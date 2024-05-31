Dünyanın Dört Bir Yanından Anlamlarıyla Sizi Derin Düşüncelere Daldıracak Heykeller
Dünyanın Dört Bir Yanından Anlamlarıyla Sizi Derin Düşüncelere Daldıracak Heykeller
Kaynak: https://x.com/alniopulesitivt/status/...
X(Twitter)’de Alnı Öpülesi Tivitler hesabında haberdar olmadığınız muhteşem heykeller dizisi floodu kullanıcılar tarafından çok beğenildi. Gelin dünyanın dört bir yanında her birinin anlamı, özelliği ve yapılışıyla kimisinin varlığından haberdar olduğunuz ya da olmadığınız heykelleri gelin birlikte keşfedelim.
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