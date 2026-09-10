Yavrularına Tuvalet Eğitimi Veren Anne Kedi Sosyal Medyada Viral Oldu

Kedilerin tuvalet alışkanlığını nasıl kazandığını çoğumuz merak etmişizdir. Cevap sanıldığı kadar içgüdüsel değil: anne kedi yavrularına bu işi bizzat gösteriyor.

Sosyal medyada paylaşılan 31 saniyelik bir video tam olarak bu anı yakaladı. Anne kedi kumu eşeleyip nasıl yapılacağını gösterirken yavrular etrafına toplanıp onu taklit etmeye çalıştı. Kimi tekniği çözdü, kimi ne yaptığını anlamadan kazma hareketi yaptı, biri de dersi yarıda bırakıp gitti.

Görüntüler 339 binden fazla izlenerek 16 bin beğeni aldı. Yorumlarda hem gülenler hem de dersin ciddiyetine dikkat çekenler oldu.