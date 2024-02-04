Yaşanmışlıklarla Dolu Gerçek Hikayeleri Anlatan 13 Eşsiz Parça
Yaşanmışlıklarla Dolu Gerçek Hikayeleri Anlatan 13 Eşsiz Parça
Bazı şarkıların sözleri gerçek hikayelere dayanır... İşte gerçek hikayelerden ilham alınarak yazılan ve dinlediğimizde çok daha anlamlı hale gelen eşsiz parçaları derledik!
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1. Johnny Cash - Hurt
2. Bob Dylan - Hurricane
3. Bruce Springsteen - The River
4. Tracy Chapman - Fast Car
5. Nina Simone - Strange Fruit
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6. Dolly Parton - Jolene
7. John Lennon - Imagine
8. Eminem - Stan
9. The Notorious B.I.G. - Juicy
10. Eagles - Hotel California
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11. Janis Joplin - Me And Bobby McGee
12. Elton John - Candle In The Wind
13. Lynyrd Skynyrd - Tuesday's Gone (Audio)
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