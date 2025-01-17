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Yarıyıl Tatilinde Çocuklarla İzmir Rotası! İşte Yarıyıl Tatilinde İzmir'de Gidilecek Yerler

Yarıyıl Tatilinde Çocuklarla İzmir Rotası! İşte Yarıyıl Tatilinde İzmir'de Gidilecek Yerler

İzmir yarıyıl tatili
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.01.2025 - 14:41

Yarıyıl tatilinde çocuklarınızla birlikte İzmir'in eşsiz güzelliklerini yeniden keşfetmek ister misiniz? İzmir'in tarihi mekanlarını, doğal güzellikleriyle göz kamaştıran koylarını ve müzelerini rotanıza eklemeyi unutmayın. Uzay kampı, matematik köyü, koyları, kamp alanları, Çeşmesi, Urlası ve müzeleriyle İzmir'de görülecek çok şey var. Bu sömestir tatilinde İzmir'de bilgi dolu ve eğlenceli bir rotanız olacak. Peki, yarıyıl (sömestir) tatilinde İzmir'de nereye gidilir?

İşte yarıyıl tatilinde İzmir'de gidilecek yerler

Not: Etkinlik alanları, müzeler ve kampların sömestir tatili programlarını, doluluk oranlarını plan yapmadan önce öğrenmelisiniz. Giriş ücretleri ve açık-kapalı günleri hakkındaki bilgileri sayfamıza eklediğimiz linkler üzerinden inceleyebilirsiniz. 

1. Atatürk Evi Müzesi

1. Atatürk Evi Müzesi

Şubat 1923'te İzmir İktisat Kongresi toplandığı sırada Ayatürk'ün şahsi çalışmalarını yürüttüğü Atatürk Müzesi, tarihimizin en önemli anlarına tanıklık etmiştir. 1. Kordon'da Atatürk Caddesi üzerindeki müzede, Atatürk'ün kullandığı eşyalar da sergilenmekte. 

Adres: Atatürk Cad. No:24 Alsancak/İzmir

Detaylı bilgi için tıklayınız

2. İzmir Uzay Kampı

2. İzmir Uzay Kampı

Dünya'nın ikinci, Türkiye'nin ise ilk uzay kampında çocuklarınızı bilim, matematik ve teknoloji alanında keşfedilecek bir dünya bekliyor. Uzay Kampı'nda simülatörler, eğitim ve eğlence programları ile öğrenilecek çok şey var. 

Adres: ESBAŞ Uzay Kampı Türkiye 35410 Gaziemir, İzmir / Türkiye

Detaylı bilgi için tıklayınız

3. Nesin Matematik Köyü

3. Nesin Matematik Köyü

Nesin Köyü, Matematik, Sanat ve Felsefe Köylerinden oluşuyor. Öğrenciler köydeki günlerini, sorumluluk alarak iş bölümü yaparak ve öğrenerek geçiriyorlar.

Adres: Şirince, Kayserkaya sok No:7, 35920 Selçuk/İzmir

Detaylı bilgi için tıklayınız

4. Karagöl İzmir Tabiat Parkı

4. Karagöl İzmir Tabiat Parkı

Tantalos efsanesinde bahsi geçen Karagöl, Yamanlar dağı üzerinde doğanın kalbinde huzur bulmak isteyen ziyaretçilerini bekliyor. Çam ormanları arasındaki eşsiz tabiat parkında restoran, kamp alanı, çocuk oyun alanı, piknik alanları ve tuvaletler yer alıyor. 

Adres: Karagöl Orman Kampı, Örnekköy, Karagöl Tabiat Parkı Yolu No:35670, 35665 Karşıyaka/İzmir

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5. Lunapark İzmir

5. Lunapark İzmir

İzmir Enternasyonal Fuar alanında 50 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Coşkun Lunapark, her yaştan misafiri için macera ve eğlencenin merkezi oluyor. 

Adres: Mimar Sinan, Konak/İzmir, Türkiye

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6. İzmir Teleferik

6. İzmir Teleferik

1974 yılında kurulan İzmir Teleferik, Balçova'da yer alıyor ve İzmir'in simgelerinden biri olmaya devam ediyor. Üç dakika süren teleferik yolculuğu ile 810 metrelik hat boyunca İzmir'in göz alıcı manzarasını 418 metre yüksekten izleme şansı bulabilirsiniz. 

Adres: Teleferik Mah. Sakarya Cad. No: 131/A Balçova / İzmir

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7. Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi

7. Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi

Dünyanın minyatür hali olan eşsiz oyuncaklarla tanışmaya hazır olun. 2004 yılında açılan Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi’nde, Suna Akın'ın konsept danışmanlığı ile zenginleşen eşsiz bir koleksiyon sizi bekliyor. 

Belediyenin, İzmir Kadın Müzesi, Mask Müzesi, İzmir Karikatür Müzesi, Radyo ve Demokrasi Müzesi de yarıyıl tatilinde çocuklarınız ile birlikte ziyaret etmeniz gereken yerler arasında. 

Adres: Yeşiltepe, Birleşmiş Milletler Cd. No:8, 35260 Konak/İzmir

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8. Aşık Veysel Buz Sporları Salonu

8. Aşık Veysel Buz Sporları Salonu

Özel dersler, kurslar ve halk seansları ile İzmirlilere kış tatili atmosferi sunan Buz Sporları Salonu'nu haftanın bazı günlerinde Türkiye Buz Pateni Federasyonunun çalışmaları ve uluslararası yarışmalarına da sahne oluyor. 

Adres: Kızılay Mahallesi 506 Sok. No:1 Aşık Veysel Rekreasyon Alanı BORNOVA/İZMİR

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9. Karşıyaka Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü

9. Karşıyaka Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü

Karşıyaka Belediyesi'nin modern ve uygulamalı eğitime destek programları ile Karşıyaka Evrensel Çocuk Merkezi ve Eğitim Kampüsü'nde geleceğe hazırlık var.  

Adres: Yalı, Ahmet Kemal Baysak Bulvarı No:1, 35550 Karşıyaka/İzmir

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10. İzmir Doğal Yaşam Parkı

10. İzmir Doğal Yaşam Parkı

İzmir Doğal Yaşam Parkı, doğanın büyüleyici canlılarıyla keşfedilmeyi bekliyor. 134 türde 2700'den fazla hayvan ve 250'den fazla bitki türüne ev sahipliği yapan park, çocuklarınızla birlikte doğayı keşfetmek için keyifli bir alternatif oluyor. 

Adres: İzmir Wildlife Park, Sasalı, Ahmet Piriştina Cd. No:3, 35620 Çiğli/İzmir

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11. Key Museum

11. Key Museum

Türkiye'nin en kapsamlı otomobil ve motosiklet müzesi olan Key Müzesi, 2015 yılında Torbalı'da faaliyete başladı. Müzede, 1886 yılında üretilen otomobilden dünyanın önce gelen markaları Mercedes, BMW, Porsche, Cadillac, Ford'a geniş bir koleksiyon sizi bekliyor. 

Adres: Torbalı, Özgörkey Cd. No:5, 35860 Torbalı/İzmir

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12. Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Müzesi

12. Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Müzesi

Ege Üniversitesi'nin Fen Fakültesi'ne bağlı olan Tabiat Tarihi Müzesi, ilk kez 1973 yılında ziyaretçilerine kapılarını açtı. 4.5 milyar yıl önce kurulan dünyanın canlı ve cansız evrimine tanık olmak isteyenler için eşsiz bir deneyim sunuyor.

Adres: Erzene, 35040 Bornova/İzmir, Türkiye

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13. Tarihi Asansör

13. Tarihi Asansör

Mithatpaşa Caddesi ve Nihat Bey Caddesi arasında tarihi Asansör Kulesi sizi bekliyor. 155 basamakla çıkılan Tarihi Asansör, 1907 yılında inşa edilmiş. Yarıyıl tatilinde çocuklarınızla İzmir'in güzelliğini seyretmek için harika bir yer. Belki daha sonra koruma altında olan Dario Moreno sokağını da ziyaret edersiniz.

Adres: Turgut Reis, Şht. Nihatbey Cd. 76/A, 35000 Konak/İzmir

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14. Arkas Sanat Merkezi

14. Arkas Sanat Merkezi

1906 yılında inşa edilen ve Fransa Fahri Konsolosluğu olarak faaliyet gösteren binanın denize bakan bölümünde sanara açılan kapı. 2011 yılından beri Arkas Sanat Merkezi olarak faaliyet gösteren iki katlı binada çocuklarınızı da sanat ile buluşturabilirsiniz. 

Adres: Fransa Sokak (1380 sk.) No:1 Alsancak, İzmir

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15. Efes Antik Kenti

15. Efes Antik Kenti

M.Ö. 6000 yıllarında kuruluna Efes Antik Kenti'nde tarihi bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Tunç Çağları ve Hittitlere ait yerleşimler de saptanan Efes'te görülecek çok şey var. 

Adres: Atatürk, Efes Harabeleri, 35920 Selçuk/İzmir

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16. Sömestir tatilinde İzmir'in eşsiz doğasını ve koylarını da keşfedebilirsiniz.

16. Sömestir tatilinde İzmir'in eşsiz doğasını ve koylarını da keşfedebilirsiniz.

  • Dolungaz Koyu, Karaburun

  • Delikli Koy, Çeşme 

  • Yelken Kayalıkları, Foça

  • Pisssa Koyu, Dikili 

  • Kaynaklar, Buca 

  • Demircili Koyu, Urla 

  • Kalemlik Ormanı, Özdere

  • Mordoğan Kamp Alanı, Karaburun 

İzmir'de Gezilecek Yerler Bitmez:

  • Çeşme 

  • Kuşadası

  • Urla Sanat Sokağı

  • Çiçekli Köy de sizi bekliyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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