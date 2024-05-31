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Dünyanın Dört Bir Yanından Anlamlarıyla Sizi Derin Düşüncelere Daldıracak Heykeller

Dünyanın Dört Bir Yanından Anlamlarıyla Sizi Derin Düşüncelere Daldıracak Heykeller

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Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 09:01

X(Twitter)’de Alnı Öpülesi Tivitler hesabında haberdar olmadığınız muhteşem heykeller dizisi floodu kullanıcılar tarafından çok beğenildi. Gelin dünyanın dört bir yanında her birinin anlamı, özelliği ve yapılışıyla kimisinin varlığından haberdar olduğunuz ya da olmadığınız heykelleri gelin birlikte keşfedelim.

Kaynak: https://x.com/alniopulesitivt/status/...

1. Kral Arthur Heykeli

1. Kral Arthur Heykeli

Atlantik Okyanusu kıyısındaki Cornwall’da bulunan heykel aslında efsanevi Kral Arthur'un yaşadığı ve kılıcı taştan çektiği köydür. Kral Arthur'un hikayesini çevreleyen pek çok tartışma var ve yerliler, zengin bir Cornish tarihinin İngiliz mirasının, 'film büyüsü' ile bu hikaye için takas edildiğini düşünüyor. Heykel Rubin Eynon tarafından tamamen bronz metalden yapılmıştır

2. Melankoli Heykeli

2. Melankoli Heykeli

Albert György’nin Melankoli (Mélancolie) adlı eseri için birçok farklı hikaye bulunuyor. Bu heykelin evladının yasını tutan bir ebeveyni anlattığını söylenirken kimisi de heykelin aslında göçmenliğin, yani dünya üzerindeki yerini kaybeden insanın simgesi olduğunu söylüyor. Heykelin ortasındaki boşluğa bir anlam ile doldurmak herkes için farklı anlamlar çıkarsa da heykelCenevre Gölü’nün kıyısında bulunuyor.

3. Uçurumun İsa’sı Heykeli

3. Uçurumun İsa’sı Heykeli

Guido Galletti’nin 1954 yılında yaptığı bu eser, Akdeniz'in dibine, İtalyan Rivierası'ndaki Camogli ile Portofino arasına bulunuyor ve masmavi sularla kucaklanarak hala yerini koruyor.

4. Apenin Dev Heykeli

4. Apenin Dev Heykeli

Bu devasa heykel, yaklaşık 450 yıl önce Flaman heykeltıraş Giambologna tarafından İtalya'nın Apennine dağlarının sembolü olarak yapılmış. Apenin Heykeli, 14m yüksekliğinde, uzun  sakallı ve inanılmaz derecede doğal bir duruşa sahip dev bir taştır.  Heykel, aslında bir mağara olan kaide üzerinde durur. Eseri kısmen  kaplayan likenler, yosunlar ve çamur sayesinde Dev'in havuzdan çıktığı  ve bir şekilde “canlı” olduğu düşünülmekte.

5. Maratea’nın Kurtarıcı İsa Heykeli

5. Maratea’nın Kurtarıcı İsa Heykeli

Tijuca Milli Parkı’nda bulunan Kurtarıcı İsa heykeli 710 m. yükseklikte olup, muhteşem bir şehir manzarasına sahiptir. Heykel 7 Temmuz 2007 tarihinde, Dünyanın Yeni Yedi Harikası'ndan biri olarak seçilmiştir. Corcovado’da gitmek için dağ trenini tercih ederseniz kıvrımlı bir yol dağın zirvesinin yakınına kadar gelmekte.

6. En Büyük Kuş Heykeli

6. En Büyük Kuş Heykeli

350 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğinde ve 46 metre yüksekliğindeki heykel Hindistan'ın Chadajamangalam şehrinde deniz seviyesinden 21 metre yükseklikteki bir tepede bulunuyor. Heykeltıraş Rajhiv Ançal için heykelin yapımı hiç kolay olmamış çünkü tüylerin hepsi her biri ayrı ayrı heykele eklenmiş.

7. Jacopo Cardillo’nun Mermer Heykelleri

7. Jacopo Cardillo’nun Mermer Heykelleri

Namıdiğer Jago mermerden yaptığı aşırı gerçekçi heykelleri ile mermer heykel sınırları yerle bir eden genç İtalyan heykeltıraş mermeri adeta bir insan derisine, nefes alıp veren bambaşka bir şeye dönüşüyor. Heykellerindeki cilt dokuları inanılmaz derecede ayrıntılı ve kusursuz“yeni Michelangelo” lakabı hakkını veren Jago’nun heykelleri mermerden değil mermerleşmiş insan adeta…

8. Sendai Daikannon

8. Sendai Daikannon

100 metre (330 ft) ile dünyanın en büyük altıncı heykelidir. Sendai Şehri'nin birçok yerinden kolayca görülebilen heykele asansör yardımıyla çıkılabilmektedir.

9. Birlik Heykeli

9. Birlik Heykeli

Dünyanın en uzun heykeli ünvanına sahip olan Birlik Heykeli Hindistan’da bulunuyor. 'Hindistan'ın 'bütünlük ve kararlılılığının sembolü' olarak yapılan heykel Hintli heykeltraş Ram V. Sutar tarafından yapılmıştır.

10. Eksik Heykeller

10. Eksik Heykeller

Bruno Catalano’u özel kılan yaptığı heykellerdeki “eksik” parçalar sanatçının Les Voyageurs (Gezginler) isimli sürrealist koleksiyonu ile “eksik heykel” akımını başlatmış. Heykelin yanından gelip geçen insanların heykellerindeki “eksiklikleri” sorgulaması heykellerin yapılmasının asıl amacıymış.

11. Neptün(Poseidon) Heykeli

11. Neptün(Poseidon) Heykeli

İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’ndan biri olan Gran Canaria Adası’nda bulunan başkent Las Palmas’taki Melenara Plajı’ndaki  Neptün Heykeli, bakar bakmaz kendimizi Deniz Tanrısı ile karşı karşıya gelmiş gibi hissettiriyor. Dört metre  yüksekliğindeki bronz heykel, 2001 yılından beri kayanın üzerinde duruyor.

12. Büyük Leshan Budası

12. Büyük Leshan Budası

71 metre uzunluğu ile dünyanın en büyük Buda heykeli olan büyük levhan buda heykeli 1996 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilmiştir.

13. Davud Heykeli

13. Davud Heykeli

Yapıldığı dönemi, mermerini ve heykelin detaylarını düşündüğü zaman Davut heykelinin birkaç metrelik sıradan bir heykel olmadığının en büyük kanıtı aslında. 5 metreden daha uzun bir yüksekliğe ve yaklaşık 6 ton ağırlığa sahip olan Davud heykeli Toskana, Carrara'da bulunan taş ocaklarından çıkarılmış tek parça beyaz bir mermerden yapılmış.

14. Ölüm Öpücüğü Heykeli

14. Ölüm Öpücüğü Heykeli

Barselona’da 18. yüzyılda yapılmış bir anıt mezarlığı var. İşte Ölüm Öpücüğü heykeli burada yer alıyor. Bu etkileyici eser, şehrin Poblenou Mezarlığı’nda bulunur ve oranın en simgesel anıt mezarlarından birindedir. Heykel, incelikli bir biçimde yontulmuş oluşuyla ve heykeltıraşın esere doku kazandırmadaki maharetiyle bilinmenin yanı sıra ölümü tatlı bir şekilde kucaklayışıyla da hayranlık uyandırır.

15. Cengiz Han Heykeli

15. Cengiz Han Heykeli

Cengiz Han Atlı Heykeli, Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'un doğusunda Tuul Nehri kıyısında bulunan 40 metrelik bir anıt heykeldir. Heykel, Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk hükümdarı olan Cengiz Han'ın at üzerindeki bir tasviri paslanmaz çelikten yapılmıştır. Anıtın heykeltıraşı D. Erdembileg, mimarı ise J. Enkhjargal'dır.

16. Atatürk Heykeli

16. Atatürk Heykeli

Artvin Atatepe’de bulunan Atatürk heykeli dünyadaki en büyük Atatürk heykelidir.  22 metre uzunluğunda ve 50 ton ağırlığında olan Atatürk heykeli  2011 ve 2012 yılları arasında Sıtkı Kahvecioğlu Vakfı tarafından yaptırılmış olup 2016 yılında Artvin Belediyesine devredilmiştir.

Bonus: Tombili Heykeli

Bonus: Tombili Heykeli

İstanbul'da, bu pozisyonda uzanarak yoldan geçenleri izleyen ünlü sokak kedisi Tombili’nin anısına bir heykel yapıldı.

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