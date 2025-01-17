Yarıyıl Tatilinde Çocuklarla İzmir Rotası! İşte Yarıyıl Tatilinde İzmir'de Gidilecek Yerler
Yarıyıl tatilinde çocuklarınızla birlikte İzmir'in eşsiz güzelliklerini yeniden keşfetmek ister misiniz? İzmir'in tarihi mekanlarını, doğal güzellikleriyle göz kamaştıran koylarını ve müzelerini rotanıza eklemeyi unutmayın. Uzay kampı, matematik köyü, koyları, kamp alanları, Çeşmesi, Urlası ve müzeleriyle İzmir'de görülecek çok şey var. Bu sömestir tatilinde İzmir'de bilgi dolu ve eğlenceli bir rotanız olacak. Peki, yarıyıl (sömestir) tatilinde İzmir'de nereye gidilir?
İşte yarıyıl tatilinde İzmir'de gidilecek yerler
Not: Etkinlik alanları, müzeler ve kampların sömestir tatili programlarını, doluluk oranlarını plan yapmadan önce öğrenmelisiniz. Giriş ücretleri ve açık-kapalı günleri hakkındaki bilgileri sayfamıza eklediğimiz linkler üzerinden inceleyebilirsiniz.
1. Atatürk Evi Müzesi
2. İzmir Uzay Kampı
3. Nesin Matematik Köyü
4. Karagöl İzmir Tabiat Parkı
5. Lunapark İzmir
6. İzmir Teleferik
7. Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi
8. Aşık Veysel Buz Sporları Salonu
9. Karşıyaka Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü
10. İzmir Doğal Yaşam Parkı
11. Key Museum
12. Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Müzesi
13. Tarihi Asansör
14. Arkas Sanat Merkezi
15. Efes Antik Kenti
16. Sömestir tatilinde İzmir'in eşsiz doğasını ve koylarını da keşfedebilirsiniz.
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