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Fetüsten Doğuma: Yaşamın İlk Anlarını Anlatan Bu Heykelleri Daha Önce Görmüş müydünüz?

Fetüsten Doğuma: Yaşamın İlk Anlarını Anlatan Bu Heykelleri Daha Önce Görmüş müydünüz?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.12.2024 - 19:23

Katar’ın başkenti Doha’daki Sidra Hastanesi’nin kadın ve çocuk sağlığı merkezinin bahçesinde dünyaca ünlü İngiliz sanatçı Damien Hirst’ün “The Miraculous Journey” (Mucizevi Yolculuk) adlı etkileyici heykel sergisi yer alıyor. Hirst, 14 bronz heykelden oluşan bu büyüleyici koleksiyonunda bir fetüsün ana rahmindeki gelişim sürecini adım adım gözler önüne seriyor. Her bir heykel insan yaşamının başlangıcındaki mucizeyi birer sanat eseri olarak canlandırırken sergi 14 metrelik devasa bir yenidoğan bebek heykeliyle son buluyor. Ancak bu sanat eserinin açılışı ilk başta büyük tartışmalara yol açmış ve Ortadoğu'daki ilk çıplak heykel sergisi olma özelliği nedeniyle tepki çekmişti. Buyrun detaylara birlikte bakalım.

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Hayatın Başlangıcından Bir Yolculuk

Hayatın Başlangıcından Bir Yolculuk

Sidra Hastanesi’ndeki bu devasa heykel sergisi bir fetüsün ana rahmindeki gelişim sürecini 14 aşamada anlatıyor. Damien Hirst eseriyle yaşamın başlangıcındaki mucizevi süreci detaylı bir şekilde betimliyor. İlk aşamadan son aşamaya kadar her bir heykel fetüsün organ gelişiminden başlayıp doğum anına kadar geçen tüm evreleri gösteriyor

Serginin son aşaması ise 14 metrelik dev bir yenidoğan bebek heykeli ile tamamlanıyor. Bu devasa heykel doğumun coşkusunu ve insan hayatının en değerli anını gözler önüne seriyor. Sanatçının bir fetüsün gelişim sürecini bu denli ayrıntılı ve büyük ölçekte tasvir etmesi her bir izleyiciyi hem görsel hem de duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

Serginin son aşaması ise 14 metrelik dev bir yenidoğan bebek heykeli ile tamamlanıyor. Bu devasa heykel doğumun coşkusunu ve insan hayatının en değerli anını gözler önüne seriyor. Sanatçının bir fetüsün gelişim sürecini bu denli ayrıntılı ve büyük ölçekte tasvir etmesi her bir izleyiciyi hem görsel hem de duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

Tartışmalar ve Tepkiler

Tartışmalar ve Tepkiler

2013 yılında Sidra Hastanesi'nde açılan bu heykel sergisi büyük bir ilgiyle karşılandı ancak aynı zamanda yoğun tartışmalara da yol açtı. Çünkü bu eser Ortadoğu’daki ilk çıplak heykeller olma özelliğine sahipti ve bu durum, bazı kültürel ve dini hassasiyetleri olan çevrelerde tepkiyle karşılandı.

Serginin açılışından kısa bir süre sonra sosyal medyada ve yerel toplumda yükselen tepkiler üzerine heykellerin üzerinin örtülmesine karar verildi.

Serginin açılışından kısa bir süre sonra sosyal medyada ve yerel toplumda yükselen tepkiler üzerine heykellerin üzerinin örtülmesine karar verildi.

Bu adım hem sanat dünyasında hem de yerel halk arasında büyük bir yankı uyandırdı. Heykellerin örtülmesi birçok kişi tarafından sanatın ve özgürlüğün kısıtlanması olarak değerlendirildi. Ardından da heykellerin tekrar sergilenmesi sağlandı.

Bu adım hem sanat dünyasında hem de yerel halk arasında büyük bir yankı uyandırdı. Heykellerin örtülmesi birçok kişi tarafından sanatın ve özgürlüğün kısıtlanması olarak değerlendirildi. Ardından da heykellerin tekrar sergilenmesi sağlandı.
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İşte Instagram'da paylaşılan heykellerin tamamını görebileceğiniz o video:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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