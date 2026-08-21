Yardım Kampanyası Başlatılmıştı: Dünyanın En Küçük Penisli Adamı (0,97 cm) Büyütme Ameliyatı Oldu
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Kaynak: https://www.tmz.com/2026/08/19/worlds...
Dünyanın en küçük cinsel organına sahip olan Michael Phillips, Kuzey Karolina'da geçirdiği dolgu operasyonuyla hayatında yeni bir sayfa açtı. Cinsel amaçlardan ziyade tamamen sağlık ve günlük yaşam konforu için yapılan bu işlem, internet üzerinden toplanan bağışlarla gerçekleştirildi.
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Dünyanın en küçük cinsel organına sahip olmasıyla tanınan ve bu durumuyla internette viral haline gelen Michael Phillips, yıllardır taşıdığı bu ilginç unvanı geride bırakmaya hazırlanıyor.
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Maliyeti 4 bin doları bulan bu tıbbi müdahale, tamamen internet üzerinden başlatılan bir kitle fonlaması kampanyası sayesinde finanse edildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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