Yarıyıl Tatilinde Çocuklarla İzmir Rotası! İşte Yarıyıl Tatilinde İzmir'de Gidilecek Yerler

Yarıyıl tatilinde çocuklarınızla birlikte İzmir'in eşsiz güzelliklerini yeniden keşfetmek ister misiniz? İzmir'in tarihi mekanlarını, doğal güzellikleriyle göz kamaştıran koylarını ve müzelerini rotanıza eklemeyi unutmayın. Uzay kampı, matematik köyü, koyları, kamp alanları, Çeşmesi, Urlası ve müzeleriyle İzmir'de görülecek çok şey var. Bu sömestir tatilinde İzmir'de bilgi dolu ve eğlenceli bir rotanız olacak. Peki, yarıyıl (sömestir) tatilinde İzmir'de nereye gidilir?

İşte yarıyıl tatilinde İzmir'de gidilecek yerler

Not: Etkinlik alanları, müzeler ve kampların sömestir tatili programlarını, doluluk oranlarını plan yapmadan önce öğrenmelisiniz. Giriş ücretleri ve açık-kapalı günleri hakkındaki bilgileri sayfamıza eklediğimiz linkler üzerinden inceleyebilirsiniz.