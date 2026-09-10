Yavrularına Tuvalet Eğitimi Veren Anne Kedi Sosyal Medyada Viral Oldu
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Kedilerin tuvalet alışkanlığını nasıl kazandığını çoğumuz merak etmişizdir. Cevap sanıldığı kadar içgüdüsel değil: anne kedi yavrularına bu işi bizzat gösteriyor.
Sosyal medyada paylaşılan 31 saniyelik bir video tam olarak bu anı yakaladı. Anne kedi kumu eşeleyip nasıl yapılacağını gösterirken yavrular etrafına toplanıp onu taklit etmeye çalıştı. Kimi tekniği çözdü, kimi ne yaptığını anlamadan kazma hareketi yaptı, biri de dersi yarıda bırakıp gitti.
Görüntüler 339 binden fazla izlenerek 16 bin beğeni aldı. Yorumlarda hem gülenler hem de dersin ciddiyetine dikkat çekenler oldu.
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Yorumlarda dersin adı kondu: Katılımı zorunlu workshop.
"Öndeki minik, ne için kazdığını bilmeden kazma hareketi yapıyor."
Dersi yarıda bırakıp gideni de fark edenler oldu.
Henüz tekniği çözemeyene kıyamayanlar vardı.
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Bir kullanıcı da geleceğe dair uyarıda bulundu.
Kimisi eğitim sistemiyle kıyasladı.
Yabancı bir kullanıcı ise şaka yollu endişelendi: "Örgütlenirlerse bu gezegeni ele geçirebilirler."
Kimileri de bunun bir fıtrat meselesi olduğunu savundu.
Kedilerin kendi işini kendi görmesine sevinenler de oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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