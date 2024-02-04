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Yaşanmışlıklarla Dolu Gerçek Hikayeleri Anlatan 13 Eşsiz Parça

etiket Yaşanmışlıklarla Dolu Gerçek Hikayeleri Anlatan 13 Eşsiz Parça

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 16:31

Bazı şarkıların sözleri gerçek hikayelere dayanır... İşte gerçek hikayelerden ilham alınarak yazılan ve dinlediğimizde çok daha anlamlı hale gelen eşsiz parçaları derledik!

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1. Johnny Cash - Hurt

2. Bob Dylan - Hurricane

3. Bruce Springsteen - The River

4. Tracy Chapman - Fast Car

5. Nina Simone - Strange Fruit

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6. Dolly Parton - Jolene

7. John Lennon - Imagine

8. Eminem - Stan

9. The Notorious B.I.G. - Juicy

10. Eagles - Hotel California

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11. Janis Joplin - Me And Bobby McGee

12. Elton John - Candle In The Wind

13. Lynyrd Skynyrd - Tuesday's Gone (Audio)

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