dinamik etkinlik akışlarından birine sahip. Her ayın son cumartesi günü gerçekleşen etkinlik birbirinden farklı tarzdan müzisyeni ağırlayarak dinleyicilerine büyük keyif vaat ediyor. Kundura'nın endüstriyel mirasını Beykoz'un doğal atmosferiyle birleştiren etkinlikte mutlaka senin tarzına uygun bir şeyler olduğuna da eminiz.

Bu etkinlik için biletini hemen Passo’dan alabilirsin!

4. Tan Taşçı

4. Tan Taşçı

Türkiye turnesine çıkan Tan Taşçı, sonbahar boyunca birçok kente uğrayarak yeni albümünden harika parçaları seslendiriyor. Bu uzun soluklu turnenin kendi kentine ne zaman uğrayacağına bakarak yerini hemen ayırtabilirsin. Çünkü sanatçının anlamlı şarkı sözleri ve dinamik sahne şovu, akıllarda uzun süre kalacağa benziyor.

Etkinlik biletini Passo üzerinden hemen alabilirsin!

5. MIX Festival

5. MIX Festival

“Tek bir müzik türüne karar veremiyorum.” diyorsan aradığın etkinlik bu olabilir. Bu yıl 10.'su düzenlenen MIX Festival; elektronik müzikten popa, alternatif seslerden punk etkilerine uzanan çok sesli programıyla öne çıkıyor. Açıklanan isimler arasında James Hype, Kelis, Saint Etienne ve Sleaford Mods bulunuyor. 

Tarih: 6 Kasım 2026 | Zorlu PSM, İstanbul

MIX Festival 2026 programının detaylarına ulaşabilir, bu etkinlik için biletini hemen Passo’dan alabilirsin!

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6. Mor ve Ötesi Senfonik

6. Mor ve Ötesi Senfonik

Mor ve Ötesi şarkılarını yıllardır dinliyor ama bu kez bambaşka bir formda duymak istiyorsan takvimde bu konser için şimdiden yer açsan iyi olabilir. Senfonik projesiyle bugüne kadar alışık olduğumuz rock düzenlemelerinin dışına çıkan konser, sonbaharın en dikkat çekici buluşmalarından biri olabilir. 

Tarih: 9 Ekim 2026, 21.00

Yer: Zorlu PSM Turkcell Sahnesi, İstanbul

Bu unutulmaz konserdeki yerini hemen Passo üzerinden ayırtabilirsin!

7. New Era of Technoballet

7. New Era of Technoballet

New Era of Technoballet, klasik balenin bedensel disiplinini techno müziğin sert ritimleri ve dijital sanatla bir araya getiriyor. PRIMA isimli performans, alışılmış bir bale temsilinden çok hareket, ses, ışık ve mekânın birlikte çalıştığı çağdaş bir sahne deneyimi sunuyor. Konser ya da tiyatro dışında farklı bir performans arıyorsan radarına dahil edebilirsin.

Tarih: 3 Ekim 2026 | Zorlu PSM %100 Studio, İstanbul

Bu etkinlik için biletini hemen Passo’dan alabilirsin!

8. The Blaze DJ Set

8. The Blaze DJ Set

Elektronik müzikte dansın yanı sıra görsel ve duygusal bir dünya arıyorsan seni The Blaze’e alalım. Guillaume ve Jonathan Alric’in oluşturduğu Fransız ikili; house ve downtempo müzik tarzlarını sinematik anlatım anlayışıyla birleştiriyor. Türkiye’deki DJ set turneleri ise üç gece üst üste İzmir, Ankara ve İstanbul’a uğruyor. Böylece hangi şehirdeysen sonbaharın güçlü elektronik müzik buluşmalarından birini yakalama şansın var.

Turne takvimi:

  • 7 Ekim – İzmir

  • 8 Ekim – Ankara

  • 9 Ekim – İstanbul

The Blaze DJ Set turnesinin tüm şehir ve tarihlerini görebilir, biletini hemen Passo’dan alabilirsin!

9. Kaan Sekban Stand Up

9. Kaan Sekban Stand Up

Sonbahar planına bol kahkahalı bir gece eklemek istiyorsan bu sonbaharda 'veda' temalı çok özel bir gösteri var. Kaan Sekban, bugüne kadar yüz binlerce seyirciyle buluşan “Saçmalar” gösterisini 1 Ekim’de son kez oynuyor. İş hayatından gündelik ilişkilere, kişisel itiraflardan hayatın tuhaflıklarına uzanan gösteriyi daha önce izlemediysen bu senin için son fırsat.

Tarih: 1 Ekim 2026, 21.00

Yer: Zorlu PSM Turkcell Sahnesi, İstanbul

Bu çok özel etkinlik için biletini hemen Passo üzerinden satın alabilirsin!

10. Seramik Atölyesi

10. Seramik Atölyesi

Bu sefer kendi ellerinle bir şey üretmek istiyorsan programına çok eğlenceli bir seramik atölyesi de ekleyebilirsin. Atölye Sahi’de düzenlenen seramik çalışmalarında kil ile tanışıp temel şekillendirme tekniklerini deneyerek kendi parçanı ortaya çıkarabiliyorsun. Üstelik seramik atölyeleri tek bir güne bağlı kalmıyor. Farklı gün ve saatlerde düzenlenen seanslar sayesinde programına uygun bir tarih bulmak daha kolay. 

Yer: Atölye Sahi, Üsküdar, İstanbul

Takvim: Farklı gün ve saatlerde düzenli seanslar

Güncel tarih ve seanslarını Passo’dan inceleyebilirsin!

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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