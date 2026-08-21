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Yardım Kampanyası Başlatılmıştı: Dünyanın En Küçük Penisli Adamı (0,97 cm) Büyütme Ameliyatı Oldu

Yardım Kampanyası Başlatılmıştı: Dünyanın En Küçük Penisli Adamı (0,97 cm) Büyütme Ameliyatı Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.08.2026 - 14:00
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Dünyanın en küçük cinsel organına sahip olan Michael Phillips, Kuzey Karolina'da geçirdiği  dolgu operasyonuyla hayatında yeni bir sayfa açtı. Cinsel amaçlardan ziyade tamamen sağlık ve günlük yaşam konforu için yapılan bu işlem, internet üzerinden toplanan bağışlarla gerçekleştirildi.

Kaynak: https://www.tmz.com/2026/08/19/worlds...
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Dünyanın en küçük cinsel organına sahip olmasıyla tanınan ve bu durumuyla internette viral haline gelen Michael Phillips, yıllardır taşıdığı bu ilginç unvanı geride bırakmaya hazırlanıyor.

Dünyanın en küçük cinsel organına sahip olmasıyla tanınan ve bu durumuyla internette viral haline gelen Michael Phillips, yıllardır taşıdığı bu ilginç unvanı geride bırakmaya hazırlanıyor.

Pazartesi günü ABD'nin Kuzey Karolina eyaletindeki bir hastanede özel bir operasyon geçiren Phillips, cinsel organını büyütmek artırmak amacıyla uygulanan yarı kalıcı dermal dolgu enjeksiyonunun son derece başarılı geçtiğini duyurdu. Yaklaşık üç saat süren ve uyuşturucu kremler eşliğinde gerçekleştirilen işlem sayesinde, genç adam yıllardır yaşadığı fiziksel zorlukların büyük ölçüde üstesinden geldiğini belirtiyor.

Uygulanan bu işlemin temel amacı ise pek çok kişinin ilk etapta düşünebileceğinin aksine cinsel bir fayda sağlamak değil. Operasyon öncesinde cinsel organının sönük haldeyken içe doğru kıvrılarak adeta gizli bir göbek deliği görünümü aldığını anlatan Phillips, bu durumun özellikle tuvalet ihtiyacını giderirken büyük zorluklar yarattığını ifade ediyor. Yapılan dolgu enjeksiyonları sayesinde organın artık dışarıda kaldığını ve idrara çıkmanın kendisi için çok daha rahat, acısız bir hale geldiğini vurguluyor.

Maliyeti 4 bin doları bulan bu tıbbi müdahale, tamamen internet üzerinden başlatılan bir kitle fonlaması kampanyası sayesinde finanse edildi.

Maliyeti 4 bin doları bulan bu tıbbi müdahale, tamamen internet üzerinden başlatılan bir kitle fonlaması kampanyası sayesinde finanse edildi.

GoFundMe platformu üzerinden toplanan yardımlarla operasyon masrafını karşılayan Phillips'in elinde, gelecekteki olası ek tedaviler için de yeterli miktarda bütçe kaldığı öğrenildi. Şu anda işlem gören bölgede şişlik olduğunu ve iyileşme sürecinin yaklaşık bir hafta süreceğini belirten adam, enjeksiyon sürecinin oldukça ağrılı geçmesine rağmen elde edilen pratik sonuçtan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyor.

Uzmanlar, enjekte edilen dolgunun zamanla vücut tarafından emilmesi veya daha fazla hacim talep edilmesi halinde, operasyonun altı ay sonra güvenle tekrarlanabileceğini belirtiyor. Geçmişte sadece 1 santimetre civarındaki ereksiyon boyutuyla 'dünyanın en küçüğü' unvanı konusunda kendisine rakip tanımayan Phillips, aslında daha önce kalıcı ve büyük bir cerrahi operasyon geçirmeyi planlamış, ancak olası sağlık riskleri nedeniyle bu fikirden vazgeçmişti. Bugün ise sadece günlük konforunu artırmak için yaptırdığı bu başarılı dolgu işlemiyle hayat kalitesini yükseltirken, yıllardır onu meşhur eden o küçücük unvana da zorunlu bir veda etmiş gibi görünüyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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