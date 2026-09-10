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Yavrularına Tuvalet Eğitimi Veren Anne Kedi Sosyal Medyada Viral Oldu

Yavrularına Tuvalet Eğitimi Veren Anne Kedi Sosyal Medyada Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.09.2026 - 17:46
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Kedilerin tuvalet alışkanlığını nasıl kazandığını çoğumuz merak etmişizdir. Cevap sanıldığı kadar içgüdüsel değil: anne kedi yavrularına bu işi bizzat gösteriyor.

Sosyal medyada paylaşılan 31 saniyelik bir video tam olarak bu anı yakaladı. Anne kedi kumu eşeleyip nasıl yapılacağını gösterirken yavrular etrafına toplanıp onu taklit etmeye çalıştı. Kimi tekniği çözdü, kimi ne yaptığını anlamadan kazma hareketi yaptı, biri de dersi yarıda bırakıp gitti.

Görüntüler 339 binden fazla izlenerek 16 bin beğeni aldı. Yorumlarda hem gülenler hem de dersin ciddiyetine dikkat çekenler oldu.

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Yorumlarda dersin adı kondu: Katılımı zorunlu workshop.

Yorumlarda dersin adı kondu: Katılımı zorunlu workshop.
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"Öndeki minik, ne için kazdığını bilmeden kazma hareketi yapıyor."

"Öndeki minik, ne için kazdığını bilmeden kazma hareketi yapıyor."
twitter.com

Dersi yarıda bırakıp gideni de fark edenler oldu.

Dersi yarıda bırakıp gideni de fark edenler oldu.
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Henüz tekniği çözemeyene kıyamayanlar vardı.

Henüz tekniği çözemeyene kıyamayanlar vardı.
twitter.com
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Bir kullanıcı da geleceğe dair uyarıda bulundu.

Bir kullanıcı da geleceğe dair uyarıda bulundu.
twitter.com

Kimisi eğitim sistemiyle kıyasladı.

Kimisi eğitim sistemiyle kıyasladı.
twitter.com

Yabancı bir kullanıcı ise şaka yollu endişelendi: "Örgütlenirlerse bu gezegeni ele geçirebilirler."

Yabancı bir kullanıcı ise şaka yollu endişelendi: "Örgütlenirlerse bu gezegeni ele geçirebilirler."
twitter.com

Kimileri de bunun bir fıtrat meselesi olduğunu savundu.

Kimileri de bunun bir fıtrat meselesi olduğunu savundu.
twitter.com

Kedilerin kendi işini kendi görmesine sevinenler de oldu.

Kedilerin kendi işini kendi görmesine sevinenler de oldu.
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Kapatırken: Herkesin ortak fikri.

Kapatırken: Herkesin ortak fikri.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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