Dünyanın Dört Bir Yanından Anlamlarıyla Sizi Derin Düşüncelere Daldıracak Heykeller

Albert György’nin Melankoli (Mélancolie) adlı eseri için birçok farklı hikaye bulunuyor. Bu heykelin evladının yasını tutan bir ebeveyni anlattığını söylenirken kimisi de heykelin aslında göçmenliğin, yani dünya üzerindeki yerini kaybeden insanın simgesi olduğunu söylüyor. Heykelin ortasındaki boşluğa bir anlam ile doldurmak herkes için farklı anlamlar çıkarsa da heykelCenevre Gölü’nün kıyısında bulunuyor.