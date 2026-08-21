Yardım Kampanyası Başlatılmıştı: Dünyanın En Küçük Penisli Adamı (0,97 cm) Büyütme Ameliyatı Oldu

GoFundMe platformu üzerinden toplanan yardımlarla operasyon masrafını karşılayan Phillips'in elinde, gelecekteki olası ek tedaviler için de yeterli miktarda bütçe kaldığı öğrenildi. Şu anda işlem gören bölgede şişlik olduğunu ve iyileşme sürecinin yaklaşık bir hafta süreceğini belirten adam, enjeksiyon sürecinin oldukça ağrılı geçmesine rağmen elde edilen pratik sonuçtan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyor.

Uzmanlar, enjekte edilen dolgunun zamanla vücut tarafından emilmesi veya daha fazla hacim talep edilmesi halinde, operasyonun altı ay sonra güvenle tekrarlanabileceğini belirtiyor. Geçmişte sadece 1 santimetre civarındaki ereksiyon boyutuyla 'dünyanın en küçüğü' unvanı konusunda kendisine rakip tanımayan Phillips, aslında daha önce kalıcı ve büyük bir cerrahi operasyon geçirmeyi planlamış, ancak olası sağlık riskleri nedeniyle bu fikirden vazgeçmişti. Bugün ise sadece günlük konforunu artırmak için yaptırdığı bu başarılı dolgu işlemiyle hayat kalitesini yükseltirken, yıllardır onu meşhur eden o küçücük unvana da zorunlu bir veda etmiş gibi görünüyor.